Навушники з шумозаглушенням можуть завдати шкоди: експерти пояснили, у чому небезпека

Навушники з функцією шумозаглушення допомагають відфільтрувати сторонні звуки під час поїздок, на роботі чи навіть вдома. Однак під час їхнього вибору варто враховувати й певні нюанси.

Користувачі відзначають, що навушники з функцією шумозаглушення допомагають усунути фактори, що відволікають увагу, покращуючи концентрацію та продуктивність; тож, якщо вам хочеться тиші під час роботи, подорожей або занять у спортзалі, цей пристрій може стати чудовим рішенням, пише bgr.com.

Якщо у вас немає підвищеної чутливості до звуків, проблем із концентрацією уваги або роботи, що вимагає уважного прослуховування аудіоматеріалів, то навушники з шумозаглушенням вам, найімовірніше, не потрібні. Проте існує безліч ситуацій, коли вони можуть виявитися корисними — наприклад, дозволяючи заглушити шум від колег або домочадців. Вони можуть подарувати кілька хвилин майже повної тиші під час ранкової поїздки в транспорті. Крім того, такі навушники забезпечують більш повне занурення в контент, якщо ви перебуваєте в галасливому місці: у літаку, автобусі, поїзді або навіть у жвавому центрі міста.

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Дівчина в навушниках Фото: Bose

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) навіть рекомендує використовувати такі навушники, оскільки вони дають змогу не підвищувати гучність звуку в галасливому оточенні, тим самим знижуючи ризик пошкодження слуху. Це підтверджується дослідженням, проведеним фахівцями з японських медичних і технічних вишів: з’ясувалося, що навушники з шумозаглушенням дозволяють знизити комфортний рівень гучності музики на величину до 10 дБ.

Однак є й обмеження: такі навушники не призначені для захисту слуху в умовах екстремального шуму, наприклад, на будівельних майданчиках. Для цих цілей краще підходять спеціалізовані захисні навушники. Крім того, деякі люди під час використання системи активного шумозаглушення (ANC) відчувають тиск (у народі це називають ефектом "всмоктування" або "тиску на барабанні перетинки"). Хоча це відчуття неприємне, воно є лише ілюзією, що виникає через те, як мозок реагує на зміну звичного фонового шуму. На жаль, заздалегідь дізнатися, чи зіткнетеся ви з цим ефектом, неможливо — це можна зрозуміти лише на практиці. На щастя, на ринку представлено безліч недорогих, але якісних моделей, тож для перевірки не обов’язково витрачати великі гроші. Все, що потрібно знати про активне шумозаглушення

Навушники Anker Soundcore Life Q20 2024 Фото: Anker

Для початку — короткий огляд того, як саме працюють навушники з шумозаглушенням. Поки ви слухаєте музику, вбудовані в навушники мікрофони вловлюють навколишні звуки. Потім система обробляє цей сигнал і генерує звукову хвилю, протилежну за фазою (інвертовану) щодо зовнішнього шуму; ці хвилі гасять одна одну, не досягаючи вашого вуха. Ця технологія називається активним шумозаглушенням (ANC); вона є основною альтернативою пасивній звукоізоляції, яка знижує рівень зовнішнього шуму, просто створюючи фізичний бар’єр для звукових хвиль.

Активне шумозаглушення найефективніше справляється з постійними звуками низької та середньої частоти, такими як гул кондиціонера. Раптові шуми та звуки зі змінною тональністю заглушуються гірше, оскільки у системи ANC залишається менше часу на реакцію.

Також варто враховувати, що використання функції шумозаглушення скорочує час роботи від акумулятора, оскільки навушникам доводиться постійно обробляти вхідний сигнал і генерувати компенсуючий звук. У шумному оточенні потрібне сильніше підсилення сигналу, що ще швидше витрачає заряд акумулятора. Згодом інтенсивне використання ANC може стати однією з причин, через яку ваші бездротові навушники працюють менше, ніж ви очікували.

Нарешті, навушники з функцією шумозаглушення можуть знижувати вашу обізнаність щодо навколишнього середовища. У деяких ситуаціях це допустимо, однак навушники краще знімати під час керування автомобілем, під час переходу вулиці або в місцях, де важлива інформація передається через систему гучного зв’язку (наприклад, в аеропортах).

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