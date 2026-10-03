Доступна альтернатива Bluetti: названо недооцінену зарядну станцію потужністю 1600 Вт (фото)

Портативна електростанція Allpowers R1500 Lite має потужність 1600 Вт і ємність 1056 Вт·год за ціною близько 26 000 гривень, що дешевше, ніж аналогічні моделі від брендів Bluetti та EcoFlow.

Фокус розповість про технічні характеристики цієї менш відомої моделі та відгуки покупців.

Технічні характеристики Allpowers R1500 Lite

Ємність акумулятора: 1056 Вт·год (тип LiFePO4, від 3500 до 4000 циклів до 80%)

1056 Вт·год (тип LiFePO4, від 3500 до 4000 циклів до 80%) Номінальна потужність: 1600 Вт (пікова — 3200 Вт)

1600 Вт (пікова — 3200 Вт) Вихідні роз'єми: 4 розетки 220–230 В, 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 порти USB-A (по 18 Вт), прикурювач 12 В/10 А

4 розетки 220–230 В, 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 порти USB-A (по 18 Вт), прикурювач 12 В/10 А Час заряджання від розетки: 80 % за 40 хвилин (вхід 1200 Вт), 100 % за 1 годину

80 % за 40 хвилин (вхід 1200 Вт), 100 % за 1 годину Вхід для сонячних панелей: XT60 потужністю до 650 Вт

XT60 потужністю до 650 Вт Особливості: режим ДБЖ (перемикання за 15 мс), наскрізна зарядка, чиста синусоїда, керування через Wi-Fi та Bluetooth

режим ДБЖ (перемикання за 15 мс), наскрізна зарядка, чиста синусоїда, керування через Wi-Fi та Bluetooth Вага та розміри: 14 кг; 312 × 413 × 265 мм

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Allpowers R1500 Lite у будинку Фото: comfy.ua

Можливості підключення та сфери застосування

Наявність чотирьох розеток змінного струму, що забезпечують чисту синусоїду, — приємна особливість для станцій цього класу. 1600 Вт із піковим навантаженням 3200 Вт достатньо для стабільної роботи котлів опалення, двокамерних холодильників, насосів, мікрохвильовок, чайників та стаціонарних комп’ютерів. Наявність двох роз'ємів Type-C потужністю по 100 Вт дозволяє одночасно живити два сучасні ноутбуки без штатних мережевих адаптерів.

Завдяки мережевому входу на 1200 Вт станція відновлює 80 % заряду всього за 40 хвилин, а повний цикл триває близько години. Це дозволяє швидко відновити запас енергії під час коротких перебоїв у електропостачанні. У режимі джерела безперебійного живлення (ДБЖ) станція переходить на батарею за 15 мілісекунд, запобігаючи збою в роботі серверів NAS, маршрутизаторів та ПК.

Передня панель Allpower R1500 Lite Фото: comfy.ua

Що кажуть про станцію покупці в Україні

У відгуках українські користувачі називають цю модель вдалим придбанням з огляду на співвідношення потужності та ціни:

Тиха робота: Станція практично не шумить при середніх навантаженнях. Заявлений рівень шуму становить близько 35 дБ, тому вентилятори охолодження не заважають відпочинку у житловій кімнаті.

Станція практично не шумить при середніх навантаженнях. Заявлений рівень шуму становить близько 35 дБ, тому вентилятори охолодження не заважають відпочинку у житловій кімнаті. Швидкість заряджання: Покупці підтверджують швидке заряджання: пристрій заряджається від розетки менш ніж за годину.

Покупці підтверджують швидке заряджання: пристрій заряджається від розетки менш ніж за годину. Відсутність явних проблем: Станція без проблем справляється з більшістю побутових завдань.

Ціна в Україні:

Allpowers R1500 Lite (1600 Вт / 1056 Вт·год) — 25 900 грн.

Раніше повідомлялося, що існує популярна зарядна станція вартістю до 25 000 грн, яка отримала високі оцінки в Україні. Компактна зарядна станція Fossibot F1200 має достатню потужність для живлення більшості побутових приладів, гаджетів і навіть деяких видів потужної техніки.