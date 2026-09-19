Доступные зарядные станции для ноутбука и базовых нужд: топ-3 модели 2026 года

Выбирая компактную зарядную станцию мощностью 300-600 Вт в сентябре 2026 года, стоит обратить внимания на эти модели от EcoFlow, Bluetti и Allpowers.

Портативные электростанции данного класса закрывают главные бытовые задачи во время отключений света: свет, интернет, ноутбук, зарядка мобильных гаджетов.

Фокус отобрал три надежных и недорогих варианта на базе долговечных аккумуляторов LiFePO4.

EcoFlow RIVER 3 UPS

Миниатюрное решение начального уровня с защитой корпуса и режимом источника бесперебойного питания.

Характеристики:

Емкость аккумулятора: 245 Вт·ч (тип LiFePO4, 3000 циклов до 80%)

245 Вт·ч (тип LiFePO4, 3000 циклов до 80%) Номинальная мощность: 300 Вт (пиковая — 600 Вт)

300 Вт (пиковая — 600 Вт) Выходные разъемы: 1 розетка 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порта USB-A (12 Вт), автоприкуриватель 12,6 В/10 А, порт DC

1 розетка 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порта USB-A (12 Вт), автоприкуриватель 12,6 В/10 А, порт DC Время зарядки от розетки: 1 час до 100% (технология X-Stream)

1 час до 100% (технология X-Stream) Вход для солнечных панелей: до 110 Вт (зарядка за 2,6 часа)

до 110 Вт (зарядка за 2,6 часа) Особенности: переключение в режим ИБП за 20 мс, чистая синусоида, защита корпуса IP54

переключение в режим ИБП за 20 мс, чистая синусоида, защита корпуса IP54 Вес и размеры: 3,55 кг; 255 x 212 x 113 мм

Видео дня

EcoFlow RIVER 3 UPS мощностью 300 Вт Фото: comfy.ua

Зарядная станция весит всего 3,55 кг и занимает минимум места на рабочем столе. Выходной мощности 300 Вт хватает для подключения оптического терминала GPON, Wi-Fi роутера, офисного ноутбука, зарядки смартфонов и питания светодиодных ламп. Функция ИБП со скоростью срабатывания 20 миллисекунд позволяет использовать станцию как постоянный сетевой фильтр для роутера или стационарного мини-ПК, исключая разрыв соединения при отключении электричества. Корпус защищен от пыли и водяных брызг по стандарту IP54.

Цена в Украине:

EcoFlow RIVER 3 UPS (300 Вт / 245 Вт·ч) — 13 449 грн.

BLUETTI Elite 30 V2

Легкая станция с увеличенной до 600 Вт мощностью и удобным разъемом Type-C на 140 Вт.

Характеристики:

Емкость аккумулятора: 288 Вт·ч (тип LiFePO4, 3000 циклов до 80%)

288 Вт·ч (тип LiFePO4, 3000 циклов до 80%) Номинальная мощность: 600 Вт (пиковая — 1500 Вт)

600 Вт (пиковая — 1500 Вт) Выходные разъемы: 1 розетка 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порта USB-A (15 Вт), 2 порта DC 12 В/5 А, автопорт 12 В/10 А

1 розетка 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порта USB-A (15 Вт), 2 порта DC 12 В/5 А, автопорт 12 В/10 А Время зарядки от розетки: 1,1 часа

1,1 часа Вход для солнечных панелей: DC мощностью до 200 Вт (зарядка за 2,2 часа)

DC мощностью до 200 Вт (зарядка за 2,2 часа) Особенности: режим ИБП, управление через приложение (Wi-Fi/Bluetooth), чистая синусоида

режим ИБП, управление через приложение (Wi-Fi/Bluetooth), чистая синусоида Вес и размеры: 4,3 кг; 250 х 178 х 167,5 мм

4,3 кг; 250 х 178 х 167,5 мм Гарантия: 5 лет

Станция BLUETTI Elite 30 V2 Фото: Bluetti

Благодаря инвертору на 600 Вт аппарат справляется с более требовательными приборами: мощными игровыми ноутбуками, мониторами, телевизорами, мини-холодильниками и не только. Порт USB-C с поддержкой стандарта Power Delivery на 140 Вт позволяет заряжать производительные ноутбуки на максимальной скорости. Фирменное приложение дает возможность удаленно контролировать уровень заряда и настраивать энергопотребление.

Цена в Украине:

BLUETTI Elite 30 V2 (600 Вт / 288 Вт·ч) — 14 800 грн.

Allpowers R600

Функциональная модель с двумя розетками 220 В, беспроводной зарядкой и аккумулятором повышенной емкости.

Характеристики:

Емкость аккумулятора: 299 Вт·ч (тип LiFePO4, 3500 циклов)

299 Вт·ч (тип LiFePO4, 3500 циклов) Номинальная мощность: 600 Вт (пиковая — 1200 Вт)

600 Вт (пиковая — 1200 Вт) Выходные разъемы: 2 розетки 220 В, 2 порта USB-C (по 100 Вт), 2 порта USB-A с быстрой зарядкой (18 Вт), площадка беспроводной зарядки 15 Вт, автоприкуриватель 12 В/10 А

2 розетки 220 В, 2 порта USB-C (по 100 Вт), 2 порта USB-A с быстрой зарядкой (18 Вт), площадка беспроводной зарядки 15 Вт, автоприкуриватель 12 В/10 А Время зарядки от розетки: 1 час

1 час Вход для солнечных панелей: XT60 мощностью до 220 Вт (зарядка за 1,5 часа)

XT60 мощностью до 220 Вт (зарядка за 1,5 часа) Особенности: встроенный фонарь, беспроводная зарядка гаджетов, функция ИБП, чистая синусоида

встроенный фонарь, беспроводная зарядка гаджетов, функция ИБП, чистая синусоида Вес и размеры: 5,6 кг; 285 х 195 х 190 мм

Allpowers R600 Фото: Из открытых источников

Наличие двух розеток переменного тока позволяет одновременно подключить несколько сетевых приборов без разветвителей. Станция подходит для питания домашней электроники, медицинских ингаляторов, приборов ночного дыхания (CPAP), сетевых хранилищ, осветительных приборов и портативных холодильников. В наличии беспроводная зарядка для телефонов и наушников, а на передней панели установлен фонарь для подсветки комнаты. Два разъема Type-C способны отдавать до 100 Вт каждый.

Цена в Украине:

Allpowers R600 (600 Вт / 299 Вт·ч) — 14 990 грн.

Ранее сообщалось про 3 лучшие зарядные станции на разный бюджет.

Также Фокус писал про мощные зарядные станции осени 2026 года для холодильника.