Gemini 4 Argon разочарует на практике? Почему превосходство модели уже ставят под сомнение

Хотя передовая ИИ-модель Gemini 4 Argon в стандартных тестах обошла GPT-6 Astra от OpenAI, даже внутри компании Google сомневаются в валидности этих результатов.

Сотрудники корпорации сомневаются в практической пользе новинки, заявляя о проблемах с написанием кода на практике, пишет Android Headlines со ссылкой на Bloomberg.

Подгонка под бенчмарки и проблемы с кодом

По информации инсайдеров, Gemini 4 Argon отлично решает синтетические задания, но спотыкается на практических задачах по веб-разработке и написанию сложного софта. В отрасли такой феномен называют термином "benchmaxxing" — когда алгоритмы целенаправленно натаскивают на прохождение тестов в ущерб реальным навыкам. Основатель компании Surge AI Эдвин Чен сравнил это со студентом, который сдал вступительные экзамены на высший балл, но оказался беспомощен на реальной работе.

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Бенчмарки Gemini 4 Argon Фото: Google

Руководство Google DeepMind отрицает претензии к качеству кодинга. Глава операционного отдела Корай Кавукчуоглу заявил о полной уверенности в качестве модели. Сторонники нейросети внутри компании подчеркивают, что Gemini 4 Argon лидирует по уровню кибербезопасности, анализу метаданных видео и естественности поддержания живого диалога. При этом аудитория чат-бота Gemini и умного поиска Google уже превысила один миллиард активных пользователей.

Кадровые потери и ценовая война с конкурентами

Выпуск Gemini 4 Argon сопровождается серьезным давлением на команду разработчиков. Ранее Google закрыла проект Gemini 3.5 Pro, потеряв на неудачных циклах обучения около 400 миллионов долларов. Корпорацию также покинули ключевые специалисты, включая Джеффа Дина, нобелевского лауреата Джона Джампера и Ноама Шазира, а основатель DeepMind Демис Хассабис перешел на должность председателя совета директоров.

Чтобы удержать разработчиков, Google пошла на агрессивное снижение тарифов. Базовая цена модели составляет $4 за миллион входных токенов и $20 за миллион выходных, однако на старте компания дает 50-процентную скидку. Google спешит закрепить позиции и догнать остальных, поскольку конкуренты в лице OpenAI с моделью Astra и Anthropic с системой Fable продолжают активно выпускать новые модели.

Что нужно знать сейчас

Пока что доступа к Gemini 4 Argon у публики нет, поэтому окончательную производитель удастся выяснить по крайней мере после появления модели в AI Studio. Судя по всему решение останется эксклюзивом самой дорогой подписки Google AI Ultra и каналов платных API.

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