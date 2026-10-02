Мощная зарядная станция для всего дома: назван бестселлер осени 2026 года от EcoFlow (фото)

Портативная электростанция EcoFlow DELTA 3 Max выдает 2400 Вт номинальной мощности при аккумуляторе LiFePO4 емкостью 2048 Вт·ч. Модель рассчитана на питание всей квартиры или частного дома. Что показали тесты владельцев?

Фокус расскажет про технические параметры станции, уделив особое внимание отзывам пользователей в Украине, которые уже купили Delta 3 Max и оценили устройство в работе в наших условиях. Эта модель стала одной из самых популярных у бренда.

Характеристики EcoFlow DELTA 3 Max

Емкость аккумулятора: 2048 Вт·ч (тип Full-Tab LiFePO4)

2048 Вт·ч (тип Full-Tab LiFePO4) Номинальная мощность: 2400 Вт (пиковая — 4800 Вт, режим X-Boost 3.0 — до 3200 Вт)

2400 Вт (пиковая — 4800 Вт, режим X-Boost 3.0 — до 3200 Вт) Выходные разъемы: 4 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порта USB-C (по 30 Вт), 1 порт USB-A (18 Вт), автоприкуриватель 12,6 В/10 А

4 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порта USB-C (по 30 Вт), 1 порт USB-A (18 Вт), автоприкуриватель 12,6 В/10 А Время зарядки от розетки: от 0 до 100% за 1 час 8 минут (сетевой вход 2300 Вт)

от 0 до 100% за 1 час 8 минут (сетевой вход 2300 Вт) Вход для солнечных панелей и генератора: порт XT60 мощностью до 500 Вт (до 2400 Вт от генератора EcoFlow 4000)

порт XT60 мощностью до 500 Вт (до 2400 Вт от генератора EcoFlow 4000) Особенности: инвертор с DSP-чипом, режим Storm Guard, функция ИБП, управление со смартфона по Wi-Fi и Bluetooth

инвертор с DSP-чипом, режим Storm Guard, функция ИБП, управление со смартфона по Wi-Fi и Bluetooth Вес и размеры: 20,3 кг; 494 х 239 х 305 мм

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Как видно из приличного количества розеток, но куда меньшего разнообразия USB-портов, станцию позиционируют именно для тяжелой техники. О зарядке и прочих особенностях модели — ниже.

Передняя панель EcoFlow DELTA 3 Max Фото: EcoFlow

Скорость зарядки и работа под нагрузкой

Инвертор станции выдает чистую синусоиду и за счет DSP-чипа проверяет напряжение и силу тока каждые 33 микросекунды. Это исключает перепады питания при работе фазозависимых отопительных котлов, насосов и другой точной электроники. Режим X-Boost 3.0 поднимает мощность до 3200 Вт, позволяя включать чайники и стиральные машины.

Благодаря сетевому входу на 2300 Вт батарея полностью заряжается от розетки за 1 час 8 минут. Это дает быстро набрать 100% заряда даже при коротких окнах с электричеством. Есть даже функция Storm Guard, которая отслеживает погодные сводки и автоматически запускает зарядку при риске аварий в сети, — скажем так, это больше ориентировано на мирное время, но такая опция есть. Еще здешние элементы питания Full-Tab LFP греются меньше стандартных ячеек, увеличивая срок службы аккумулятора.

EcoFlow Delta 3 Max Фото: EcoFlow

Пользователи в Украине о станции EcoFlow DELTA 3 Max

Местные покупатели на маркетплейсах вроде Rozetka уже делятся свежими отзывами, готовясь к отключениям света в 2026 году. Мы собрали следующие впечатления владельцев и их показатели во время тестов:

Тянет все самое главное в доме: Станция способна питать отопительный котел, водяной насос, холодильники, свет, роутер и кухонные приборы вроде кофемашины и микроволновки. В частном доме один из владельцев успешно запитал водяной насос, два телевизора, три холодильника и чайник.

