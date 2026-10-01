Лучшие накладные наушники для бега: какая модель порадовала эксперта во время тестов (фото)

Новые Beats 360 позиционируются как идеальные накладные наушники для пробежек благодаря надежной фиксации, сменным амбушюрам и устойчивости к поту.

Обозреватель гаджетов Ник Харрис-Фрай протестировал наушники Beats 360, пробежав в них около 16 километров. Своими впечатлениями от тестирования эксперт поделился в статье для Tom's Guide.

Как отмечает Харрис-Фрай, раньше он использовал для пробежек наушники-вкладыши, ведь они легче и меньше нагреваются во время движения. Однако для тех, кто предпочитает накладные наушники, Beats 360 могут стать отличным вариантом.

Beats 360 Фото: Future

По словам эксперта, Beats 360 идеально сидели и надежно держались на голове на протяжении всей пробежки, не оказывая чрезмерного давления на уши. Наушники не сдвинулись с места даже во время спуска с горы. При этом они не казались слишком тяжелыми или громоздкими.

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Автор отметил, что к концу пробежки амбушюры Beats 360 были влажными от пота, поэтому обязательно нужно иметь несколько комплектов сменных амбушюр. Ткань, покрывающая динамик, также немного намокла, но быстро высохла. Наушники имеют класс защиты IPX4, что делает их устойчивыми к воздействию воды и пота.

Beats 360 Фото: Future

Что касается других характеристик, Харрис-Фрай отметил хорошее качество звука и эффективное шумоподавление. Во время бега эксперт использовал режим прозрачности, который позволяет слышать, что происходит вокруг, но не лучшим образом фильтрует шум ветра.

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В итоге автор подчеркнул, что Beats 360 оказались лучшими накладными наушниками, которые ему приходилось тестировать во время пробежки. В то же время он добавил, что не собирается отказываться от наушников-вкладышей, ведь считает их более удобными для бега.

Напомним, что наушники Tribit FlyBuds C3 отличаются превосходным звучанием, активным шумоподавлением и удобной посадкой по доступной цене.

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