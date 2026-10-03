Базовая PS5 позаимствует мощную функцию PS5 Pro: что это за фишка (видео)

Sony выпустила технологию апскейлинга изображения на базе ИИ для базовых консолей PlayStation 5 и PS5 Slim. Функция получила название QSSR и повышает четкость картинки в играх.

Нововведение создано на основе алгоритмов старшей приставки PS5 Pro, но адаптировано под стандартное железо базовых моделей, пишет Android Headlines.

Что такое QSSR и как работает

Технология Quick Spectra Super Resolution (QSSR) выросла из внутреннего проекта компании под кодовым именем Project Amethyst. Алгоритм берет кадр более низкого разрешения и с помощью нейросетей восстанавливает недостающие пиксели, повышая четкость текстур и стабилизируя частоту кадров.

Инструмент работает на всех ревизиях стандартной PlayStation 5, включая оригинальную версию 2020 года и более компактную PS5 Slim. Sony подчеркивает, что фирменная технология PSSR на флагманской PS5 Pro остается более производительной за счет мощного видеочипа, однако QSSR дает заметный прирост качества на стандартных приставках.

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Демонстрация QSSR в игре Ghost of Yotei

Первые игры с поддержкой апскейлинга

Внедрение технологии зависит от разработчиков: система не улучшает старые проекты автоматически, а требует выпуска отдельного патча для каждой игры.

Первыми поддержку QSSR получили две игры от внутренних студий PlayStation:

Marvel's Wolverine: недавний экшен получил обновление с поддержкой умного масштабирования.

недавний экшен получил обновление с поддержкой умного масштабирования. Ghost of Yotei: апдейт вышел одновременно с релизом издания Complete Edition, включающего сюжетное дополнение и режим выживания.

Патчи с поддержкой QSSR для обоих проектов уже доступны для загрузки. В дальнейшем Sony планирует передать программный инструментарий сторонним студиям для оптимизации других видеоигр.

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