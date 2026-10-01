Найкращі смартфони Motorola 2026 року: 6 моделей — від бюджетних до топових флагманів (фото)

До рейтингу увійшли флагмани Motorola Signature 27 і Signature, складні Razr 70 Ultra і Razr Fold, "середнячок" Motorola Edge 70 Pro та бюджетний телефон Motorola G87.

У 2026 році лінійка смартфонів Motorola охоплює практично всі сегменти: від бюджетних моделей Moto G до потужних пристроїв серії Edge і навіть двох абсолютно різних типів складаних смартфонів. Компанія також активно зміцнює свої позиції в сегменті флагманів завдяки серії Signature, пише gizmochina.com.

Найдорожча модель не завжди є найкращим вибором для кожного, особливо з огляду на те, що характеристики деяких телефонів цієї компанії збігаються, а ціни при цьому суттєво відрізняються. З огляду на це, експерти відібрали моделі Motorola, які виділяються у своїх категоріях — чи то флагманська продуктивність, універсальний пристрій, оптимальне співвідношення ціни та якості, чи то досвід користування складаним смартфоном.

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Motorola Signature 27

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: thegadgetflow.com

Signature 27 — перший за довгий час повноцінний флагман бренду. Його продаж у США заплановано на листопад, а незабаром після цього очікується вихід на ринки інших країн. Модель оснащена передовим процесором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (технологічний процес 2 нм), оперативною пам'яттю об'ємом до 16 ГБ і накопичувачем UFS 4.1 на 1 ТБ, а також відрізняється тривалою програмною підтримкою, що включає сім великих оновлень ОС.

Система камер вирізняється наявністю великого основного модуля на 50 МП (сенсор 1/1,28 дюйма, оптична стабілізація) та перископічного телеоб'єктива на 200 МП з 5-кратним оптичним зумом. Унікальне розташування камер та аудіосистема, налаштована фахівцями Bang & Olufsen, доповнюють цей преміальний комплект.

Більш досконалий чіпсет, новий дизайн та спеціально налаштований звук вирізняють цю модель серед оригінальної Signature.

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Motorola Razr 70 Ultra

Смартфон Motorola Razr 70 Ultra Фото: gsmarena.com

Модель Razr 70 Ultra у форм-факторі "розкладачки" доповнює лінійку складаних пристроїв компанії, виступаючи в ролі преміального варіанту. Смартфон оснащений внутрішнім 7-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 165 Гц і піковою яскравістю до 5000 ніт. Зовнішній екран має діагональ 4 дюйми; це також LTPO-панель з аналогічною частотою оновлення 165 Гц.

Пристрій працює на базі процесора Snapdragon 8 Elite під управлінням Android 16 і отримуватиме значні оновлення ОС протягом 3 років. Система подвійної основної камери включає головний сенсор на 50 Мп (розмір 1/1,56 дюйма) та надширококутний модуль на 50 Мп (1/2,93 дюйма); також передбачена 50-мегапіксельна селфі-камера. Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 68 Вт і бездротову — 30 Вт.

Motorola Edge 70 Pro

Смартфон Motorola Edge 70 Pro Фото: gsmarena.com

У серії Edge 70 (моделі Pro, Pro+ та Max) саме версія Pro видається найвигіднішим придбанням. Технічні характеристики майже ідентичні дорожчій моделі Pro+, проте у версії Max замість телеоб’єктива встановлено акумулятор трохи більшої ємності (7100 мА·год проти 6500 мА·год) та екран трохи більшого розміру (6,82 дюйма проти 6,78 дюйма), при цьому ціна вища, що не виправдовує ці відмінності.

Дисплей моделі Pro підтримує частоту оновлення до 144 Гц і пікову яскравість 5200 ніт. Пристрій працює на базі процесора MediaTek Dimensity 8500 Extreme, оснащений 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.1 об'ємом 256 або 512 ГБ; програмна основа — Android 16 із гарантією отримання трьох великих оновлень системи.

Смартфон отримав потрійну камеру з модулями по 50 МП (основний, перископічний телеоб'єктив із 3,5-кратним зумом та надширококутний), фронтальну камеру на 50 МП, а також кремній-вуглецевий (Si/C) акумулятор ємністю 6500 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт.

Motorola G87

Смартфон Motorola G87 Фото: Motorola

Не кожному потрібен пристрій преміум-класу, і модель G87 є практичним вибором, який повністю виправдовує свою вартість. Вона оснащена 6,78-дюймовим AMOLED-екраном формату 1,5K із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 5000 ніт.

Апаратна частина включає чіпсет MediaTek Dimensity 6400 (5G-процесор, виготовлений за 6-нм технологічним процесом), 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та ОС Android 16. Головною особливістю стала основна камера на 200 МП з оптичною стабілізацією (OIS), доповнена надширококутним модулем на 8 МП; також є фронтальна камера на 32 МП, що забезпечує якісну повсякденну зйомку фото та відео у роздільній здатності 1440p.

Motorola Signature

Смартфон Motorola Signature Фото: gsmarena.com

Оригінальна модель Signature залишається актуальною на тлі Signature 27, яка готується до виходу. Вона оснащена великим основним сенсором (1/1,28 дюйма — такий самий розмір, як у Signature 27) і потужним телеоб'єктивом на 50 Мп (1/1,95 дюйма), що перевершує аналоги в серії Edge 70; при цьому очікується, що коштуватиме вона дешевше, ніж Signature 27.

Технічні характеристики включають 6,8-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей (роздільна здатність 1,5K) із частотою оновлення до 165 Гц та піковою яскравістю 6200 ніт. Смартфон не вважається "повноцінним флагманом", оскільки в ньому використовується процесор Snapdragon 8 Gen 5, а не 8 Elite Gen 5, проте його продуктивності цілком достатньо для більшості сценаріїв використання. Пристрій комплектується оперативною пам’яттю об’ємом до 16 ГБ, накопичувачем UFS 4.1 на 1 ТБ і, як і майбутня Signature 27, отримує семирічну програмну підтримку.

Для багатьох покупців ця модель залишається гідною альтернативою новійшій і дорожчій Signature 27.

Motorola Razr Fold

Смартфон Motorola Razr Fold Фото: Bloomberg

Перший складаний смартфон бренду у форм-факторі "книжки" виділяється як одна з найсильніших пропозицій бренду в сегменті складаних пристроїв. У розкладеному вигляді він має 8,1-дюймовий LTPO P-OLED-дисплей (2232 × 2484, ~410 ppi, 120 Гц, яскравість до 6200 ніт), доповнений зовнішнім екраном з діагоналлю 6,6 дюйма та частотою 165 Гц; пристрій працює на базі процесора Snapdragon 8 Gen 5 та ОС Android 16 із гарантією отримання семи великих оновлень системи.

Система камер складається з трьох модулів по 50 Мп: основний сенсор (1/1,28 дюйма), перископічний телеоб'єктив із 3-кратним зумом (1/1,95 дюйма) та надширококутний об'єктив (1/2,76 дюйма). Акумулятор ємністю 6000 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт і бездротової — 50 Вт, підтримка стилуса, стереодинаміки з налаштуванням від Bose та відносно тонкий корпус (4,7 мм у розкладеному вигляді) роблять цей пристрій універсальним інструментом як для продуктивної роботи, так і для споживання мультимедійного контенту.

Раніше повідомлялося про те, які смартфони виявилися найпопулярнішими серед українців. За результатами опитування видання "Фокус" перше місце в рейтингу смартфонів, які українці куплять наступними, посіли пристрої від Motorola.