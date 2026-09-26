Підходять для будь-яких пристроїв: найкращі зарядні станції 2026 року від Bluetti, EcoFlow, Oukitel (фото)

Портативні зарядні станції потужністю 1800 Вт для квартири або приватного будинку забезпечують роботу переважної більшості побутових приладів.

У цьому матеріалі Фокус зібрав три популярні моделі середнього сегмента від брендів Bluetti, EcoFlow та Oukitel із надійними акумуляторами LiFePO4, розмістивши їх у порядку зростання вартості на українському ринку.

Bluetti Premium 100 V2

Легка модель із підвищеним ресурсом елементів та підтримкою заряджання ноутбуків потужністю до 140 Вт.

Ємність акумулятора: 1024 Вт·год (тип LiFePO4, понад 6000 циклів до 80%)

1024 Вт·год (тип LiFePO4, понад 6000 циклів до 80%) Номінальна потужність: 1800 Вт (пікова — до 2700 Вт, у режимі Power Lifting — до 3600 Вт)

1800 Вт (пікова — до 2700 Вт, у режимі Power Lifting — до 3600 Вт) Вихідні роз'єми: 2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порти USB-A (15 Вт), 2 роз'єми DC5521 (60 Вт), прикурювач 12 В/10 А

2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порти USB-A (15 Вт), 2 роз'єми DC5521 (60 Вт), прикурювач 12 В/10 А Час заряджання від розетки: 80 % за 45 хвилин у режимі TurboBoost (1200 Вт), 100 % за 1 годину

80 % за 45 хвилин у режимі TurboBoost (1200 Вт), 100 % за 1 годину Вхід для сонячних панелей: до 1000 Вт (зарядка за 70 хвилин)

до 1000 Вт (зарядка за 70 хвилин) Особливості: режим ДБЖ (перемикання менше 10 мс), чиста синусоїда, безшумний режим (до 30 дБ), керування зі смартфона через Wi-Fi та Bluetooth

режим ДБЖ (перемикання менше 10 мс), чиста синусоїда, безшумний режим (до 30 дБ), керування зі смартфона через Wi-Fi та Bluetooth Вага та розміри: 11,5 кг; 320 × 215 × 250 мм

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Зарядна станція Bluetti Premium 100 V2 Фото: rozetka.com.ua

Ця модель підходить для резервного живлення двокамерних холодильників, газових опалювальних котлів, телевізорів, маршрутизаторів, персональних комп’ютерів та кухонних електроприладів середньої потужності, таких як мікрохвильові печі чи деякі електричні чайники. Завдяки роз'єму USB-C потужністю 140 Вт станція безпосередньо живить робочі ноутбуки без мережевих адаптерів. Функція ДБЖ перебирає навантаження за 10 мілісекунд, запобігаючи вимкненню техніки. Якщо потрібно заощадити заряд, через додаток активується тихий режим із мінімальним рівнем шуму охолодження.

Ціна в Україні:

Bluetti Premium 100 V2 (1800 Вт / 1024 Вт·год) — 31 999 грн.

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EcoFlow DELTA 3

Високошвидкісна станція із захистом корпусу від пилу та вологи та розширеним набором розеток.

Ємність акумулятора: 1024 Вт·год (тип LiFePO4 3-го покоління, 4000 циклів до 80 %)

1024 Вт·год (тип LiFePO4 3-го покоління, 4000 циклів до 80 %) Номінальна потужність: 1800 Вт (пікова — 3600 Вт, у режимі X-Boost — від 2200 Вт)

1800 Вт (пікова — 3600 Вт, у режимі X-Boost — від 2200 Вт) Вихідні роз'єми: 4 розетки 230 В, 2 порти USB-C (до 140 Вт), 2 порти USB-A (18 Вт), 2 виходи DC5521 (38 Вт), автопорт 12,6 В/10 А

4 розетки 230 В, 2 порти USB-C (до 140 Вт), 2 порти USB-A (18 Вт), 2 виходи DC5521 (38 Вт), автопорт 12,6 В/10 А Час зарядки від розетки: 100% за 56 хвилин за технологією X-Stream (вхід 1500 Вт)

