Чи розчарує Gemini 4 Argon на практиці? Чому переваги цієї моделі вже ставлять під сумнів

Хоча передова модель штучного інтелекту Gemini 4 Argon у стандартних тестах випередила GPT-6 Astra від OpenAI, навіть у самій компанії Google сумніваються у достовірності цих результатів.

Співробітники корпорації сумніваються у практичній користі цієї новинки, зазначаючи, що на практиці виникають проблеми з написанням коду, пише Android Headlines з посиланням на Bloomberg.

Пристосування до бенчмарків та проблеми з кодом

За інформацією інсайдерів, Gemini 4 Argon чудово справляється із синтетичними завданнями, але зазнає труднощів із практичними завданнями з веб-розробки та написання складного програмного забезпечення. У галузі такий феномен називають терміном "benchmaxxing" — коли алгоритми цілеспрямовано натреновують на проходження тестів на шкоду реальним навичкам. Засновник компанії Surge AI Едвін Чен порівняв це зі студентом, який склав вступні іспити на найвищий бал, але виявився безпорадним на реальній роботі.

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Бенчмарки Gemini 4 Argon Фото: Google

Керівництво Google DeepMind заперечує зауваження щодо якості кодування. Керівник операційного відділу Корай Кавукчуоглу заявив про повну впевненість у якості моделі. Прихильники нейромережі всередині компанії підкреслюють, що Gemini 4 Argon лідирує за рівнем кібербезпеки, аналізу метаданих відео та природності ведення живого діалогу. При цьому аудиторія чат-бота Gemini та розумного пошуку Google вже перевищила один мільярд активних користувачів.

Кадрові втрати та цінова війна з конкурентами

Випуск Gemini 4 Argon супроводжується значним тиском на команду розробників. Раніше Google закрила проєкт Gemini 3.5 Pro, втративши на невдалих циклах навчання близько 400 мільйонів доларів. Корпорацію також покинули ключові фахівці, зокрема Джефф Дін, нобелівський лауреат Джон Джампер і Ноам Шазір, а засновник DeepMind Деміс Хассабіс перейшов на посаду голови ради директорів.

Щоб утримати розробників, Google пішла на агресивне зниження тарифів. Базова ціна моделі становить 4 долари за мільйон вхідних токенів і 20 доларів за мільйон вихідних, однак на початку компанія надає 50-відсоткову знижку. Google поспішає закріпити свої позиції та наздогнати інших, оскільки конкуренти — OpenAI з моделлю Astra та Anthropic із системою Fable — продовжують активно випускати нові моделі.

Що потрібно знати зараз

Наразі широка публіка не має доступу до Gemini 4 Argon, тому остаточну продуктивність вдасться з’ясувати щонайменше після появи моделі в AI Studio. Судячи з усього, це рішення залишиться ексклюзивом найдорожчої підписки Google AI Ultra та платних API-каналів.

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