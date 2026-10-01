Найкращі накладні навушники для бігу: яка модель порадувала експерта під час тестів (фото)

Нові Beats 360 позиціонуються як ідеальні накладні навушники для пробіжок завдяки надійній посадці, змінним накладкам та стійкості до поту.

Оглядач гаджетів Нік Гарріс-Фрай випробував навушники Beats 360, пробігши в них близько 16 кілометрів. Враженнями від тестування експерт поділився у статті для Tom's Guide.

Як зазначає Гарріс-Фрай, раніше він використовував для пробіжок навушники-вкладиші, адже вони легші та менше нагріваються під час руху. Проте для тих, хто віддає перевагу накладним навушникам, Beats 360 можуть бути чудовим варіантом.

Beats 360 Фото: Future

За словами експерта, Beats 360 ідеально сиділи та надійно тримались на голові протягом всієї пробіжки, не створюючи надмірного тиску на вуха. Навушники не зрушили з місця навіть під час спуску з гори. Водночас вони не здавалися надто важкими чи громіздкими.

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Автор зазначив, що наприкінці пробіжки подушечки Beats 360 були вологими від поту, тож обов’язково потрібно мати кілька комплектів змінних амбушюр. Тканина, що покриває динамік, також трохи намокла, але швидко висохла. Навушники мають клас захисту IPX4, що робить їх стійкими до води та поту.

Beats 360 Фото: Future

Що стосується інших характеристик, Гарріс-Фрай відзначив хорошу якість звуку та ефективне шумозаглушення. Під час бігу експерт використовував режим прозорості, який дозволяє чути, що відбувається навколо, але не найкращим чином фільтрує звук вітру.

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У підсумку автор наголосив, що Beats 360 виявились найкращими накладними навушниками, які йому доводилось тестувати під час пробіжки. Водночас він додав, що не збирається відмовлятись від навушників-вкладишів, адже вважає їх зручнішими для бігу.

Нагадаємо, навушники Tribit FlyBuds C3 пропонують чудове звучання, активне шумозаглушення та зручну посадку за доступну ціну.

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