Лучшая бюджетная зарядная станция EcoFlow: какая модель с внешней АКБ стала хитом осени

EcoFlow RIVER 3 Max мощностью 600 Вт имеет емкость 572 Вт·ч и три розетки на 220 В при массе 7,2 кг. За счет модульной конструкции станция обеспечивает расширенную емкость аккумулятора.

Фокус рассказывает про возможности новинки, заявленные производителем, а также тесты владельцев.

Параметры и разъемы EcoFlow RIVER 3 Max

Станция построена на базе долговечного аккумулятора LiFePO4 емкостью 572 Вт·ч, рассчитанного на 3000 циклов без существенных потерь емкости. Инвертор выдает 600 Вт постоянной мощности с чистой синусоидой, а технология X-Boost обеспечивает кратковременный лимит в 1200 Вт для работы с нагревательными приборами. От розетки устройство восполняет 100% заряда всего за 1 час. Весит корпус 7,2 кг при габаритах 23,4 х 23 х 25 см.

Для подключения приборов на панели есть следующие разъемы:

3 розетки 230 В (суммарная нагрузка до 600 Вт, пиковые броски до 1200 Вт);

1 порт USB-C с поддержкой Power Delivery до 100 Вт;

2 порта USB-A мощностью по 12 Вт;

1 автомобильный разъем 12,6 В/10 А;

порты постоянного тока DC5521.

Видео дня

Зарядная станция EcoFlow RIVER 3 Max: вид спереди и сзади Фото: EcoFlow

Что говорят о станции покупатели в Украине

Вот результаты тестирования согласно отзывам:

Отопительные котлы: Двухконтурный газовый котел стабильно работает от станции около 4–5 часов. Прибор без сбоев принимает заряд от сети даже при пониженном напряжении около 180 В.

Двухконтурный газовый котел стабильно работает от станции около 4–5 часов. Прибор без сбоев принимает заряд от сети даже при пониженном напряжении около 180 В. Рабочее место и удаленка: Ноутбук в паре с 27-дюймовым монитором расходует около 70% емкости за рабочий день. На одном ноутбуке можно протянуть до 10 часов непрерывного набора текста. При подключении стационарного ПК, двух мониторов и двух лэптопов станция держит нагрузку 3–3,5 часа.

Ноутбук в паре с 27-дюймовым монитором расходует около 70% емкости за рабочий день. На одном ноутбуке можно протянуть до 10 часов непрерывного набора текста. При подключении стационарного ПК, двух мониторов и двух лэптопов станция держит нагрузку 3–3,5 часа. Станция тихо работает и режим ИБП функционирует штатно.

Нюансы: Покупатели хвалят наличие сразу трех розеток на корпусе, но отмечают тусклый фонарик и невозможность подключать внешние батареи цепочкой — дополнительные модули приходится переставлять по очереди.

Цена в Украине:

EcoFlow RIVER 3 Max (600 Вт / 572 Вт·ч) — от 18 990 грн.

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Ранее сообщалось, что в Украине продается недорогая зарядная станция на 600 Вт от Bluetti.