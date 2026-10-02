Потужна зарядна станція для всього будинку: названо бестселер осені 2026 року від EcoFlow (фото)

Портативна електростанція EcoFlow DELTA 3 Max забезпечує номінальну потужність 2400 Вт при акумуляторі LiFePO4 ємністю 2048 Вт·год. Модель призначена для забезпечення електроенергією всієї квартири або приватного будинку. Що показали тести власників?

Фокус розповість про технічні параметри станції, приділивши особливу увагу відгукам користувачів в Україні, які вже придбали Delta 3 Max і оцінили пристрій у роботі в наших умовах. Ця модель стала однією з найпопулярніших у цього бренду.

Характеристики EcoFlow DELTA 3 Max

Ємність акумулятора: 2048 Вт·год (тип Full-Tab LiFePO4)

2048 Вт·год (тип Full-Tab LiFePO4) Номінальна потужність: 2400 Вт (пікова — 4800 Вт, режим X-Boost 3.0 — до 3200 Вт)

2400 Вт (пікова — 4800 Вт, режим X-Boost 3.0 — до 3200 Вт) Вихідні роз'єми: 4 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порти USB-C (по 30 Вт), 1 порт USB-A (18 Вт), автоприкурювач 12,6 В/10 А

4 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порти USB-C (по 30 Вт), 1 порт USB-A (18 Вт), автоприкурювач 12,6 В/10 А Час заряджання від розетки: від 0 до 100% за 1 годину 8 хвилин (мережевий вхід 2300 Вт)

від 0 до 100% за 1 годину 8 хвилин (мережевий вхід 2300 Вт) Вхід для сонячних панелей та генератора: порт XT60 потужністю до 500 Вт (до 2400 Вт від генератора EcoFlow 4000)

порт XT60 потужністю до 500 Вт (до 2400 Вт від генератора EcoFlow 4000) Особливості: інвертор із DSP-чіпом, режим Storm Guard, функція ДБЖ, керування зі смартфона через Wi-Fi та Bluetooth

інвертор із DSP-чіпом, режим Storm Guard, функція ДБЖ, керування зі смартфона через Wi-Fi та Bluetooth Вага та розміри: 20,3 кг; 494 × 239 × 305 мм

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Як видно з чималої кількості розеток, але значно меншої різноманітності USB-портів, цю станцію позиціонують саме для важкої техніки. Про зарядку та інші особливості моделі — далі.

Передня панель EcoFlow DELTA 3 Max Фото: EcoFlow

Швидкість заряджання та робота під навантаженням

Інвертор станції видає чисту синусоїду та за допомогою DSP-чіпа перевіряє напругу й силу струму кожні 33 мікросекунди. Це виключає перепади напруги під час роботи фазозалежних опалювальних котлів, насосів та іншої прецизійної електроніки. Режим X-Boost 3.0 підвищує потужність до 3200 Вт, що дозволяє підключати чайники та пральні машини.

Завдяки мережевому входу на 2300 Вт батарея повністю заряджається від розетки за 1 годину 8 хвилин. Це дозволяє швидко досягти 100% заряду навіть під час коротких періодів доступу до електромережі. Є навіть функція Storm Guard, яка відстежує прогнози погоди та автоматично запускає зарядку у разі ризику аварій у мережі, — скажімо так, це більше орієнтовано на мирний час, але така опція є. Крім того, місцеві елементи живлення Full-Tab LFP нагріваються менше, ніж стандартні елементи, що подовжує термін служби акумулятора.

EcoFlow Delta 3 Max Фото: EcoFlow

Відгуки користувачів в Україні про станцію EcoFlow DELTA 3 Max

Місцеві покупці на таких маркетплейсах, як Rozetka, вже діляться свіжими відгуками, готуючись до відключень електроенергії у 2026 році. Ми зібрали такі враження власників та їхні показники під час тестування:

Забезпечує електроенергією все найважливіше в будинку: станція здатна живити опалювальний котел, водяний насос, холодильники, освітлення, роутер та кухонні прилади, такі як кавоварка та мікрохвильова піч. У приватному будинку один із власників успішно підключив до системи водяний насос, два телевізори, три холодильники та чайник.

