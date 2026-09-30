"Почти как Конституция": Трамп подписал соглашение о безопасности искусственного интеллекта

Президент Дональд Трамп опубликовал во вторник документ, который в его администрации назвали соглашением о безопасности искусственного интеллекта, заключенным с наиболее влиятельными людьми в сфере технологий. Глава Белого дома сравнил его с Конституцией.

Соглашение об ИИ подписали представители таких ведущих компаний, как OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidia и xAI. Участниками встречи стали Джефф Безос, Марк Цукерберг, Дерио Амодеи, Сундар Пичаи, Дженсен Хуанг и другие деятели, пишет агентство Reuters.

Данное соглашение предусматривает добровольные обязательства компаний по усилению контроля за разработкой и функционированием систем искусственного интеллекта. Речь также идет о внутренних мерах контроля для мониторинга возможностей и соответствия моделей ИИ в процессе обучения и внедрения в таких сферах, как кибербезопасность, биобезопасность и химические угрозы. Этот пункт призван гарантировать, что модели "не взламывают технические системы и не получают к ним доступ непредвиденным образом".

Видео дня

В документе речь идет о формировании внутренней команды для обеспечения того, чтобы "все меры контроля, мониторинга и выявления функционировали в соответствии с замыслом".

Дональд Трамп высоко оценил эти договоренности и назвал соглашение мерой защиты в сфере использования искусственного интеллекта. Пункты, закрепленные в соглашении, глава Белого дома охарактеризовал как "морально обязательные".

"Это почти то же самое, что и Конституция, в некотором смысле. Самые влиятельные люди мира подписали её, и я подписал её как президент. Это настоящая форма защиты", — подчеркнул Трамп.

Известно также, что администрация президента США намерена создать отдельный специальный комитет, который будет следить за безопасным развитием систем искусственного интеллекта.

Напомним, недавно издание Axios сообщало, что OpenAI приостановила обучение систем искусственного интеллекта из-за серьезных рисков.

Кроме того, ранее миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс призвал правительство США срочно ввести регулирование в сфере ИИ.