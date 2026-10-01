Лучшие смартфоны Motorola 2026 года: 6 моделей — от дешевых и до топовых флагманов (фото)

В рейтинг вошли флагманы Motorola Signature 27 и Signature, складные Razr 70 Ultra и Razr Fold, "середнячок" Motorola Edge 70 Pro и бюджетный телефон Motorola G87.

В 2026 году линейка смартфонов Motorola охватывает практически все сегменты: от бюджетных моделей Moto G до мощных устройств серии Edge и даже двух совершенно разных типов складных смартфонов. Компания также активно укрепляет свои позиции в сегменте флагманов благодаря серии Signature, пишет gizmochina.com.

Самая дорогая модель не всегда является лучшим выбором для каждого, особенно учитывая, что характеристики некоторых телефонов компании пересекаются, а цены при этом существенно различаются. Учитывая это, эксперты отобрали модели Motorola, которые выделяются в своих категориях — будь то флагманская производительность, универсальное устройство, оптимальное соотношение цены и качества или опыт использования складного смартфона.

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Motorola Signature 27

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: thegadgetflow.com

Signature 27 — первый за долгое время полноценный флагман бренда. Его продажи в США запланированы на ноябрь, а вскоре после этого ожидается выход на рынки других стран. Модель оснащена передовым процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (техпроцесс 2 нм), оперативной памятью объемом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 на 1 ТБ, а также отличается длительной программной поддержкой, включающей семь крупных обновлений ОС.

Система камер выделяется наличием крупного основного модуля на 50 МП (сенсор 1/1,28 дюйма, оптическая стабилизация) и перископического телеобъектива на 200 МП с 5-кратным оптическим зумом. Уникальное расположение камер и аудиосистема, настроенная специалистами Bang & Olufsen, дополняют этот премиальный комплект.

Более совершенный чипсет, новый дизайн и специально настроенный звук отличают эту модель от оригинальной Signature.

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Motorola Razr 70 Ultra

Смартфон Motorola Razr 70 Ultra Фото: gsmarena.com

Модель Razr 70 Ultra в форм-факторе "раскладушки" дополняет линейку складных устройств компании, выступая в качестве премиального варианта. Смартфон оснащен внутренним 7-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Внешний экран имеет диагональ 4 дюйма; это также LTPO-панель с аналогичной частотой обновления 165 Гц.

Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite под управлением Android 16 и будет получать крупные обновления ОС в течение 3 лет. Система двойной основной камеры включает главный сенсор на 50 Мп (размер 1/1,56 дюйма) и сверхширокоугольный модуль на 50 Мп (1/2,93 дюйма); также предусмотрена 50-мегапиксельная селфи-камера. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную — 30 Вт.

Motorola Edge 70 Pro

Смартфон Motorola Edge 70 Pro Фото: gsmarena.com

В семействе Edge 70 (модели Pro, Pro+ и Max) именно версия Pro выглядит наиболее выгодным приобретением. Технические характеристики почти идентичны более дорогой модели Pro+, однако в версии Max вместо телеобъектива установлены аккумулятор чуть большей емкости (7100 мА·ч против 6500 мА·ч) и экран немного большего размера (6,82 дюйма против 6,78 дюйма), при этом цена выше, что не оправдывает эти различия.

Дисплей модели Pro поддерживает частоту обновления до 144 Гц и пиковую яркость 5200 нит. Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8500 Extreme, оснащено 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.1 объемом 256 или 512 ГБ; программная основа — Android 16 с гарантией получения трех крупных обновлений системы.

Смартфон получил тройную камеру с модулями по 50 МП (основной, перископический телеобъектив с 3,5-кратным зумом и сверхширокоугольный), фронтальную камеру на 50 МП, а также кремний-углеродный (Si/C) аккумулятор емкостью 6500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Motorola G87

Смартфон Motorola G87 Фото: Motorola

Не каждому нужно устройство премиум-класса, и модель G87 представляет собой практичный выбор, полностью оправдывающий свою стоимость. Она оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-экраном формата 1.5K с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит.

Аппаратная часть включает чипсет MediaTek Dimensity 6400 (5G-процессор, выполненный по 6-нм техпроцессу), 8 или 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 16. Главной особенностью стала основная камера на 200 МП с оптической стабилизацией (OIS), дополненная сверхширокоугольным модулем на 8 МП; также имеется фронтальная камера на 32 МП, обеспечивающая качественную повседневную съемку фото и видео в разрешении 1440p.

Motorola Signature

Смартфон Motorola Signature Фото: gsmarena.com

Оригинальная модель Signature остается актуальной на фоне готовящейся к выходу Signature 27. Она оснащена крупным основным сенсором (1/1,28 дюйма — такой же размер, как у Signature 27) и мощным телеобъективом на 50 Мп (1/1,95 дюйма), превосходящим аналоги в серии Edge 70; при этом ожидается, что стоить она будет дешевле, чем Signature 27.

Технические характеристики включают 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-экран (разрешение 1,5K) с частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью 6200 нит. Смартфон не считается "полноценным флагманом", так как в нем используется процессор Snapdragon 8 Gen 5, а не 8 Elite Gen 5, однако его производительности вполне достаточно для большинства сценариев использования. Устройство комплектуется оперативной памятью объемом до 16 ГБ, накопителем UFS 4.1 на 1 ТБ и, как и будущая Signature 27, получает семилетнюю программную поддержку.

Для многих покупателей эта модель остается достойной альтернативе более новой и дорогой Signature 27.

Motorola Razr Fold

Смартфон Motorola Razr Fold Фото: Bloomberg

Первый складной смартфон бренда в форм-факторе "книжки" выделяется как одно из самых сильных предложений бренда в сегменте складных устройств. В разложенном виде он представляет собой 8,1-дюймовый LTPO P-OLED-дисплей (2232 × 2484, ~410 ppi, 120 Гц, яркость до 6200 нит), дополненный внешним экраном с диагональю 6,6 дюйма и частотой 165 Гц; аппарат работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 5 и ОС Android 16 с гарантией получения семи крупных обновлений системы.

Система камер включает три модуля по 50 Мп: основной сенсор (1/1,28 дюйма), перископический телеобъектив с 3-кратным зумом (1/1,95 дюйма) и сверхширокоугольный объектив (1/2,76 дюйма). Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной — 50 Вт, поддержка стилуса, стереодинамики с настройкой от Bose и относительно тонкий корпус (4,7 мм в разложенном виде) делают это устройство универсальным инструментом как для продуктивной работы, так и для потребления мультимедийного контента.

Ранее сообщали о том, какие смартфоны оказались самыми популярными среди украинцев. По результатам опроса издания Фокус первое место в рейтинге смартфонов, которые украинцы купят следующими, заняли аппараты от Motorola.