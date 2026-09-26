Потянут любые приборы: лучшие зарядные станции 2026 года от Bluetti, EcoFlow, Oukitel (фото)
Портативные зарядные станции мощностью 1800 Вт для квартиры или частного дома запускают подавляющее большинство бытовых приборов.
В этом материале Фокус собрал три востребованные модели среднего сегмента от брендов Bluetti, EcoFlow и Oukitel с надежными аккумуляторами LiFePO4, расположив их по возрастанию стоимости на украинском рынке.
Bluetti Premium 100 V2
Легкая модель с повышенным ресурсом ячеек и поддержкой зарядки ноутбуков мощностью до 140 Вт.
- Емкость аккумулятора: 1024 Вт·ч (тип LiFePO4, более 6000 циклов до 80%)
- Номинальная мощность: 1800 Вт (пиковая — до 2700 Вт, в режиме Power Lifting — до 3600 Вт)
- Выходные разъемы: 2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порта USB-A (15 Вт), 2 разъема DC5521 (60 Вт), автоприкуриватель 12 В/10 А
- Время зарядки от розетки: 80% за 45 минут в режиме TurboBoost (1200 Вт), 100% за 1 час
- Вход для солнечных панелей: до 1000 Вт (зарядка за 70 минут)
- Особенности: режим ИБП (переключение менее 10 мс), чистая синусоида, бесшумный режим (до 30 дБ), управление со смартфона по Wi-Fi и Bluetooth
- Вес и размеры: 11,5 кг; 320 x 215 x 250 мм
Модель подходит для резервирования двухкамерных холодильников, газовых отопительных котлов, телевизоров, роутеров, персональных компьютеров и кухонных электроприборов средней мощности вроде микроволновок или некоторых электрочайников. За счет разъема USB-C мощностью 140 Вт станция напрямую питает рабочие ноутбуки без сетевых адаптеров. Функция ИБП подхватывает нагрузку за 10 миллисекунд, предотвращая выключение техники. При необходимости сэкономить заряд через приложение активируется тихий режим с минимальным уровнем шума охлаждения.
Цена в Украине:
- Bluetti Premium 100 V2 (1800 Вт / 1024 Вт·ч) — 31 999 грн.
Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд?
EcoFlow DELTA 3
Скоростная станция с защитой корпуса от пыли и влаги и развитым набором розеток.
- Емкость аккумулятора: 1024 Вт·ч (тип LiFePO4 3-го поколения, 4000 циклов до 80%)
- Номинальная мощность: 1800 Вт (пиковая — 3600 Вт, в режиме X-Boost — от 2200 Вт)
- Выходные разъемы: 4 розетки 230 В, 2 порта USB-C (до 140 Вт), 2 порта USB-A (18 Вт), 2 выхода DC5521 (38 Вт), автопорт 12,6 В/10 А
- Время зарядки от розетки: 100% за 56 минут по технологии X-Stream (вход 1500 Вт)
- Вход для солнечных панелей: до 1000 Вт (зарядка за 70 минут)
- Особенности: защита корпуса по стандарту IP65, переключение в режим ИБП менее 10 мс с поддержкой протоколов NAS, подключение дополнительных батарей
- Вес и размеры: 12,5 кг; 397,6 x 202 x 283,6 мм
Электростанция легко справляется с чайниками, фенами, пылесосами, стиральными машинами, насосами и холодильниками благодаря технологии X-Boost, удерживающей напряжение при перегрузках. Наличие четырех розеток позволяет запитать домашнее рабочее место вместе с мониторами и сетевыми хранилищами без тройников. При перебоях в сети устройство мгновенно передает сигнал серверам NAS для безопасного сохранения данных. Корпус защищен от пыли и водяных струй по стандарту IP65, а уровень шума при нагрузках до 600 Вт не превышает 30 дБ.
Цена в Украине:
- EcoFlow DELTA 3 (1800 Вт / 1024 Вт·ч) — 36 899 грн.
Зарядную станцию какого бренда вы используете?
Oukitel P1500E Plus
Станция повышенной емкости с четырьмя розетками и ручной регулировкой входной мощности.
- Емкость аккумулятора: 1536 Вт·ч (тип LiFePO4, 4000 циклов до 80%)
- Номинальная мощность: 1800 Вт (пиковая — 3600 Вт)
- Выходные разъемы: 4 розетки 220–240 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (18 Вт), 2 порта USB-A (18 Вт), 2 разъема DC5521 (12 В/3 А), автоприкуриватель 12 В/10 А
- Время зарядки от розетки: 1,5 часа от сети мощностью 1200 Вт
- Вход для солнечных панелей: XT60 мощностью до 500 Вт (зарядка за 3 часа)
- Особенности: регулятор входного тока на корпусе, чистая синусоида, режим ИБП (10 мс), встроенный фонарь, уровень шума до 29 дБ при нагрузках до 500 Вт
- Вес и размеры: 14,5 кг; 346 × 228 × 251 мм
За счет увеличенной до 1536 Вт·ч батареи станция дольше держит автономную работу отопительных котлов, циркуляционных насосов, медицинских аппаратов CPAP, стационарных ПК и освещения. Регулятор входного тока позволяет снижать мощность заряда, чтобы не выбивать автоматы в домах со старой проводкой. Четыре розетки переменного тока обеспечивают раздельное питание кухонной и цифровой техники, а встроенный экран отображает точные данные расхода энергии по каждой группе выходов.
Цена в Украине:
- Oukitel P1500E Plus (1800 Вт / 1536 Вт·ч) — 36 999 грн.
Ранее сообщалось про компактную, но мощную зарядную станцию по средней цене. Компания Anker недавно выпустила в Европе зарядную станцию Solix S2000, которая отличается превосходным соотношением габаритов, емкости аккумулятора и стоимости.
Также Фокус писал про доступные зарядные станции для ноутбука и базовых нужд. Выбирая компактную зарядную станцию мощностью 300-600 Вт в сентябре 2026 года, стоит обратить внимания на эти модели от EcoFlow, Bluetti и Allpowers.