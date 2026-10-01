Самый дешевый смартфон Samsung получил батарею 6000 мАч и поддержку до 2032 года (фото)
Речь идет о грядущей бюджетной модели Samsung Galaxy А08.
Samsung пополнила свою линейку смартфонов бюджетной моделью Galaxy А08. Ее выход ожидается в ближайшее время. Ключевыми особенностями стали емкий аккумулятор, 50-мегапиксельная основная камера и длительная программная поддержка. Кроме того, эта модель привносит в бюджетный сегмент защиту по стандарту IP64 и чипсет MediaTek Helio G99+, передает Фокус со ссылкой на gizmochina.com.
Технические характеристики Samsung Galaxy А08
Смартфон Galaxy А08 оснащен 6,7-дюймовым PLS LCD-дисплеем формата HD+ с разрешением 720 x 1600 пикселей и поддержкой 16 млн цветов. Габариты составляют 167,4 x 77,4 x 8,0 мм, а вес — 197 г. Защита по стандарту IP64 обеспечивает устойчивость к пыли и брызгам воды, а биометрическую аутентификацию выполняет сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани.
В основе устройств лежит восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц, работающий в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также предусмотрена поддержка карт microSD объемом до 2 ТБ, что дает пользователям дополнительное место для хранения фотографий, видео и приложений. Смартфон работает под управлением Android 17; производитель обещает обновление операционной системы в течение 6 поколений и выпуск обновлений безопасности на протяжении 6 лет.
Система камер включает основной модуль на 50 МП и дополнительный на 2 МП, а для селфи предусмотрен 8-мегапиксельный сенсор. Основная камера поддерживает автофокус и 10-кратный цифровой зум, а также запись видео в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт (зарядное устройство приобретается отдельно).
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Также реализована поддержка функций Circle to Search, Quick Share, Knox Vault и платформы SmartThings. Коммуникационные возможности включают поддержку 4G LTE, двух SIM-карт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS и интерфейс USB Type-C; при этом сохранен разъем 3,5 мм для наушников.
На данный момент модели заявлены в конфигурации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Компания Samsung пока не раскрыла информацию о ценах официально, однако согласно утечкам, стоимость будет составлять 170 долларов.
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