8 найкращих навушників осені 2026 року: новинки від Apple, Bose, Sony (фото)

Вересень 2026 року став насиченим місяцем за кількістю гучних прем’єр навушників. Бренди Apple, Technics, Sony, Beats, Bose та Nothing представили як доступні дротові вкладиші з шумозаглушенням, так і флагманські накладні моделі.

Експерти TechRadar зібрали вісім головних новинок минулого місяця.

Apple AirPods 5

Бездротові TWS-навушники відкритого типу отримали систему активного шумозаглушення (ANC), яка відсікає на 50% більше шумів порівняно з попереднім поколінням. Покращено режим прозорості та додано функцію "Живий переклад" на базі Apple Intelligence для безпосереднього спілкування людей різними мовами. У ніжку вбудовано датчик натискання, що дозволяє регулювати гучність свайпами.

Apple AirPods 5 Фото: engadget.com

Навушники захищені від пилу та води відповідно до стандарту IP57. Час автономної роботи з увімкненим шумозаглушувачем становить до 5 годин, а разом із футляром — до 22 годин. Тепер можна керувати голосовим помічником Siri без допомоги рук.

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Ціна:

Apple AirPods 5 (базова версія) — 129 доларів.

— 129 доларів. Apple AirPods 5 (кейс із бездротовою зарядкою) — 149 доларів.

Beats 360

Накладні навушники закритого типу з модульною конструкцією, що дозволяє змінювати амбушури та м’які накладки наголов’я (доступно до 256 комбінацій кольорів). На вибір доступні дихаючий трикотаж Performance Knit та м'яка екошкіра UltraPlush, причому датчики самостійно підлаштовують звук під обраний матеріал. У кожній чашці встановлено окремий процесор, антену та батарею, що дозволило зробити наголов’я тоншим і розподілити вагу.

Навушники Beats 360 Фото: engadget.com

Звук відтворюють 40-мм динаміки з потрійним дифузором та підтримкою просторового аудіо Dolby Atmos із відстеженням рухів голови. Адаптивне шумозаглушення базується на масиві з 9 мікрофонів. Корпус захищений від бризок відповідно до стандарту IPX4, а час роботи з активним ANC сягає 32 годин.

Ціна:

Beats 360 — 350 доларів (замінні амбушури — від 9,99 доларів).

Sony WH-1000XM4C

Повторний випуск популярної моделі 2020 року за зниженою ціною, але з дещо меншим акумулятором. Навушники зберегли перевірену систему шумозаглушення з двома мікрофонами на кожній чашці та складну конструкцію, але отримали оновлений звуковий профіль і нові кольори: лавандовий, чорний та сріблястий.

Sony WH-1000XM4C Фото: What Hi-Fi?

Ця модель підтримує фірмовий кодек LDAC для передачі звуку без стиснення, одночасне підключення до двох пристроїв та швидке сполучення за допомогою Google Fast Pair. Заряду акумулятора вистачає на 30 годин роботи з увімкненим шумозаглушенням.

Ціна:

Sony WH-1000XM4C — 299 доларів (на 50 доларів дешевше за оригінальну версію на момент виходу).

Sony WH-CH730N

Доступні повнорозмірні навушники з активним шумозаглушенням. Нове покоління отримало заокруглений корпус із шарнірами: чашки тепер складаються всередину для зручного перенесення в сумці. Систему придушення міського шуму Dual Noise Sensor було вдосконалено за допомогою мікрофонів із формуванням променя.

Sony WH-CH730N Фото: soundguys.com

30-міліметрові динаміки забезпечують збалансоване звучання. Головною перевагою моделі став час роботи: до 50 годин із увімкненим ANC і до 75 годин без нього. Трихвилинна підзарядка додає цілу годину прослуховування, а мікрофони використовують алгоритми для ізоляції голосу під час дзвінків на вітрі.

Ціна:

Sony WH-CH730N — 179 доларів.

Sony WH-CH530

Легкі накладні навушники відкритого типу без шумозаглушення, які прийшли на зміну популярній моделі CH520. Новинка зберегла круглі чашки та вийшла одразу в шести кольорах. Звук відтворюють 30-мм динаміки з технологією відновлення стиснутих файлів DSEE.

Sony WH-CH530 Фото: Антарктида

Час автономної роботи збільшився до 55 годин на одному заряді, а трьох хвилин підключення до адаптера вистачає на півтори години музики. Для голосових дзвінків виробник впровадив фільтрацію фонового шуму, яка чітко відокремлює мовлення від навколишнього середовища.

Ціна:

Sony WH-CH530 — 69 доларів.

Technics EAH-A1000

Преміальні накладні навушники з незвичайною акустичною схемою. У 40-міліметрових драйверах у зазорі між котушкою та магнітом застосовано магнітну рідину. Це рішення гасить зайві вібрації та допомагає діафрагмі рухатися без спотворень звуку. Конструкцію доповнює фірмове кріплення дифузора SST Edge.

Technics EAH-A1000 Фото: What Hi-Fi?

Адаптивний шумозаглушувач використовує по чотири мікрофони в кожній чашці, підлаштовуючись під положення навушників на голові. Модель підтримує передачу звуку без втрат через USB-C, кодек LDAC та підключення одразу до трьох пристроїв одночасно. Час автономної роботи сягає 45 годин.

Ціна:

Technics EAH-A1000 — 449 доларів.

Провідні навушники Bose з функцією шумозаглушення

Провідні внутрішньоканальні навушники з роз’ємом USB Type-C, які не потрібно заряджати. Система шумозаглушення з чотирма мікрофонами живиться безпосередньо від акумулятора підключеного телефону або ноутбука.

Провідні навушники Bose з функцією шумозаглушення Фото: Bose

На шнурі довжиною 1,28 метра розміщено пульт керування гучністю, перемикання режимів Quiet та Aware, а також мікрофон для дзвінків. Навушники передають цифровий сигнал без затримок і захищені від крапель води відповідно до стандарту IPX4. У комплекті йдуть змінні силіконові насадки та вушні фіксатори.

Ціна:

Провідні навушники Bose з функцією шумозаглушення — 99 доларів.

Nothing Headphone (1) Pro

Флагманська накладна модель із прозорими елементами, алюмінієвою рамою та деталями з титану. Усередині кожної чашки розміщено одразу три випромінювачі: 40-мм низькочастотний динамік, широкосмуговий модуль та силіконовий xMEMS-твітер для детального відтворення високих частот.

Навушники Nothing Headphone (1) Pro Фото: T3

Десять мікрофонів знижують рівень зовнішнього шуму на 46 дБ. Гаджет підтримує кодеки LDAC та LC3, технологію просторового звуку з відстеженням рухів голови та має захист за стандартом IP52. Акумулятор ємністю 1060 мА·год забезпечує до 30 годин роботи з функцією шумозаглушення та до 68 годин без неї. Регулювання гучності та перемикання треків, як і раніше, здійснюється механічно за допомогою кнопок на навушниках.

Ціна:

Nothing Headphone (1) Pro — 399 доларів.

Раніше повідомлялося про найкращі накладні навушники для бігу. Одна модель із цього списку особливо сподобалася експертам під час тестування.