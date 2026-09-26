Потянут любые приборы: лучшие зарядные станции 2026 года от Bluetti, EcoFlow, Oukitel (фото)

Портативные зарядные станции мощностью 1800 Вт для квартиры или частного дома запускают подавляющее большинство бытовых приборов.

В этом материале Фокус собрал три востребованные модели среднего сегмента от брендов Bluetti, EcoFlow и Oukitel с надежными аккумуляторами LiFePO4, расположив их по возрастанию стоимости на украинском рынке.

Bluetti Premium 100 V2

Легкая модель с повышенным ресурсом ячеек и поддержкой зарядки ноутбуков мощностью до 140 Вт.

Емкость аккумулятора: 1024 Вт·ч (тип LiFePO4, более 6000 циклов до 80%)

1024 Вт·ч (тип LiFePO4, более 6000 циклов до 80%) Номинальная мощность: 1800 Вт (пиковая — до 2700 Вт, в режиме Power Lifting — до 3600 Вт)

1800 Вт (пиковая — до 2700 Вт, в режиме Power Lifting — до 3600 Вт) Выходные разъемы: 2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порта USB-A (15 Вт), 2 разъема DC5521 (60 Вт), автоприкуриватель 12 В/10 А

2 розетки 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порта USB-A (15 Вт), 2 разъема DC5521 (60 Вт), автоприкуриватель 12 В/10 А Время зарядки от розетки: 80% за 45 минут в режиме TurboBoost (1200 Вт), 100% за 1 час

80% за 45 минут в режиме TurboBoost (1200 Вт), 100% за 1 час Вход для солнечных панелей: до 1000 Вт (зарядка за 70 минут)

до 1000 Вт (зарядка за 70 минут) Особенности: режим ИБП (переключение менее 10 мс), чистая синусоида, бесшумный режим (до 30 дБ), управление со смартфона по Wi-Fi и Bluetooth

режим ИБП (переключение менее 10 мс), чистая синусоида, бесшумный режим (до 30 дБ), управление со смартфона по Wi-Fi и Bluetooth Вес и размеры: 11,5 кг; 320 x 215 x 250 мм

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Зарядная станция Bluetti Premium 100 V2 Фото: rozetka.com.ua

Модель подходит для резервирования двухкамерных холодильников, газовых отопительных котлов, телевизоров, роутеров, персональных компьютеров и кухонных электроприборов средней мощности вроде микроволновок или некоторых электрочайников. За счет разъема USB-C мощностью 140 Вт станция напрямую питает рабочие ноутбуки без сетевых адаптеров. Функция ИБП подхватывает нагрузку за 10 миллисекунд, предотвращая выключение техники. При необходимости сэкономить заряд через приложение активируется тихий режим с минимальным уровнем шума охлаждения.

Цена в Украине:

Bluetti Premium 100 V2 (1800 Вт / 1024 Вт·ч) — 31 999 грн.

Опрос Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд? Опрос открыт до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Более 3000 Вт Голосувати

EcoFlow DELTA 3

Скоростная станция с защитой корпуса от пыли и влаги и развитым набором розеток.

Емкость аккумулятора: 1024 Вт·ч (тип LiFePO4 3-го поколения, 4000 циклов до 80%)

1024 Вт·ч (тип LiFePO4 3-го поколения, 4000 циклов до 80%) Номинальная мощность: 1800 Вт (пиковая — 3600 Вт, в режиме X-Boost — от 2200 Вт)

1800 Вт (пиковая — 3600 Вт, в режиме X-Boost — от 2200 Вт) Выходные разъемы: 4 розетки 230 В, 2 порта USB-C (до 140 Вт), 2 порта USB-A (18 Вт), 2 выхода DC5521 (38 Вт), автопорт 12,6 В/10 А

4 розетки 230 В, 2 порта USB-C (до 140 Вт), 2 порта USB-A (18 Вт), 2 выхода DC5521 (38 Вт), автопорт 12,6 В/10 А Время зарядки от розетки: 100% за 56 минут по технологии X-Stream (вход 1500 Вт)

