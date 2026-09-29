Смартфоны Motorola — самые популярные среди украинцев: результат опроса (фото)

По результатам опроса издания Фокус первое место в рейтинге смартфонов, которые украинцы купят следующими, заняли аппараты от Motorola.

23 сентября 2026 года издание Фокус запустило опрос касательно того, какой смартфон читатели планируют купить в будущем. Оказалось, что они отдали предпочтение бренду Motorola.

На основе ответов 400 респондентов можно с уверенностью сказать, что украинцы предпочитают телефоны марки Motorola. На вопрос "смартфон какого бренда вы рассматриваете к покупке следующим?", читатели ответили так:

Motorola — 20% голосов,

Samsung — 18%,

Xiaomi — 11%,

Apple — 10%,

POCO — 10%,

OnePlus — 8%,

Oppo — 6%,

Realme — 3%,

Vivo — 2%.

За "другой бренд" проголосовали 13% респондентов.

Складной смартфон Motorola Фото: Future

Опрос проводился среди читателей Фокуса в период с 23 до 29 сентября 2026 года.

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