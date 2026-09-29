Смартфоны Motorola — самые популярные среди украинцев: результат опроса (фото)
По результатам опроса издания Фокус первое место в рейтинге смартфонов, которые украинцы купят следующими, заняли аппараты от Motorola.
23 сентября 2026 года издание Фокус запустило опрос касательно того, какой смартфон читатели планируют купить в будущем. Оказалось, что они отдали предпочтение бренду Motorola.
На основе ответов 400 респондентов можно с уверенностью сказать, что украинцы предпочитают телефоны марки Motorola. На вопрос "смартфон какого бренда вы рассматриваете к покупке следующим?", читатели ответили так:
- Motorola — 20% голосов,
- Samsung — 18%,
- Xiaomi — 11%,
- Apple — 10%,
- POCO — 10%,
- OnePlus — 8%,
- Oppo — 6%,
- Realme — 3%,
- Vivo — 2%.
За "другой бренд" проголосовали 13% респондентов.
Опрос проводился среди читателей Фокуса в период с 23 до 29 сентября 2026 года.
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