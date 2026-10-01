Найдешевший смартфон Samsung отримав батарею 6000 мА·год та підтримку до 2032 року (фото)

Йдеться про майбутню бюджетну модель Samsung Galaxy A08.

Samsung поповнила свою лінійку смартфонів бюджетною моделлю Galaxy А08. Її вихід очікується найближчим часом. Ключовими особливостями стали ємний акумулятор, 50-мегапіксельна основна камера та тривала програмна підтримка. Крім того, ця модель пропонує у бюджетному сегменті захист за стандартом IP64 та чіпсет MediaTek Helio G99+, повідомляє "Фокус" з посиланням на gizmochina.com.

Технічні характеристики Samsung Galaxy A08

Смартфон Galaxy A08 оснащений 6,7-дюймовим PLS LCD-дисплеєм у форматі HD+ з роздільною здатністю 720 x 1600 пікселів та підтримкою 16 млн кольорів. Габарити становлять 167,4 x 77,4 x 8,0 мм, а вага — 197 г. Захист за стандартом IP64 забезпечує стійкість до пилу та бризок води, а біометричну автентифікацію здійснює сканер відбитків пальців, розташований на бічній грані.

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Смартфони Samsung Galaxy A08 Фото: Samsung

В основі пристроїв лежить восьмиядерний процесор MediaTek Helio G99+ з тактовою частотою до 2,2 ГГц, який працює в поєднанні з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Також передбачена підтримка карт microSD об'ємом до 2 ТБ, що дає користувачам додатковий простір для зберігання фотографій, відео та додатків. Смартфон працює під управлінням Android 17; виробник обіцяє оновлення операційної системи протягом 6 поколінь та випуск оновлень безпеки протягом 6 років.

Система камер включає основний модуль на 50 МП та додатковий на 2 МП, а для селфі передбачено 8-мегапіксельний сенсор. Основна камера підтримує автофокус і 10-кратний цифровий зум, а також запис відео у роздільній здатності Full HD із частотою 30 кадрів на секунду. За автономність відповідає акумулятор ємністю 6000 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 25 Вт (зарядний пристрій придбавається окремо).

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Також реалізовано підтримку функцій Circle to Search, Quick Share, Knox Vault та платформи SmartThings. Комунікаційні можливості включають підтримку 4G LTE, двох SIM-карт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS та інтерфейс USB Type-C; при цьому збережено роз'єм 3,5 мм для навушників.

Наразі моделі представлені у конфігурації з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Компанія Samsung поки що офіційно не оприлюднила інформацію про ціни, однак, згідно з витоками, вартість становитиме 170 доларів.

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