Найкраща зарядна станція осені 2026 року: яка модель на 2600 Вт вразила під час тестів (фото)

Портативна електростанція Bluetti Elite 200 V2 потужністю 2600 Вт оснащена акумулятором LiFePO4 ємністю 2073,6 Вт·год. Це популярна модель, яка здатна живити майже все, аж до потужних кухонних приладів.

У цьому матеріалі Фокус наводить технічні параметри моделі, а також відгуки власників станції в Україні. Восени 2026 року багато хто вже купує цю станцію як надійне рішення, яке вирішить більшість ситуацій під час відключень електроенергії.

Технічні характеристики Bluetti Elite 200 V2

Ємність акумулятора: 2073,6 Вт·год (тип LiFePO4, понад 6000 циклів до 80%)

2073,6 Вт·год (тип LiFePO4, понад 6000 циклів до 80%) Номінальна потужність: 2600 Вт (пікова — 3900 Вт)

2600 Вт (пікова — 3900 Вт) Вихідні роз'єми: 2 розетки 230 В (до 11,3 А), 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 порти USB-A (по 15 Вт), прикурювач 12 В/10 А

2 розетки 230 В (до 11,3 А), 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 порти USB-A (по 15 Вт), прикурювач 12 В/10 А Час зарядки від розетки: 80% за 1,1 години в режимі TurboBoost (вхід до 2300 Вт), 100% за 1,4–1,5 години

80% за 1,1 години в режимі TurboBoost (вхід до 2300 Вт), 100% за 1,4–1,5 години Вхід для сонячних панелей: порт DC потужністю до 1000 Вт (зарядка за 2,5 години)

порт DC потужністю до 1000 Вт (зарядка за 2,5 години) Особливості: режим ДБЖ (перемикання до 10 мс, наскрізне живлення до 2300 Вт), тихий режим (від 16 до 50 дБ), керування зі смартфона через Wi-Fi та Bluetooth

режим ДБЖ (перемикання до 10 мс, наскрізне живлення до 2300 Вт), тихий режим (від 16 до 50 дБ), керування зі смартфона через Wi-Fi та Bluetooth Вага та розміри: 24,2 кг; 350 × 250 × 323,6 мм

24,2 кг; 350 × 250 × 323,6 мм Гарантія: 5 років

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Передня панель Bluetti Elite 200 V2 Фото: Bluetti

Особливості роботи та швидкість заряджання

Номінальної потужності 2600 Вт і пікового значення 3900 Вт вистачає для техніки з високими пусковими струмами. Інвертор видає чисту синусоїду, що виключає перебої в роботі чутливої електроніки та опалювальних котлів. При навантаженнях до 500 Вт система охолодження працює з мінімальним рівнем шуму близько 16–29 дБ, що є досить комфортним для житлових приміщень.

Завдяки вхідній потужності до 2300 Вт акумулятор відновлює 80 % заряду за 1 годину 10 хвилин — це важливо, якщо для зарядки буде мало часу під час відключень електроенергії. Функція ДБЖ спрацьовує за 10 мілісекунд, запобігаючи відключенню комп'ютерів і перезавантаженню маршрутизаторів. Налаштування станції можна змінити через мобільний додаток: користувач може обмежити діапазон заряду для збереження ресурсу елементів акумулятора та не тільки.

Що кажуть про станцію Bluetti Elite 200 V2 покупці в Україні

Користувачі вже випробували цю модель у побутових ситуаціях, характерних для наших реалій, і діляться такими спостереженнями щодо її експлуатації:

Потужні насоси: Станція без просадок запускає глибинний насос потужністю 1,3 кВт (навіть із короткочасними піками до 2,7 кВт), насоси опалення, холодильники та морозильні камери.

Станція без просадок запускає глибинний насос потужністю 1,3 кВт (навіть із короткочасними піками до 2,7 кВт), насоси опалення, холодильники та морозильні камери. Кухонна техніка: Інвертор забезпечує роботу кавоварки, електричного гриля, мікрохвильовки та пральної машини в межах загального ліміту в 2600 Вт.

Інвертор забезпечує роботу кавоварки, електричного гриля, мікрохвильовки та пральної машини в межах загального ліміту в 2600 Вт. Підключення до домашньої мережі: Власники приватних будинків підключають станцію через двополюсний перемикач введення резерву (з обов’язковим розділенням фази та нуля), забезпечуючи живленням одразу все освітлення та розетки в будівлі.

Зарядна станція Bluetti Elite 200 V2 працює досить тихо і підійде для більшості видів побутової техніки Фото: comfy.ua

Корисні налаштування в додатку Bluetti: Покупці відзначають зручний інтерфейс програми українською мовою. Виокремлюють такі опції: режим "Користувацький ДБЖ", де можна вручну встановити пороги заряду та розряду (наприклад, від 10% до 90%) для подовження терміну служби батареї, режим "Тиха зарядка" (стане в нагоді для нічного підзарядження) і ще є функція "Адаптація до мережі", що дозволяє вручну налаштувати параметри станції під реальну напругу в розетці при нестабільному струмі. Функція "Адаптація до мережі", що дозволяє вручну скоригувати параметри станції відповідно до фактичної напруги в розетці за умови нестабільної подачі струму.

Покупці відзначають зручний інтерфейс програми українською мовою. Виокремлюють такі опції: режим "Користувацький ДБЖ", де можна вручну встановити пороги заряду та розряду (наприклад, від 10% до 90%) для подовження терміну служби батареї, режим "Тиха зарядка" (стане в нагоді для нічного підзарядження) і ще є функція "Адаптація до мережі", що дозволяє вручну налаштувати параметри станції під реальну напругу в розетці при нестабільному струмі. Функція "Адаптація до мережі", що дозволяє вручну скоригувати параметри станції відповідно до фактичної напруги в розетці за умови нестабільної подачі струму. Переваги та зауваження: хвалять також швидкість заряджання та тиху роботу. З недоліків відзначають скромну комплектацію (у коробці є лише кабель живлення), наявність лише двох розеток 230 В (можна було б зробити чотири) та велику вагу (24,2 кг). Загалом же станція відповідає заявленим технічним характеристикам.

Ціна в Україні:

Bluetti Elite 200 V2 (2600 Вт / 2073,6 Вт·год) — 56 499 грн.

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