Потужні зарядні станції осені 2026 року: топ-3 моделі для холодильника (фото)

Під час відключень електроенергії для живлення двокамерних холодильників та чутливої побутової техніки потрібні станції потужністю від 1800 Вт із правильною синусоїдою. Такі параметри гарантують легкий запуск компресора та тривалу роботу.

Фокус підібрав три перевірені та потужні моделі від брендів Bluetti та EcoFlow із довговічними акумуляторами LiFePO4, розташувавши їх у порядку зростання вартості на українському ринку.

BLUETTI AC180P

Компактна станція для базового енергозабезпечення кухонних приладів під час аварійних відключень.

Основні характеристики BLUETTI AC180P:

Ємність акумулятора: 1440 Вт·год (тип LiFePO4, 3500 циклів до 80%)

1440 Вт·год (тип LiFePO4, 3500 циклів до 80%) Номінальна потужність: 1800 Вт (пікова — 2700 Вт)

1800 Вт (пікова — 2700 Вт) Вихідні роз'єми: 2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 4 порти USB-A (15 Вт), прикурювач 12 В/10 А, панель бездротової зарядки 15 Вт

2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 4 порти USB-A (15 Вт), прикурювач 12 В/10 А, панель бездротової зарядки 15 Вт Час заряджання від розетки: 1,3 години в турборежимі

1,3 години в турборежимі Вхід для сонячних панелей: DC потужністю до 500 Вт

DC потужністю до 500 Вт Вага та розміри: 16 кг; 340 × 247 × 317 мм

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Зарядна станція BLUETTI AC180P Фото: comfy.ua

Номінальної потужності 1800 Вт і пускового піку до 2700 Вт вистачає для запуску компресора побутового холодильника, який під час стандартної роботи споживає від 100 до 150 Вт на годину. Запасу енергії 1440 Вт·год вистачає приблизно на 10–14 годин безперервної роботи охолоджувального контуру. Пристрій підтримує функцію джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з чистою синусоїдою, перемикаючи живлення без вимкнення приладів. Для заряджання телефонів на верхній кришці передбачено майданчик для бездротової передачі енергії потужністю 15 Вт.

Ціна в Україні:

BLUETTI AC180P 1440 Вт·год 1800 Вт — від 41 899 грн.

Bluetti Elite 200 V2

Важка станція підвищеної ємності з великим запасом робочих циклів для регулярної експлуатації.

Основні характеристики Bluetti Elite 200 V2:

Ємність акумулятора: 2073,6 Вт·год (тип LiFePO4, 6000 циклів)

2073,6 Вт·год (тип LiFePO4, 6000 циклів) Номінальна потужність: 2600 Вт (пікова — 3900 Вт)

2600 Вт (пікова — 3900 Вт) Вихідні роз'єми: 2 розетки 220 В, 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 порти USB-A (15 Вт), автопорт 12 В/10 А

2 розетки 220 В, 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 порти USB-A (15 Вт), автопорт 12 В/10 А Час заряджання: від мережі — 1,4 години; від сонячних панелей (до 1000 Вт) — 2,4 години; від автоприкурювача — 4,2 години

від мережі — 1,4 години; від сонячних панелей (до 1000 Вт) — 2,4 години; від автоприкурювача — 4,2 години Вага та розміри: 24,2 кг; 350 × 250 × 323,6 мм

Зарядна станція BLUETTI Elite 200 V2 Фото: Bluetti

Акумулятори цієї моделі розраховані на 6000 робочих циклів, що гарантує багаторічну експлуатацію без втрати ємності. Вихідної потужності 2600 Вт достатньо, щоб одночасно живити холодильник, електричний чайник, кавоварку або насос опалення. Батарея на 2073,6 Вт·год підтримує холод у камерах до 20–24 годин. Станція заряджається безпосередньо від генераторів і сонячних батарей, а керувати налаштуваннями та споживанням енергії можна через мобільний додаток за допомогою Wi-Fi та Bluetooth.

Ціна в Україні:

Bluetti Elite 200 V2 2600 Вт 2073,6 Вт·год — від 57 849 грн.

EcoFlow Delta 2 Max

Універсальна станція з широким набором портів та можливістю розширення ємності за допомогою додаткових акумуляторів.

Основні характеристики EcoFlow Delta 2 Max:

Ємність акумулятора: 2048 Вт·год (тип LiFePO4, 3000 циклів до 80 %)

2048 Вт·год (тип LiFePO4, 3000 циклів до 80 %) Номінальна потужність: 2400 Вт (пікова потужність X-Boost — 4800 Вт)

2400 Вт (пікова потужність X-Boost — 4800 Вт) Вихідні роз'єми: 4 розетки 230 В, 2 порти USB-C (по 100 Вт), 4 порти USB-A (до 18 Вт на порт)

4 розетки 230 В, 2 порти USB-C (по 100 Вт), 4 порти USB-A (до 18 Вт на порт) Час заряджання: від розетки 220 В за 80 хвилин

від розетки 220 В за 80 хвилин Вага та розміри: 23 кг; 497 × 242 × 305 мм

Зарядна станція EcoFlow Delta 2 Max Фото: rozetka.com.ua

Пристрій оснащений одразу чотирма розетками на 230 В і підтримує фірмовий режим X-Boost, який забезпечує стабільну напругу під час пікових навантажень до 4800 Вт. Це виключає захисне відключення під час запуску потужних двигунів. Запасу 2048 Вт·год вистачає для 16–20 годин автономної роботи сучасного холодильника. Станція підтримує підключення фірмових додаткових модулів розширення, що збільшують сумарну ємність до 6 кВт·год, а через додаток EcoFlow користувач може налаштовувати автоматичні сценарії резервування живлення.

Ціна в Україні:

EcoFlow Delta 2 Max 2400 Вт 2048 Вт·год — від 59 849 грн.

Раніше повідомлялося про 3 найкращі бюджетні зарядні станції на 2026 рік. Компактні портативні зарядні станції можуть стати в нагоді практично в будь-якому домі. Вони здатні заряджати велику кількість гаджетів і коштують дешевше, ніж габаритні моделі великої потужності.

Також Фокус писав про 3 портативні зарядні станції, які забезпечать електроенергією всю квартиру. Зарядні станції Bluetti Apex 300, Anker Solix F3800 Plus та EcoFlow Delta 3 Max Plus були протестовані експертами й увійшли до рейтингу найкращих.