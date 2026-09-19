Зарядні станції для ноутбука та щоденних потреб: топ-3 доступних моделей 2026 року

Обираючи компактну зарядну станцію потужністю 300–600 Вт у вересні 2026 року, варто звернути увагу на ці моделі від EcoFlow, Bluetti та Allpowers.

Портативні електростанції цього класу забезпечують виконання основних побутових потреб під час відключень електроенергії: освітлення, інтернет, ноутбук, зарядка мобільних гаджетів.

Фокус відібрав три надійні та недорогі варіанти на базі довговічних акумуляторів LiFePO4.

EcoFlow RIVER 3 UPS

Мініатюрне рішення початкового рівня із захистом корпусу та режимом джерела безперебійного живлення.

Характеристики:

Ємність акумулятора: 245 Вт·год (тип LiFePO4, 3000 циклів до 80 %)

245 Вт·год (тип LiFePO4, 3000 циклів до 80 %) Номінальна потужність: 300 Вт (пікова — 600 Вт)

300 Вт (пікова — 600 Вт) Вихідні роз'єми: 1 розетка 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порти USB-A (12 Вт), прикурювач 12,6 В/10 А, порт DC

1 розетка 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порти USB-A (12 Вт), прикурювач 12,6 В/10 А, порт DC Час заряджання від розетки: 1 година до 100% (технологія X-Stream)

1 година до 100% (технологія X-Stream) Вхід для сонячних панелей: до 110 Вт (зарядка за 2,6 години)

до 110 Вт (зарядка за 2,6 години) Особливості: перемикання в режим ДБЖ за 20 мс, чиста синусоїда, захист корпусу IP54

перемикання в режим ДБЖ за 20 мс, чиста синусоїда, захист корпусу IP54 Вага та розміри: 3,55 кг; 255 × 212 × 113 мм

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EcoFlow RIVER 3 UPS потужністю 300 Вт Фото: comfy.ua

Зарядна станція важить лише 3,55 кг і займає мінімум місця на робочому столі. Вихідної потужності 300 Вт вистачає для підключення оптичного терміналу GPON, Wi-Fi-роутера, офісного ноутбука, зарядки смартфонів та живлення світлодіодних ламп. Функція ДБЖ зі швидкістю спрацьовування 20 мілісекунд дозволяє використовувати станцію як постійний мережевий фільтр для роутера або стаціонарного міні-ПК, виключаючи розрив з'єднання під час відключення електроенергії. Корпус захищений від пилу та бризок води відповідно до стандарту IP54.

Ціна в Україні:

EcoFlow RIVER 3 UPS (300 Вт / 245 Вт·год) — 13 449 грн.

BLUETTI Elite 30 V2

Легка зарядна станція зі збільшеною до 600 Вт потужністю та зручним роз’ємом Type-C на 140 Вт.

Характеристики:

Ємність акумулятора: 288 Вт·год (тип LiFePO4, 3000 циклів до 80%)

288 Вт·год (тип LiFePO4, 3000 циклів до 80%) Номінальна потужність: 600 Вт (пікова — 1500 Вт)

600 Вт (пікова — 1500 Вт) Вихідні роз'єми: 1 розетка 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порти USB-A (15 Вт), 2 порти DC 12 В/5 А, автопорт 12 В/10 А

1 розетка 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порти USB-A (15 Вт), 2 порти DC 12 В/5 А, автопорт 12 В/10 А Час заряджання від розетки: 1,1 години

1,1 години Вхід для сонячних панелей: DC потужністю до 200 Вт (зарядка за 2,2 години)

DC потужністю до 200 Вт (зарядка за 2,2 години) Особливості: режим ДБЖ, керування через додаток (Wi-Fi/Bluetooth), чиста синусоїда

режим ДБЖ, керування через додаток (Wi-Fi/Bluetooth), чиста синусоїда Вага та розміри: 4,3 кг; 250 × 178 × 167,5 мм

4,3 кг; 250 × 178 × 167,5 мм Гарантія: 5 років

Станція BLUETTI Elite 30 V2 Фото: Bluetti

Завдяки інвертору потужністю 600 Вт пристрій справляється з більш вимогливими пристроями: потужними ігровими ноутбуками, моніторами, телевізорами, міні-холодильниками тощо. Порт USB-C із підтримкою стандарту Power Delivery на 140 Вт дозволяє заряджати продуктивні ноутбуки на максимальній швидкості. Фірмовий додаток дає можливість дистанційно контролювати рівень заряду та налаштовувати енергоспоживання.

Ціна в Україні:

BLUETTI Elite 30 V2 (600 Вт / 288 Вт·год) — 14 800 грн.

Allpowers R600

Функціональна модель із двома розетками на 220 В, бездротовою зарядкою та акумулятором підвищеної ємності.

Характеристики:

Ємність акумулятора: 299 Вт·год (тип LiFePO4, 3500 циклів)

299 Вт·год (тип LiFePO4, 3500 циклів) Номінальна потужність: 600 Вт (пікова — 1200 Вт)

600 Вт (пікова — 1200 Вт) Вихідні роз'єми: 2 розетки 220 В, 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 порти USB-A з швидкою зарядкою (18 Вт), майданчик для бездротової зарядки 15 Вт, прикурювач 12 В/10 А

2 розетки 220 В, 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 порти USB-A з швидкою зарядкою (18 Вт), майданчик для бездротової зарядки 15 Вт, прикурювач 12 В/10 А Час заряджання від розетки: 1 година

1 година Вхід для сонячних панелей: XT60 потужністю до 220 Вт (зарядка за 1,5 години)

XT60 потужністю до 220 Вт (зарядка за 1,5 години) Особливості: вбудований ліхтар, бездротова зарядка гаджетів, функція ДБЖ, чиста синусоїда

вбудований ліхтар, бездротова зарядка гаджетів, функція ДБЖ, чиста синусоїда Вага та розміри: 5,6 кг; 285 × 195 × 190 мм

Allpowers R600 Фото: З відкритих джерел

Наявність двох розеток змінного струму дозволяє одночасно підключити кілька мережевих пристроїв без розгалужувачів. Станція підходить для живлення побутової електроніки, медичних інгаляторів, апаратів для нічного дихання (CPAP), мережевих сховищ, освітлювальних приладів та портативних холодильників. У наявності бездротова зарядка для телефонів і навушників, а на передній панелі встановлено ліхтарик для підсвічування кімнати. Два роз'єми Type-C здатні видавати до 100 Вт кожен.

Ціна в Україні:

Allpowers R600 (600 Вт / 299 Вт·год) — 14 990 грн.

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