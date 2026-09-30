"Майже як Конституція": Трамп підписав угоду про безпеку штучного інтелекту

Президент Дональд Трамп опублікував у вівторок документ, який у його адміністрації назвали угодою щодо безпеки штучного інтелекту з найвпливовішими людьми у сфері технологій. Глава Білого дому прирівняв його до Конституції.

Угоду щодо ШІ підписали представникии таких провідних компаній, як OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidia та xAI. Учасниками зустрічі стали Джефф Безос, Марк Цукерберг, Деріо Амодеї, Сундар Пічаї, Дженсен Хуанг та інші діячі, пише агентство Reuters.

Ця угода передбачає добровільні зобов'язання компаній посилити нагляд за розвитком та робою систем штучного інтелекту. Йдеться також про внутрішні заходи контролю для моніторингу можливостей та відповідності моделей ШІ під час навчання та впровадження в таких сферах, як кібербезпека, біобезпека та хімічні загрози. Цей пункт має на меті гарантувати, що моделі "не зламують технічні системи та не отримують до них доступ непередбаченим чином".

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У документі йдеться про формування внутрішньої команди для забезпечення того, щоб "усі заходи контролю, моніторингу та виявлення функціонували відповідно до задуму".

Дональд Трамп високо оцінив ці домовленості і назвав угоду формою захисту у сфері використання штучного інтелекту. Пункти, прописані в угоді, глава Білого дому схарактеризував як "морально обов'язкові".

"Це майже те саме, що й Конституція, у певному сенсі. Найвпливовіші люди світу підписали її, і я підписав її як президент. Це справжня форма захисту", — підкреслив Трамп.

Відомо також, що адміністрація президента США має намір створити окремий спеціальний комітет, який стежитиме за безпечним розвитком систем ШІ.

Нагадаємо, нещодавно видання Axios повідомляло, що OpenAI призупинила навчання систем ШІ через серйозні ризики.

Також раніше мільярдер і співзасновник Microsoft Білл Гейтс закликав уряд США терміново регулювати ШІ.