Наушники с шумоподавлением могут навредить: эксперты пояснили, в чем кроется опасность

Наушники с функцией шумоподавления помогают отсечь посторонние звуки во время поездок, на работе или даже дома. Однако при их выборе стоит учитывать и определенные нюансы.

Пользователи отмечают, что наушники с шумоподавлением помогают отсечь отвлекающие факторы, улучшая концентрацию и продуктивность; так что, если вам хочется тишины во время работы, путешествий или занятий в спортзале, это устройство может стать отличным решением, пишет bgr.com.

Если у вас нет повышенной чувствительности к звукам, проблем с концентрацией внимания или работы, требующей вслушивания в аудиоматериалы, то наушники с шумоподавлением вам, скорее всего, не нужны. Тем не менее, существует множество ситуаций, когда они могут оказаться полезными — например, позволяя заглушить шум от коллег или домочадцев. Они могут подарить несколько минут почти полной тишины во время утренней поездки в транспорте. Кроме того, такие наушники обеспечивают более полное погружение в контент, если вы находитесь в шумном месте: в самолете, автобусе, поезде или даже в оживленном центре города.

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Девушка в наушниках Фото: Bose

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже рекомендует использовать подобные наушники, поскольку они позволяют не повышать громкость звука в шумной обстановке, тем самым снижая риск повреждения слуха. Это подтверждается исследованием, проведенным специалистами из японских медицинских и технических вузов: выяснилось, что наушники с шумоподавлением позволяют снизить комфортный уровень громкости музыки на величину до 10 дБ.

Однако есть и ограничения: такие наушники не предназначены для защиты слуха в условиях экстремального шума, например, на строительных площадках. Для этих целей лучше подходят специализированные защитные наушники. Кроме того, некоторые люди при использовании системы активного шумоподавления (ANC) испытывают ощущение давления (в народе это называют эффектом "всасывания" или "давления на барабанные перепонки"). Хотя это ощущение неприятно, оно представляет собой лишь иллюзию, возникающую из-за того, как мозг реагирует на изменение привычного фонового шума. К сожалению, заранее узнать, столкнетесь ли вы с этим эффектом, невозможно — это можно понять только на практике. К счастью, на рынке представлено множество недорогих, но качественных моделей, так что для проверки не обязательно тратить большие деньги. Все, что нужно знать об активном шумоподавлении

Наушники Anker Soundcore Life Q20 2024 Фото: Anker

Для начала — краткий обзор того, как именно работают наушники с шумоподавлением. Пока вы слушаете музыку, встроенные в наушники микрофоны улавливают окружающие звуки. Затем система обрабатывает этот сигнал и генерирует звуковую волну, противоположную по фазе (инвертированную) по отношению к внешнему шуму; эти волны гасят друг друга, не доходя до вашего слуха. Эта технология называется активным шумоподавлением (ANC); она служит основной альтернативой пассивной звукоизоляции, которая снижает уровень внешнего шума, просто создавая физический барьер для звуковых волн.

Активное шумоподавление наиболее эффективно справляется с постоянными звуками низкой и средней частоты, такими как гул кондиционера. Внезапные шумы и звуки с меняющейся тональностью подавляются хуже, так как у системы ANC остается меньше времени на реакцию.

Также стоит учитывать, что использование шумоподавления сокращает время работы от аккумулятора, поскольку наушникам приходится постоянно обрабатывать входящий сигнал и генерировать компенсирующий звук. В шумной обстановке требуется более сильное усиление сигнала, что еще быстрее расходует заряд батареи. Со временем интенсивное использование ANC может стать одной из причин, по которой ваши беспроводные наушники работают меньше, чем вы ожидали.

Наконец, наушники с шумоподавлением могут снижать вашу осведомленность об окружающей обстановке. В некоторых ситуациях это допустимо, однако наушники лучше снимать во время вождения, при переходе улицы или в местах, где важная информация передается через систему громкой связи (например, в аэропортах).

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