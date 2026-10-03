Базова версія PS5 перейме потужну функцію PS5 Pro: що це за фішка (відео)

Компанія Sony випустила технологію апскейлінгу зображення на основі штучного інтелекту для базових консолей PlayStation 5 та PS5 Slim. Ця функція отримала назву QSSR і покращує чіткість зображення в іграх.

Ця новинка створена на основі алгоритмів топової консолі PS5 Pro, але адаптована до стандартного апаратного забезпечення базових моделей, пише Android Headlines.

Що таке QSSR і як це працює

Технологія Quick Spectra Super Resolution (QSSR) виникла на основі внутрішнього проєкту компанії під кодовою назвою Project Amethyst. Алгоритм бере кадр з нижчою роздільною здатністю та за допомогою нейромереж відновлює відсутні пікселі, підвищуючи чіткість текстур і стабілізуючи частоту кадрів.

Цей інструмент працює на всіх версіях стандартної PlayStation 5, включаючи оригінальну версію 2020 року та більш компактну PS5 Slim. Sony підкреслює, що фірмова технологія PSSR на флагманській PS5 Pro залишається більш продуктивною завдяки потужному відеочіпу, проте QSSR забезпечує помітне підвищення якості на стандартних консолях.

Видео дня

Демонстрація QSSR у грі Ghost of Yotei

Перші ігри з підтримкою апскейлінгу

Впровадження технології залежить від розробників: система не вдосконалює старі проєкти автоматично, а вимагає випуску окремого патча для кожної гри.

Першими підтримку QSSR отримали дві гри від власних студій PlayStation:

Marvel's Wolverine: нещодавно вийшла оновлена версія цієї екшен-гри з підтримкою інтелектуального масштабування.

нещодавно вийшла оновлена версія цієї екшен-гри з підтримкою інтелектуального масштабування. Ghost of Yotei: оновлення вийшло одночасно з релізом видання Complete Edition, що включає сюжетне доповнення та режим виживання.

Патчі з підтримкою QSSR для обох проєктів уже доступні для завантаження. Надалі Sony планує надати програмні інструменти стороннім студіям для оптимізації інших відеоігор.

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