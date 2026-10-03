8 лучших наушников осени 2026 года: новинки Apple, Bose, Sony (фото)

Сентябрь 2026 года стал насыщенным месяцем по числу громких премьер наушников. Бренды Apple, Technics, Sony, Beats, Bose и Nothing показали как доступные проводные вкладыши с шумоподавлением, так и флагманские накладные модели.

Восемь главных новинок прошедшего месяца собрали эксперты TechRadar.

Apple AirPods 5

Беспроводные TWS-вкладыши открытого типа получили систему активного шумоподавления (ANC), которая отсекает на 50% больше шумов по сравнению с прошлым поколением. Улучшился режим прозрачности и появилась функцию "Живой перевод" на базе Apple Intelligence для прямого общения людей на разных языках. В ножку встроен датчик нажатия, позволяющий менять громкость свайпами.

Apple AirPods 5 Фото: engadget.com

Наушники защищены от пыли и воды по стандарту IP57. Автономность с включенным шумодавом составляет до 5 часов, а вместе с футляром достигает 22 часов. Взаимодействовать с голосовым помощником Siri теперь можно без помощи рук.

Видео дня

Цена:

Apple AirPods 5 (базовая версия) — $129.

— $129. Apple AirPods 5 (кейс с беспроводной зарядкой) — $149.

Beats 360

Накладные наушники закрытого типа с модульной конструкцией, позволяющей менять амбушюры и мягкие накладки оголовья (доступно до 256 комбинаций цветов). На выбор есть дышащий трикотаж Performance Knit и мягкая экокожа UltraPlush, причем датчики сами подстраивают звук под выбранный материал. В каждой чашке установлен отдельный процессор, антенна и батарея, что позволило сделать оголовье тоньше и распределить вес.

Наушники Beats 360 Фото: engadget.com

Звук выдают 40-мм динамики с тройным диффузором и поддержкой пространственного аудио Dolby Atmos с отслеживанием движений головы. Адаптивное шумоподавление опирается на массив из 9 микрофонов. Корпус защищен от брызг по стандарту IPX4, а время работы с активным ANC достигает 32 часов.

Цена:

Beats 360 — $350 (сменные амбушюры — от $9,99).

Sony WH-1000XM4C

Перевыпуск популярной модели 2020 года по сниженной цене, но с чуть меньшей батареей. Наушники сохранили проверенную систему шумоподавления с двумя микрофонами на каждой чашке и складную конструкцию, но получили обновленный звуковой профиль и новые расцветки: лавандовую, черную и серебристую.

Sony WH-1000XM4C Фото: What Hi-Fi?

Модель поддерживает фирменный кодек LDAC для передачи звука без сжатия, одновременное подключение к двум устройствам и быстрое сопряжение Google Fast Pair. Заряда аккумулятора хватает на 30 часов работы с включенным шумоподавлением.

Цена:

Sony WH-1000XM4C — $299 (на $50 дешевле оригинальной версии на старте).

Sony WH-CH730N

Доступные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением. Новое поколение получило скругленный корпус с шарнирами: чашки теперь складываются внутрь для удобной переноски в сумке. Систему отсечения городского гула Dual Noise Sensor усилили микрофонами с формированием луча.

Sony WH-CH730N Фото: soundguys.com

30-миллиметровые излучатели обеспечивают сбалансированное звучание. Главным плюсом модели стало время работы: до 50 часов с включенным ANC и до 75 часов без него. Трехминутная подзарядка добавляет целый час прослушивания, а микрофоны используют алгоритмы для изоляции голоса во время звонков на ветру.

Цена:

Sony WH-CH730N — $179.

Sony WH-CH530

Легкие накладные наушники открытого типа без шумоподавления, пришедшие на смену хитовой модели CH520. Новинка сохранила круглые чаши и вышла сразу в шести расцветках. Звук воспроизводят 30-мм динамики с технологией восстановления сжатых файлов DSEE.

Sony WH-CH530 Фото: Gizmodo

Автономность выросла до 55 часов от одного заряда, а трех минут подключения к адаптеру хватает на полтора часа музыки. Для голосовых вызовов производитель внедрил фильтрацию фонового шума, четко отделяющую речь от окружения.

Цена:

Sony WH-CH530 — $69.

Technics EAH-A1000

Премиальные накладные наушники с необычной акустической схемой. В 40-миллиметровых драйверах применена магнитная жидкость в зазоре между катушкой и магнитом. Решение гасит лишние вибрации и помогает диафрагме двигаться без искажений звука. Дополняет конструкцию фирменный подвес диффузора SST Edge.

Technics EAH-A1000 Фото: What Hi-Fi?

Адаптивный шумодав использует по четыре микрофона в каждой чашке, подстраиваясь под посадку наушников на голове. Модель поддерживает передачу звука без потерь по USB-C, кодек LDAC и подключение сразу к трем устройствам одновременно. Время работы достигает 45 часов.

Цена:

Technics EAH-A1000 — $449.

Bose Noise Cancelling Wired Earbuds

Проводные внутриканальные наушники с разъемом USB Type-C, которые не нужно заряжать. Система шумоподавления с четырьмя микрофонами питается напрямую от аккумулятора подключенного телефона или ноутбука.

Bose Noise Cancelling Wired Earbuds Фото: Bose

На проводе длиной 1,28 метра закреплен пульт управления громкостью, переключением режимов Quiet и Aware, а также микрофон для звонков. Наушники передают цифровой сигнал без задержек и защищены от капель воды по стандарту IPX4. В комплекте идут сменные силиконовые насадки и ушные фиксаторы.

Цена:

Bose Noise Cancelling Wired Earbuds — $99.

Nothing Headphone (1) Pro

Флагманская накладная модель с прозрачными элементами, алюминиевой рамой и деталями из титана. Внутри каждой чашки разместились сразу три излучателя: 40-мм низкочастотный динамик, широкополосный модуль и силиконовый xMEMS-твитер для детальных высоких частот.

Наушники Nothing Headphone (1) Pro Фото: T3

Десять микрофонов снижают уровень внешнего шума на 46 дБ. Гаджет поддерживает кодеки LDAC и LC3, технологию пространственного звука с отслеживанием движений головы и защищено по стандарту IP52. Батарея на 1060 мАч дает до 30 часов работы с шумодавом и до 68 часов без него. Управление громкостью и треками осталось механическим с помощью кнопок на чашках.

Цена:

Nothing Headphone (1) Pro — $399.

Ранее сообщалось про лучшие накладные наушники для бега. Одна модель из этого списка особенно порадовала экспертов во время тестов.