станція здатна живити опалювальний котел, водяний насос, холодильники, освітлення, роутер та кухонні прилади, такі як кавоварка та мікрохвильова піч. У приватному будинку один із власників успішно підключив до системи водяний насос, два телевізори, три холодильники та чайник. Автономність у побуті: при стандартному навантаженні від двох телевізорів, холодильника, двоконтурного котла та ноутбука запасу енергії вистачає приблизно на 5–8 годин. При помірному споживанні (комп’ютер, роутер, освітлення) станція працює до 10 годин і довше.

при стандартному навантаженні від двох телевізорів, холодильника, двоконтурного котла та ноутбука запасу енергії вистачає приблизно на 5–8 годин. При помірному споживанні (комп’ютер, роутер, освітлення) станція працює до 10 годин і довше. Мобільний додаток: Користувачі хвалять просте підключення через фірмовий додаток EcoFlow. У додатку зручно стежити за вхідною та вихідною потужністю, а також налаштовувати розклад роботи за нічними тарифами.

Користувачі хвалять просте підключення через фірмовий додаток EcoFlow. У додатку зручно стежити за вхідною та вихідною потужністю, а також налаштовувати розклад роботи за нічними тарифами. Мінуси: Головним недоліком покупці називають велику вагу (20,3 кг). Станції цього класу всі важкі, і це варто мати на увазі, якщо доведеться її часто переносити. У стаціонарному режимі DELTA 3 Max займає не так вже й багато місця, враховуючи її параметри. Ну і ще один мінус — ціна чимала.

Ви завжди можете легко розрахувати споживання для свого сценарію. Достатньо знати номінальну ємність станції та потужність ваших приладів.

Як обчислити час роботи за ємністю зарядної станції:

Враховуємо втрати інвертора: під час перетворення енергії акумулятора на змінний струм розеток 220 В втрачається близько 15 % енергії. Множимо ємність станції на 0,85. Для EcoFlow DELTA 3 Max корисний запас енергії становитиме: 2048 Вт·год × 0,85 ≈ 1740 Вт·год. Підраховуємо години роботи: ділимо отримані 1740 Вт·год на потужність потрібного приладу у ватах (Вт), зазначену на його корпусі або блоці живлення.

Скільки пропрацюють звичні прилади від EcoFlow DELTA 3 Max (приблизний розрахунок):

Двокамерний холодильник (клас A+ / A++): Компресор вмикається циклічно (на 15–20 хвилин на годину), тому середня годинна витрата становить від 60 до 80 Вт·год. Виходить від 22 до 28 годин підтримання холоду.

Компресор вмикається циклічно (на 15–20 хвилин на годину), тому середня годинна витрата становить від 60 до 80 Вт·год. Виходить від 22 до 28 годин підтримання холоду. Газовий котел опалення. Сучасний двоконтурний котел споживає в середньому 80–100 Вт у активному режимі. Час роботи: від 17 до 20 годин безперервного опалення.

двоконтурний котел споживає в середньому 80–100 Вт у активному режимі. Час роботи: від 17 до 20 годин безперервного опалення. Робочий ноутбук (офісні завдання, браузер). При середній потужності 35–45 Вт пристрій пропрацює від звичайної розетки 220 В: близько 25–30 годин; безпосередньо через порт Type-C (без втрат інвертора): до 40 годин (або 30–35 повних зарядок акумулятора ноутбука).

середній потужності 35–45 Вт пристрій пропрацює від звичайної розетки 220 В: близько 25–30 годин; безпосередньо через порт Type-C (без втрат інвертора): до 40 годин (або 30–35 повних зарядок акумулятора ноутбука). Wi-Fi-роутер + оптичний термінал (GPON): ця комбінація споживає всього 10–12 Вт. При живленні безпосередньо від портів 12 В (прикурювача): до 140 годин.

Задня панель EcoFlow Delta 3 Max Фото: EcoFlow

Загалом ця модель EcoFlow дійсно отримує вкрай позитивні відгуки, що свідчить про високу якість, але варто знати, що це не єдина модель із такими параметрами на нашому ринку. Bluetti Elite 200 V2, про яку ми писали раніше, — теж чудовий варіант потужністю 2600 Вт при ємності 2073,6 Вт·год, який на даний момент обійдеться трохи дешевше.

Ціна в Україні:

EcoFlow DELTA 3 Max (2400 Вт / 2048 Вт·год) — 60 099 грн.

Також "Фокус" писав про найкращі зарядні станції 2026 року від Bluetti, EcoFlow та Oukitel. Портативні зарядні станції потужністю 1800 Вт для квартири чи приватного будинку забезпечують роботу переважної більшості побутових приладів.