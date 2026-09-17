Мощные зарядные станции осени 2026 года: топ-3 модели для холодильника (фото)

При отключениях электроэнергии для питания двухкамерных холодильников и чувствительной бытовой техники требуются станции мощностью от 1800 Вт с правильной синусоидой. Такие параметры гарантируют легкий запуск компрессора и длительную работу.

Фокус собрал три проверенные и производительные модели от брендов Bluetti и EcoFlow с долговечными аккумуляторами LiFePO4, расположив их по возрастанию стоимости на украинском рынке.

BLUETTI AC180P

Компактная станция для базового энергоснабжения кухонных приборов при аварийных отключениях.

Основные характеристики BLUETTI AC180P:

Емкость аккумулятора: 1440 Вт·ч (тип LiFePO4, 3500 циклов до 80%)

1440 Вт·ч (тип LiFePO4, 3500 циклов до 80%) Номинальная мощность: 1800 Вт (пиковая — 2700 Вт)

1800 Вт (пиковая — 2700 Вт) Выходные разъемы: 2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 4 порта USB-A (15 Вт), автоприкуриватель 12 В/10 А, панель беспроводной зарядки 15 Вт

2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 4 порта USB-A (15 Вт), автоприкуриватель 12 В/10 А, панель беспроводной зарядки 15 Вт Время зарядки от розетки: 1,3 часа в турборежиме

1,3 часа в турборежиме Вход для солнечных панелей: DC мощностью до 500 Вт

DC мощностью до 500 Вт Вес и размеры: 16 кг; 340 x 247 x 317 мм

Видео дня

Зарядная станция BLUETTI AC180P Фото: comfy.ua

Номинальной мощности 1800 Вт и пускового пика до 2700 Вт хватает для старта компрессора бытового холодильника, потребляющего при стандартной работе от 100 до 150 Вт в час. Запаса энергии 1440 Вт·ч достаточно примерно на 10–14 часов непрерывной работы охладительного контура. Устройство поддерживает функцию источника бесперебойного питания (ИБП) с чистой синусоидой, переключая питание без выключения приборов. Для зарядки телефонов на верхней крышке предусмотрена площадка беспроводной передачи энергии на 15 Вт.

Цена в Украине:

BLUETTI AC180P 1440Wh 1800W — от 41 899 грн.

Bluetti Elite 200 V2

Тяжелая станция повышенной емкости с большим запасом рабочих циклов для регулярной эксплуатации.

Основные характеристики Bluetti Elite 200 V2:

Емкость аккумулятора: 2073,6 Вт·ч (тип LiFePO4, 6000 циклов)

2073,6 Вт·ч (тип LiFePO4, 6000 циклов) Номинальная мощность: 2600 Вт (пиковая — 3900 Вт)

2600 Вт (пиковая — 3900 Вт) Выходные разъемы: 2 розетки 220 В, 2 порта USB-C (по 100 Вт), 2 порта USB-A (15 Вт), автопорт 12 В/10 А

2 розетки 220 В, 2 порта USB-C (по 100 Вт), 2 порта USB-A (15 Вт), автопорт 12 В/10 А Время зарядки: от сети 1,4 часа; от солнечных панелей (до 1000 Вт) 2,4 часа; от автоприкуривателя 4,2 часа

от сети 1,4 часа; от солнечных панелей (до 1000 Вт) 2,4 часа; от автоприкуривателя 4,2 часа Вес и размеры: 24,2 кг; 350 х 250 х 323,6 мм

Зарядная станция BLUETTI Elite 200 V2 Фото: Bluetti

Элементы питания этой модели рассчитаны на 6000 рабочих циклов, что гарантирует долгие годы службы без потери емкости. Выходной мощности 2600 Вт достаточно, чтобы питать холодильник одновременно с электрочайником, кофемашиной или насосом отопления. Батарея на 2073,6 Вт·ч поддерживает холод в камерах до 20–24 часов. Станция принимает заряд напрямую от генераторов и солнечных батарей, а управлять настройками и расходом энергии можно через мобильное приложение по Wi-Fi и Bluetooth.

Цена в Украине:

Bluetti Elite 200 V2 2600W 2073.6Wh — от 57 849 грн.

EcoFlow Delta 2 Max

Универсальная станция с широким набором портов и поддержкой расширения емкости дополнительными батареями.

Основные характеристики EcoFlow Delta 2 Max:

Емкость аккумулятора: 2048 Вт·ч (тип LiFePO4, 3000 циклов до 80%)

2048 Вт·ч (тип LiFePO4, 3000 циклов до 80%) Номинальная мощность: 2400 Вт (пиковая мощность X-Boost — 4800 Вт)

2400 Вт (пиковая мощность X-Boost — 4800 Вт) Выходные разъемы: 4 розетки 230 В, 2 порта USB-C (по 100 Вт), 4 порта USB-A (до 18 Вт на порт)

4 розетки 230 В, 2 порта USB-C (по 100 Вт), 4 порта USB-A (до 18 Вт на порт) Время зарядки: от розетки 220 В за 80 минут

от розетки 220 В за 80 минут Вес и размеры: 23 кг; 497 × 242 × 305 мм

Зарядная станция EcoFlow Delta 2 Max Фото: rozetka.com.ua

Аппарат получил сразу четыре розетки на 230 В и поддерживает фирменный режим X-Boost, удерживающий напряжение при пиковых нагрузках до 4800 Вт. Это исключает защитные отключения при старте мощных моторов. Запаса 2048 Вт·ч хватает для 16–20 часов автономной работы современного холодильника. Станция поддерживает подключение фирменных дополнительных модулей расширения, увеличивающих суммарную емкость до 6 кВт·ч, а через приложение EcoFlow пользователь может настраивать автоматические сценарии резервирования питания.

Цена в Украине:

EcoFlow Delta 2 Max 2400W 2048Wh — от 59 849 грн.

Ранее сообщалось про 3 лучшие бюджетные зарядные станции на 2026 год. Компактные портативные зарядные станции могут пригодиться практически в любом доме. Они способны заряжать большое количество гаджетов и стоят дешевле, чем габаритные модели большой мощности.

Также Фокус писал про 3 портативные зарядные станции, которые запитают всю квартиру. Зарядки Bluetti Apex 300, Anker Solix F3800 Plus и EcoFlow Delta 3 Max Plus были протестированы экспертами и вошли в топ лучших.