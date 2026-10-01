Почему бюджетные Android-смартфоны заряжаются дольше флагманов: раскрыта причина (фото)

Цена не всегда определяет, будет ли Android-смартфон заряжаться дольше. Существуют и другие важные факторы, которые следует учитывать, предупреждают эксперты.

Бюджетные Android-смартфоны стоят недорого не просто так — зачастую это обусловлено использованием менее производительных компонентов. Хотя это справедливо для таких характеристик, как камера и процессор, со скоростью зарядки ситуация обстоит иначе: недорогие Android-фоны не обязательно заряжаются медленнее флагманских моделей, пишет bgr.com.

На самом деле, многие бюджетные Android-смартфоны сегодня могут соперничать по скорости зарядки с топовыми устройствами от Apple и ведущих производителей Android-гаджетов. Возьмем, к примеру, Samsung A37 5G. Он стоит всего 450 долларов, но способен быстро зарядиться до 60% всего за 30 мин. Это почти та же скорость, что и у более дорогих моделей: Samsung Galaxy S26 FE (700 долларов) заряжается до 69% за 30 мин., а iPhone 17 Pro Max (1199 долларов) — до 50% за 20 мин.

Видео дня

Смартфон Samsung A37 Фото: gsmarena.com

Впрочем, не все бюджетные Android-смартфоны одинаковы. Встречаются модели, которые не поддерживают быструю зарядку или заряжаются довольно медленно. Хороший пример — китайский смартфон Honor Play10, доступный в некоторых странах примерно за 112 долларов. Полная зарядка этой модели с нуля занимает от 2 до 3 часов. Аналогичная ситуация с Motorola Moto G Play (2026), который продается за 250 долларов. Согласно тесту GSM Arena, за 30 мин. зарядки уровень заряда аккумулятора Moto G Play достиг лишь 34%. Таким образом, цена не всегда служит показателем того, будет ли Android-смартфон заряжаться дольше; существуют и другие определяющие факторы.

Опрос Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции? Опрос открыт до Смартфоны, планшеты, смарт-часы Ноутбуки и роутеры Бытовую технику (холодильник, микроволновка, чайник) Осветительные приборы Другое Голосувати

Что влияет на скорость зарядки Android-смартфона

Главный фактор, определяющий скорость зарядки Android-смартфона, — это поддерживаемая устройством мощность зарядки. Она измеряется в ваттах (Вт) и обычно указывается в разделе характеристик, посвященном аккумулятору или зарядке. Например, для Google Pixel 10a этот показатель составляет 45 Вт, а для Nothing Phone (4b) — 33 Вт. Чем выше мощность зарядки, тем быстрее может заряжаться смартфон.

Однако иногда смартфоны с одинаковой заявленной мощностью зарядки могут заряжаться с разной скоростью из-за особенностей конкретных моделей. Так обстоит дело с Pixel 10a и Pixel 11 Pro XL. Оба устройства рассчитаны на 45 Вт, но Pixel 10a заряжается до 50% за 30 мин., тогда как Pixel 11 Pro XL за то же время успевает зарядиться до 75%. Это достигается благодаря режиму Extreme Charging Mode в серии Pixel 11, который отключает фоновые процессы во время зарядки.

Смартфон Motorola Moto G Play

Помимо самого смартфона, важную роль играют зарядное устройство и кабель. Важно, чтобы выходная мощность зарядного устройства была не ниже мощности, поддерживаемой смартфоном. Если использовать менее мощное зарядное устройство, смартфон не будет заряжаться с максимально предусмотренной скоростью. Кабель также должен поддерживать соответствующую мощность и быть качественным, чтобы обеспечить эффективную передачу энергии. Не стоит забывать и о состоянии аккумулятора: со временем батареи теряют былую эффективность. По возможности замените аккумулятор в сервисном центре, чтобы повысить скорость зарядки.

Чтобы добиться максимальной скорости зарядки, также необходимо ограничить использование смартфона в процессе. Как правило, устройства заряжаются быстрее, когда находятся в режиме ожидания, а не в активном использовании, потребляющем ресурсы системы.

Смартфон Google Pixel 10a

Какие бюджетные Android-фоны заряжаются быстро

Большинство моделей Android-смартфонов, выпущенных в 2026 году, поддерживают быструю зарядку; существует несколько вариантов стоимостью около 500 долларов или даже меньше, на которые стоит обратить внимание.

Хорошим выбором для начала может стать Google Pixel 10a. Он стоит 499 долларов и поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, позволяющую зарядить устройство до 50% за 30 мин. Nothing Phone (4a) Pro, который также можно приобрести за 499 долларов, обеспечивает скорость зарядки 50 Вт. Согласно результатам тестирования GSM Arena, эта модель заряжается до 68% за 30 мин. Еще одним достойным вариантом является Samsung Galaxy A57 5G стоимостью 550 долларов. Он поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, способную восполнить заряд с нуля до 60% за полчаса.

Среди более доступных моделей можно выделить Motorola Moto G (2026). Он стоит 300 долларов и благодаря зарядке мощностью 30 Вт достигает уровня 50% за 28 мин., а полного заряда — за 75 мин. Удачной находкой также станет TCL NXTPAPER 70 Pro стоимостью 280 долларов. Эта модель оснащена зарядкой мощностью 33 Вт и способна полностью зарядиться примерно за 75 мин.

Ранее сообщали о том, что самый дешевый смартфон Samsung получил поддержку до 2032 г. Речь идет о грядущей бюджетной модели Samsung Galaxy А08.