100% за 56 минут по технологии X-Stream (вход 1500 Вт) Вход для солнечных панелей: до 1000 Вт (зарядка за 70 минут)

до 1000 Вт (зарядка за 70 минут) Особенности: защита корпуса по стандарту IP65, переключение в режим ИБП менее 10 мс с поддержкой протоколов NAS, подключение дополнительных батарей

защита корпуса по стандарту IP65, переключение в режим ИБП менее 10 мс с поддержкой протоколов NAS, подключение дополнительных батарей Вес и размеры: 12,5 кг; 397,6 x 202 x 283,6 мм

Зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Фото: rozetka.com.ua

Электростанция легко справляется с чайниками, фенами, пылесосами, стиральными машинами, насосами и холодильниками благодаря технологии X-Boost, удерживающей напряжение при перегрузках. Наличие четырех розеток позволяет запитать домашнее рабочее место вместе с мониторами и сетевыми хранилищами без тройников. При перебоях в сети устройство мгновенно передает сигнал серверам NAS для безопасного сохранения данных. Корпус защищен от пыли и водяных струй по стандарту IP65, а уровень шума при нагрузках до 600 Вт не превышает 30 дБ.

Цена в Украине:

EcoFlow DELTA 3 (1800 Вт / 1024 Вт·ч) — 36 899 грн.

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Oukitel P1500E Plus

Станция повышенной емкости с четырьмя розетками и ручной регулировкой входной мощности.

Емкость аккумулятора: 1536 Вт·ч (тип LiFePO4, 4000 циклов до 80%)

1536 Вт·ч (тип LiFePO4, 4000 циклов до 80%) Номинальная мощность: 1800 Вт (пиковая — 3600 Вт)

1800 Вт (пиковая — 3600 Вт) Выходные разъемы: 4 розетки 220–240 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (18 Вт), 2 порта USB-A (18 Вт), 2 разъема DC5521 (12 В/3 А), автоприкуриватель 12 В/10 А

4 розетки 220–240 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (18 Вт), 2 порта USB-A (18 Вт), 2 разъема DC5521 (12 В/3 А), автоприкуриватель 12 В/10 А Время зарядки от розетки: 1,5 часа от сети мощностью 1200 Вт

1,5 часа от сети мощностью 1200 Вт Вход для солнечных панелей: XT60 мощностью до 500 Вт (зарядка за 3 часа)

XT60 мощностью до 500 Вт (зарядка за 3 часа) Особенности: регулятор входного тока на корпусе, чистая синусоида, режим ИБП (10 мс), встроенный фонарь, уровень шума до 29 дБ при нагрузках до 500 Вт

регулятор входного тока на корпусе, чистая синусоида, режим ИБП (10 мс), встроенный фонарь, уровень шума до 29 дБ при нагрузках до 500 Вт Вес и размеры: 14,5 кг; 346 × 228 × 251 мм

Зарядная станция Oukitel P1500E Plus Фото: rozetka.com.ua

За счет увеличенной до 1536 Вт·ч батареи станция дольше держит автономную работу отопительных котлов, циркуляционных насосов, медицинских аппаратов CPAP, стационарных ПК и освещения. Регулятор входного тока позволяет снижать мощность заряда, чтобы не выбивать автоматы в домах со старой проводкой. Четыре розетки переменного тока обеспечивают раздельное питание кухонной и цифровой техники, а встроенный экран отображает точные данные расхода энергии по каждой группе выходов.

Цена в Украине:

Oukitel P1500E Plus (1800 Вт / 1536 Вт·ч) — 36 999 грн.

Ранее сообщалось про компактную, но мощную зарядную станцию по средней цене. Компания Anker недавно выпустила в Европе зарядную станцию Solix S2000, которая отличается превосходным соотношением габаритов, емкости аккумулятора и стоимости.

Также Фокус писал про доступные зарядные станции для ноутбука и базовых нужд. Выбирая компактную зарядную станцию мощностью 300-600 Вт в сентябре 2026 года, стоит обратить внимания на эти модели от EcoFlow, Bluetti и Allpowers.