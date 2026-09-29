Смартфони Motorola — найпопулярніші серед українців: результати опитування (фото)

За результатами опитування видання Фокус перше місце в рейтингу смартфонів, які українці куплять наступними, посіли пристрої від Motorola.

23 вересня 2026 року видання Фокус провело опитування щодо того, який смартфон читачі планують придбати в майбутньому. Виявилося, що вони віддали перевагу бренду Motorola.

На основі відповідей 400 респондентів можна з упевненістю сказати, що українці віддають перевагу телефонам марки Motorola. На запитання "Смартфон якої марки ви плануєте придбати наступним?", читачі відповіли так:

Motorola — 20% голосів,

Samsung — 18%,

Xiaomi — 11%,

Apple — 10%,

POCO — 10%,

OnePlus — 8%,

Oppo — 6%,

Realme — 3%,

Vivo — 2%.

За "іншу марку" проголосували 13% респондентів.

Складаний смартфон Motorola Фото: Future

Опитування проводилося серед читачів Фокусу у період з 23 по 29 вересня 2026 року.

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