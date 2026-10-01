Чому бюджетні Android-смартфони заряджаються довше, ніж флагмани: розкрито причину (фото)
Ціна не завжди визначає, чи буде Android-смартфон заряджатися довше. Існують й інші важливі фактори, які слід враховувати, застерігають експерти.
Бюджетні Android-смартфони коштують недорого не просто так — найчастіше це зумовлено використанням менш продуктивних компонентів. Хоча це справедливо для таких характеристик, як камера та процесор, із швидкістю заряджання ситуація інша: недорогі Android-смартфони не обов’язково заряджаються повільніше, ніж флагманські моделі, пише bgr.com.
Насправді, багато бюджетних Android-смартфонів сьогодні можуть змагатися за швидкістю заряджання з топовими пристроями від Apple та провідних виробників Android-гаджетів. Візьмемо, наприклад, Samsung A37 5G. Він коштує всього 450 доларів, але здатний швидко зарядитися до 60% всього за 30 хв. Це майже така сама швидкість, як і в дорожчих моделей: Samsung Galaxy S26 FE (700 доларів) заряджається до 69% за 30 хв., а iPhone 17 Pro Max (1199 доларів) — до 50% за 20 хв.
Втім, не всі бюджетні Android-смартфони однакові. Зустрічаються моделі, які не підтримують швидку зарядку або заряджаються досить повільно. Хороший приклад — китайський смартфон Honor Play10, доступний у деяких країнах приблизно за 112 доларів. Повна зарядка цієї моделі з нуля займає від 2 до 3 годин. Аналогічна ситуація з Motorola Moto G Play (2026), який продається за 250 доларів. Згідно з тестом GSM Arena, за 30 хв. заряджання рівень заряду акумулятора Moto G Play досяг лише 34%. Таким чином, ціна не завжди є показником того, чи буде Android-смартфон заряджатися довше; існують й інші визначальні фактори.
Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції?
Що впливає на швидкість заряджання Android-смартфона
Головним фактором, що визначає швидкість заряджання Android-смартфона, є потужність заряджання, яку підтримує пристрій. Вона вимірюється у ватах (Вт) і зазвичай вказується в розділі технічних характеристик, присвяченому акумулятору або заряджанню. Наприклад, для Google Pixel 10a цей показник становить 45 Вт, а для Nothing Phone (4b) — 33 Вт. Чим вища потужність зарядки, тим швидше може заряджатися смартфон.
Однак іноді смартфони з однаковою заявленою потужністю зарядки можуть заряджатися з різною швидкістю через особливості конкретних моделей. Так відбувається з Pixel 10a та Pixel 11 Pro XL. Обидва пристрої розраховані на 45 Вт, але Pixel 10a заряджається до 50% за 30 хв., тоді як Pixel 11 Pro XL за той самий час встигає зарядитися до 75%. Це досягається завдяки режиму Extreme Charging Mode у серії Pixel 11, який відключає фонові процеси під час заряджання.
Окрім самого смартфона, важливу роль відіграють зарядний пристрій і кабель. Важливо, щоб вихідна потужність зарядного пристрою була не меншою за потужність, яку підтримує смартфон. Якщо використовувати менш потужний зарядний пристрій, смартфон не заряджатиметься з максимально передбаченою швидкістю. Кабель також повинен підтримувати відповідну потужність і бути якісним, щоб забезпечити ефективну передачу енергії. Не варто забувати й про стан акумулятора: з часом батареї втрачають колишню ефективність. По можливості замініть акумулятор у сервісному центрі, щоб підвищити швидкість заряджання.
Щоб досягти максимальної швидкості заряджання, також необхідно обмежити використання смартфона під час заряджання. Як правило, пристрої заряджаються швидше, коли перебувають у режимі очікування, а не в режимі активного використання, що споживає ресурси системи.
Які недорогі Android-смартфони швидко заряджаються
Більшість моделей Android-смартфонів, випущених у 2026 році, підтримують швидку зарядку; є кілька варіантів вартістю близько 500 доларів або навіть менше, на які варто звернути увагу.
Гарним вибором для початку може стати Google Pixel 10a. Він коштує 499 доларів і підтримує зарядку потужністю 45 Вт, що дозволяє зарядити пристрій до 50 % за 30 хвилин. Nothing Phone (4a) Pro, який також можна придбати за 499 доларів, забезпечує швидкість зарядки 50 Вт. Згідно з результатами тестування GSM Arena, ця модель заряджається до 68% за 30 хвилин. Ще одним гідним варіантом є Samsung Galaxy A57 5G вартістю 550 доларів. Він підтримує зарядку потужністю 45 Вт, здатну відновити заряд з нуля до 60% за півгодини.
Серед більш доступних моделей можна виділити Motorola Moto G (2026). Він коштує 300 доларів і, завдяки зарядці потужністю 30 Вт, досягає рівня 50 % за 28 хв, а повного заряду — за 75 хв. Вдалим вибором також стане TCL NXTPAPER 70 Pro вартістю 280 доларів. Ця модель оснащена зарядкою потужністю 33 Вт і здатна повністю зарядитися приблизно за 75 хв.
Раніше повідомлялося, що найдешевший смартфон Samsung отримає підтримку до 2032 року. Йдеться про майбутню бюджетну модель Samsung Galaxy A08.