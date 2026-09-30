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Найкраща зарядна станція осені 2026 року: яка модель на 2600 Вт вразила під час тестів (фото)

Огляд Bluetti Elite 200 V2: Мобільна електростанція 2600 Вт, 2073,6 Вт·год, LiFePO4
Зарядна станція Bluetti Elite 200 V2 | Фото: niuxtech.lt

Портативна електростанція Bluetti Elite 200 V2 потужністю 2600 Вт оснащена акумулятором LiFePO4 ємністю 2073,6 Вт·год. Це популярна модель, яка здатна живити майже все, аж до потужних кухонних приладів.

У цьому матеріалі Фокус наводить технічні параметри моделі, а також відгуки власників станції в Україні. Восени 2026 року багато хто вже купує цю станцію як надійне рішення, яке вирішить більшість ситуацій під час відключень електроенергії.

Технічні характеристики Bluetti Elite 200 V2

  • Ємність акумулятора: 2073,6 Вт·год (тип LiFePO4, понад 6000 циклів до 80%)
  • Номінальна потужність: 2600 Вт (пікова — 3900 Вт)
  • Вихідні роз'єми: 2 розетки 230 В (до 11,3 А), 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 порти USB-A (по 15 Вт), прикурювач 12 В/10 А
  • Час зарядки від розетки: 80% за 1,1 години в режимі TurboBoost (вхід до 2300 Вт), 100% за 1,4–1,5 години
  • Вхід для сонячних панелей: порт DC потужністю до 1000 Вт (зарядка за 2,5 години)
  • Особливості: режим ДБЖ (перемикання до 10 мс, наскрізне живлення до 2300 Вт), тихий режим (від 16 до 50 дБ), керування зі смартфона через Wi-Fi та Bluetooth
  • Вага та розміри: 24,2 кг; 350 × 250 × 323,6 мм
  • Гарантія: 5 років
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зарядна станція Bluetti Elite 200 V2
Передня панель Bluetti Elite 200 V2
Фото: Bluetti

Особливості роботи та швидкість заряджання

Номінальної потужності 2600 Вт і пікового значення 3900 Вт вистачає для техніки з високими пусковими струмами. Інвертор видає чисту синусоїду, що виключає перебої в роботі чутливої електроніки та опалювальних котлів. При навантаженнях до 500 Вт система охолодження працює з мінімальним рівнем шуму близько 16–29 дБ, що є досить комфортним для житлових приміщень.

Завдяки вхідній потужності до 2300 Вт акумулятор відновлює 80 % заряду за 1 годину 10 хвилин — це важливо, якщо для зарядки буде мало часу під час відключень електроенергії. Функція ДБЖ спрацьовує за 10 мілісекунд, запобігаючи відключенню комп'ютерів і перезавантаженню маршрутизаторів. Налаштування станції можна змінити через мобільний додаток: користувач може обмежити діапазон заряду для збереження ресурсу елементів акумулятора та не тільки.

Що кажуть про станцію Bluetti Elite 200 V2 покупці в Україні

Користувачі вже випробували цю модель у побутових ситуаціях, характерних для наших реалій, і діляться такими спостереженнями щодо її експлуатації:

  • Потужні насоси: Станція без просадок запускає глибинний насос потужністю 1,3 кВт (навіть із короткочасними піками до 2,7 кВт), насоси опалення, холодильники та морозильні камери.
  • Кухонна техніка: Інвертор забезпечує роботу кавоварки, електричного гриля, мікрохвильовки та пральної машини в межах загального ліміту в 2600 Вт.
  • Підключення до домашньої мережі: Власники приватних будинків підключають станцію через двополюсний перемикач введення резерву (з обов’язковим розділенням фази та нуля), забезпечуючи живленням одразу все освітлення та розетки в будівлі.
Відгуки про Bluetti Elite 200 V2
Зарядна станція Bluetti Elite 200 V2 працює досить тихо і підійде для більшості видів побутової техніки
Фото: comfy.ua
  • Корисні налаштування в додатку Bluetti: Покупці відзначають зручний інтерфейс програми українською мовою. Виокремлюють такі опції: режим "Користувацький ДБЖ", де можна вручну встановити пороги заряду та розряду (наприклад, від 10% до 90%) для подовження терміну служби батареї, режим "Тиха зарядка" (стане в нагоді для нічного підзарядження) і ще є функція "Адаптація до мережі", що дозволяє вручну налаштувати параметри станції під реальну напругу в розетці при нестабільному струмі. Функція "Адаптація до мережі", що дозволяє вручну скоригувати параметри станції відповідно до фактичної напруги в розетці за умови нестабільної подачі струму.
  • Переваги та зауваження: хвалять також швидкість заряджання та тиху роботу. З недоліків відзначають скромну комплектацію (у коробці є лише кабель живлення), наявність лише двох розеток 230 В (можна було б зробити чотири) та велику вагу (24,2 кг). Загалом же станція відповідає заявленим технічним характеристикам.

Ціна в Україні:

  • Bluetti Elite 200 V2 (2600 Вт / 2073,6 Вт·год) — 56 499 грн.

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