Лучшая бюджетная зарядная станция EcoFlow: какая модель с внешней АКБ стала хитом осени
EcoFlow RIVER 3 Max мощностью 600 Вт имеет емкость 572 Вт·ч и три розетки на 220 В при массе 7,2 кг. За счет модульной конструкции станция обеспечивает расширенную емкость аккумулятора.
Фокус рассказывает про возможности новинки, заявленные производителем, а также тесты владельцев.
Параметры и разъемы EcoFlow RIVER 3 Max
Станция построена на базе долговечного аккумулятора LiFePO4 емкостью 572 Вт·ч, рассчитанного на 3000 циклов без существенных потерь емкости. Инвертор выдает 600 Вт постоянной мощности с чистой синусоидой, а технология X-Boost обеспечивает кратковременный лимит в 1200 Вт для работы с нагревательными приборами. От розетки устройство восполняет 100% заряда всего за 1 час. Весит корпус 7,2 кг при габаритах 23,4 х 23 х 25 см.
Для подключения приборов на панели есть следующие разъемы:
- 3 розетки 230 В (суммарная нагрузка до 600 Вт, пиковые броски до 1200 Вт);
- 1 порт USB-C с поддержкой Power Delivery до 100 Вт;
- 2 порта USB-A мощностью по 12 Вт;
- 1 автомобильный разъем 12,6 В/10 А;
- порты постоянного тока DC5521.
Что говорят о станции покупатели в Украине
Вот результаты тестирования согласно отзывам:
- Отопительные котлы: Двухконтурный газовый котел стабильно работает от станции около 4–5 часов. Прибор без сбоев принимает заряд от сети даже при пониженном напряжении около 180 В.
- Рабочее место и удаленка: Ноутбук в паре с 27-дюймовым монитором расходует около 70% емкости за рабочий день. На одном ноутбуке можно протянуть до 10 часов непрерывного набора текста. При подключении стационарного ПК, двух мониторов и двух лэптопов станция держит нагрузку 3–3,5 часа.
- Станция тихо работает и режим ИБП функционирует штатно.
- Нюансы: Покупатели хвалят наличие сразу трех розеток на корпусе, но отмечают тусклый фонарик и невозможность подключать внешние батареи цепочкой — дополнительные модули приходится переставлять по очереди.
Цена в Украине:
- EcoFlow RIVER 3 Max (600 Вт / 572 Вт·ч) — от 18 990 грн.
Зарядную станцию какого бренда вы используете?
Ранее сообщалось, что в Украине продается недорогая зарядная станция на 600 Вт от Bluetti.