Станция способна питать отопительный котел, водяной насос, холодильники, свет, роутер и кухонные приборы вроде кофемашины и микроволновки. В частном доме один из владельцев успешно запитал водяной насос, два телевизора, три холодильника и чайник. Автономность в быту: При стандартной нагрузке из двух телевизоров, холодильника, двухконтурного котла и ноутбука запаса энергии хватает примерно на 5–8 часов. При умеренном потреблении (компьютер, роутер, освещение) станция работает до 10 часов и дольше.

При стандартной нагрузке из двух телевизоров, холодильника, двухконтурного котла и ноутбука запаса энергии хватает примерно на 5–8 часов. При умеренном потреблении (компьютер, роутер, освещение) станция работает до 10 часов и дольше. Мобильное приложение: Пользователи хвалят простое подключение через фирменную программу EcoFlow. В приложении удобно следить за входящей и исходящей мощностью, а также настраивать расписание работы по ночным тарифам.

Пользователи хвалят простое подключение через фирменную программу EcoFlow. В приложении удобно следить за входящей и исходящей мощностью, а также настраивать расписание работы по ночным тарифам. Минусы: Главным недостатком покупатели называют большой вес (20,3 кг). Станции этого класса все тяжелые, и это стоить иметь ввиду, если надо ее много переносить. В статичном сценарии DELTA 3 Max занимает не так уж много места для своих параметров. Ну и другой минус — цена немаленькая.

Вы всегда может рассчитать потребление для своего сценария простым способом. Достаточно знать номинальную емкость станции и мощность ваших приборов.

Как считать время работы по емкости зарядной станции:

Учитываем потери инвертора: при преобразовании энергии аккумулятора в переменный ток розеток 220 В теряется около 15% энергии. Умножаем емкость станции на 0,85. Для EcoFlow DELTA 3 Max полезный запас энергии составит: 2048 Вт·ч × 0,85 ≈ 1740 Вт·ч. Считаем часы: делим полученные 1740 Вт·ч на мощность нужного прибора в ваттах (Вт), указанную на его корпусе или блоке питания.

Сколько проработают привычные приборы от EcoFlow DELTA 3 Max (примерный подсчет):

Двухкамерный холодильник (класс A+ / A++): Компрессор включается циклично (на 15–20 минут в час), поэтому средний часовой расход составляет от 60 до 80 Вт·ч. Получается от 22 до 28 часов поддержания холода.

Компрессор включается циклично (на 15–20 минут в час), поэтому средний часовой расход составляет от 60 до 80 Вт·ч. Получается от 22 до 28 часов поддержания холода. Газовый котел отопления. Современный двухконтурный котел потребляет в среднем 80–100 Вт в активном режиме. Время работы: от 17 до 20 часов непрерывного отопления.

Современный двухконтурный котел потребляет в среднем 80–100 Вт в активном режиме. Время работы: от 17 до 20 часов непрерывного отопления. Рабочий ноутбук (офисные задачи, браузер). При среднем расходе 35–45 Вт прибор проработает через обычную розетку 220 В: около 25–30 часов; напрямую через порт Type-C (без потерь инвертора): до 40 часов (или 30–35 полных зарядок батареи ноутбука).

При среднем расходе 35–45 Вт прибор проработает через обычную розетку 220 В: около 25–30 часов; напрямую через порт Type-C (без потерь инвертора): до 40 часов (или 30–35 полных зарядок батареи ноутбука). Wi-Fi роутер + оптический терминал (GPON): связка потребляет всего 10–12 Вт. При питании напрямую от портов 12 В (прикуривателя): до 140 часов.

Задняя панель EcoFlow Delta 3 Max Фото: EcoFlow

В целом эта модель EcoFlow действительно собирает крайне положительные оценки, что говорит о хорошем качестве, но стоит знать, это не единственная модель с такого рода параметрами на нашем рынке. Bluetti Elite 200 V2, о который мы писали ранее, — тоже отличный вариант на 2600 Вт при емкости в 2073,6 Вт·ч, который обойдется в данный момент немного дешевле.

Цена в Украине:

EcoFlow DELTA 3 Max (2400 Вт / 2048 Вт·ч) — 60 099 грн.

Также Фокус писал про лучшие зарядные станции 2026 года от Bluetti, EcoFlow, Oukitel. Портативные зарядные станции мощностью 1800 Вт для квартиры или частного дома запускают подавляющее большинство бытовых приборов.