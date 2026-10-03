Доступная альтернатива Bluetti: названа недооцененная зарядная станция на 1600 Вт (фото)

Портативная электростанция Allpowers R1500 Lite предлагает мощность 1600 Вт и емкость 1056 Вт·ч при цене около 26 000 гривен, что дешевле решений от брендов Bluetti и EcoFlow с аналогичными параметрами.

Фокус расскажет про технические характеристики этой менее известной модели и отзывы покупателей.

Технические параметры Allpowers R1500 Lite

Емкость аккумулятора: 1056 Вт·ч (тип LiFePO4, от 3500 до 4000 циклов до 80%)

1056 Вт·ч (тип LiFePO4, от 3500 до 4000 циклов до 80%) Номинальная мощность: 1600 Вт (пиковая — 3200 Вт)

1600 Вт (пиковая — 3200 Вт) Выходные разъемы: 4 розетки 220–230 В, 2 порта USB-C (по 100 Вт), 2 порта USB-A (по 18 Вт), автоприкуриватель 12 В/10 А

4 розетки 220–230 В, 2 порта USB-C (по 100 Вт), 2 порта USB-A (по 18 Вт), автоприкуриватель 12 В/10 А Время зарядки от розетки: 80% за 40 минут (вход 1200 Вт), 100% за 1 час

80% за 40 минут (вход 1200 Вт), 100% за 1 час Вход для солнечных панелей: XT60 мощностью до 650 Вт

XT60 мощностью до 650 Вт Особенности: режим ИБП (переключение за 15 мс), сквозная зарядка, чистая синусоида, управление по Wi-Fi и Bluetooth

режим ИБП (переключение за 15 мс), сквозная зарядка, чистая синусоида, управление по Wi-Fi и Bluetooth Вес и размеры: 14 кг; 312 х 413 х 265 мм

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Allpowers R1500 Lite в доме Фото: comfy.ua

Возможности подключения и сферы применения

Наличие четырех розеток переменного тока, выдающих чистую синусоиду, — приятная особенность для станций этого класса. 1600 ватт с пиковым порогом 3200 Вт достаточно для стабильной работы котлов отопления, двухкамерных холодильников, насосов, микроволновок, чайников и стационарных компьютеров. Наличие двух разъемов Type-C мощностью по 100 Вт позволяет одновременно питать два современных ноутбука без штатных сетевых адаптеров.

Благодаря сетевому входу на 1200 Вт станция восполняет 80% заряда всего за 40 минут, а полный цикл длится около часа. Это позволяет быстро восстановить запас энергии при коротких окнах подачи электричества. В режиме источника бесперебойного питания (ИБП) станция переходит на батарею за 15 миллисекунд, предотвращая сброс работы серверов NAS, роутеров и ПК.

Передняя панель Allpower R1500 Lite Фото: comfy.ua

Что говорят о станции покупатели в Украине

В отзывах украинские пользователи называют модель удачной покупкой по соотношению мощности и цены:

Тихая работа: Станция практически не шумит при средних нагрузках. Заявленный уровень шума составляет около 35 дБ, поэтому вентиляторы охлаждения не мешают отдыху в жилой комнате.

Станция практически не шумит при средних нагрузках. Заявленный уровень шума составляет около 35 дБ, поэтому вентиляторы охлаждения не мешают отдыху в жилой комнате. Скорость зарядки: Покупатели подтверждают быстрое время набора емкости: аппарат восстанавливает заряд от розетки менее чем за час.

Покупатели подтверждают быстрое время набора емкости: аппарат восстанавливает заряд от розетки менее чем за час. Отсутствие явных проблем: Станция без проблем тянет большинство бытовых задач.

Цена в Украине:

Allpowers R1500 Lite (1600 Вт / 1056 Вт·ч) — 25 900 грн.

Ранее сообщалось, что есть популярная зарядная станция до 25 000 грн, собравшая высокие оценки в Украине. Компактная зарядная станция Fossibot F1200 обладает достаточной мощностью для питания большинства бытовых приборов, гаджетов и даже некоторых видов мощной техники.