100% за 56 хвилин за технологією X-Stream (вхід 1500 Вт) Вхід для сонячних панелей: до 1000 Вт (зарядка за 70 хвилин)

до 1000 Вт (зарядка за 70 хвилин) Особливості: захист корпусу за стандартом IP65, перемикання в режим ДБЖ менше 10 мс з підтримкою протоколів NAS, підключення додаткових батарей

захист корпусу за стандартом IP65, перемикання в режим ДБЖ менше 10 мс з підтримкою протоколів NAS, підключення додаткових батарей Вага та розміри: 12,5 кг; 397,6 × 202 × 283,6 мм

Зарядна станція EcoFlow DELTA 3 Фото: rozetka.com.ua

Електростанція легко справляється з чайниками, фенами, пилососами, пральними машинами, насосами та холодильниками завдяки технології X-Boost, яка підтримує напругу під час перевантажень. Наявність чотирьох розеток дозволяє підключити домашнє робоче місце разом із моніторами та мережевими сховищами без подовжувачів. У разі перебоїв у мережі пристрій миттєво передає сигнал на сервери NAS для безпечного збереження даних. Корпус захищений від пилу та струменів води за стандартом IP65, а рівень шуму при навантаженнях до 600 Вт не перевищує 30 дБ.

Ціна в Україні:

EcoFlow DELTA 3 (1800 Вт / 1024 Вт·год) — 36 899 грн.

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Oukitel P1500E Plus

Станція підвищеної потужності з чотирма розетками та ручним регулюванням вхідної потужності.

Ємність акумулятора: 1536 Вт·год (тип LiFePO4, 4000 циклів до 80%)

1536 Вт·год (тип LiFePO4, 4000 циклів до 80%) Номінальна потужність: 1800 Вт (пікова — 3600 Вт)

1800 Вт (пікова — 3600 Вт) Вихідні роз'єми: 4 розетки 220–240 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (18 Вт), 2 порти USB-A (18 Вт), 2 роз'єми DC5521 (12 В/3 А), прикурювач 12 В/10 А

4 розетки 220–240 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (18 Вт), 2 порти USB-A (18 Вт), 2 роз'єми DC5521 (12 В/3 А), прикурювач 12 В/10 А Час заряджання від розетки: 1,5 години від мережі потужністю 1200 Вт

1,5 години від мережі потужністю 1200 Вт Вхід для сонячних панелей: XT60 потужністю до 500 Вт (зарядка за 3 години)

XT60 потужністю до 500 Вт (зарядка за 3 години) Особливості: регулятор вхідного струму на корпусі, чиста синусоїда, режим ДБЖ (10 мс), вбудований ліхтар, рівень шуму до 29 дБ при навантаженнях до 500 Вт

регулятор вхідного струму на корпусі, чиста синусоїда, режим ДБЖ (10 мс), вбудований ліхтар, рівень шуму до 29 дБ при навантаженнях до 500 Вт Вага та розміри: 14,5 кг; 346 × 228 × 251 мм

Зарядна станція Oukitel P1500E Plus Фото: rozetka.com.ua

Завдяки збільшеній до 1536 Вт·год батареї станція довше забезпечує автономну роботу опалювальних котлів, циркуляційних насосів, медичних апаратів CPAP, стаціонарних ПК та освітлення. Регулятор вхідного струму дозволяє знижувати потужність заряду, щоб не вибивати автомати в будинках зі старою електропроводкою. Чотири розетки змінного струму забезпечують окреме живлення кухонної та цифрової техніки, а вбудований екран відображає точні дані про споживання енергії для кожної групи виходів.

Ціна в Україні:

Oukitel P1500E Plus (1800 Вт / 1536 Вт·год) — 36 999 грн.

Раніше повідомлялося про компактну, але потужну зарядну станцію за середньою ціною. Компанія Anker нещодавно випустила в Європі зарядну станцію Solix S2000, яка відрізняється чудовим співвідношенням габаритів, ємності акумулятора та вартості.

Також Фокус писав про доступні зарядні станції для ноутбуків та базових потреб. Обираючи компактну зарядну станцію потужністю 300–600 Вт у вересні 2026 року, варто звернути увагу на ці моделі від EcoFlow, Bluetti та Allpowers.