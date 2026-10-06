Самая недорогая зарядная станция на 600 Вт: лучшая модель Bluetti для главных задач (фото)

Bluetti Elite 30 V2 стала одним из самых массовых решений бренда для поддержания домашнего интернета, зарядки ноутбуков и питания котлов в блэкаут. При весе всего 4,3 кг аппарат выдает 600 Вт мощности и заряжается от розетки за 75 минут.

В этом обзоре Фокус собрал характеристики станции и опыт эксплуатации модели от ее владельцев.

Главные параметры Bluetti Elite 30 V2

Емкость батареи: 288 Вт·ч (тип LiFePO4, от 3000 циклов до потери 20% емкости)

288 Вт·ч (тип LiFePO4, от 3000 циклов до потери 20% емкости) Постоянная мощность: 600 Вт (кратковременный пик — до 1500 Вт)

600 Вт (кратковременный пик — до 1500 Вт) Набор разъемов: 1 розетка 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порта USB-A (по 15 Вт), 2 выхода DC5521 (12 В/5 А), автоприкуриватель 12 В/10 А

1 розетка 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порта USB-A (по 15 Вт), 2 выхода DC5521 (12 В/5 А), автоприкуриватель 12 В/10 А Время зарядки: от электросети за 1 час 15 минут (вход 380 Вт); от солнечной панели 200 Вт за 1 час 45 минут

от электросети за 1 час 15 минут (вход 380 Вт); от солнечной панели 200 Вт за 1 час 45 минут Особенности: режим ИБП со скоростью срабатывания 10 мс, сквозная подача энергии до 980 Вт, чистая синусоида, беспроводное управление по Bluetooth и Wi-Fi

режим ИБП со скоростью срабатывания 10 мс, сквозная подача энергии до 980 Вт, чистая синусоида, беспроводное управление по Bluetooth и Wi-Fi Габариты и масса: 4,3 кг; 250 х 178 х 167,5 мм

4,3 кг; 250 х 178 х 167,5 мм Гарантия производителя: 5 лет

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Разнообразие разъемов в этой Bluetti радует — видно, что прежде всего аккумулятор ориентирован на мобильные гаджеты. А вот розетка всего одна, так что запитать много приборов с этим способом питания не получится.

Передняя приборная панель Bluetti Elite 30 V2 Фото: rozetka.ua

Для чего хватит станции и чем она интересна

Главная фишка Elite 30 V2 — порт Type-C стандарта Power Delivery 3.1 мощностью 140 Вт. Через него можно заряжать даже требовательные ноутбуки вроде MacBook Pro на предельной скорости, не используя блок питания. Второй порт Type-C выдает 100 Вт, так что можно даже подпитывать два лэптопа или другой мощный гаджет. В режиме ожидания станция потребляет всего 4,5 Вт.

Инвертор выдает чистую синусоиду. В режиме сквозного питания станция пропускает через себя до 980 Вт из розетки, не изнашивая ресурс аккумулятора. Функция ИБП присутствует (10 миллисекунд) — компьютер не успеет выключиться.

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Как оценивают модель покупатели в Украине

Зарядная станция получает в основном положительные оценки. Владельцы активно используют Bluetti Elite 30 V2 в квартирах и делятся как успешными сценариями во время блэкаутов, так и замечаниями:

Бытовая техника и время работы: Станция легко справляется с зарядкой ноутбуков, смартфонов, портативных консолей Steam Deck и настольных ламп. Телевизор с диагональю 50 дюймов работает от батареи около 2,5-3 часов. В режиме повышенной нагрузки Power Lifting станция тянет капельную кофеварку на 1000 Вт (запаса хватает на две чашки кофе), аэрогриль или дорожный фен. Небольшой холодильник с пусковым током до 210 Вт продержался 2,5-3 часа, но мощные обогреватели и чайники эта модель не выдержит.

Станция легко справляется с зарядкой ноутбуков, смартфонов, портативных консолей Steam Deck и настольных ламп. Телевизор с диагональю 50 дюймов работает от батареи около 2,5-3 часов. В режиме повышенной нагрузки Power Lifting станция тянет капельную кофеварку на 1000 Вт (запаса хватает на две чашки кофе), аэрогриль или дорожный фен. Небольшой холодильник с пусковым током до 210 Вт продержался 2,5-3 часа, но мощные обогреватели и чайники эта модель не выдержит. Приложение и функция ИБП: Покупатели хвалят режим бесперебойника (ИБП): техника не выключается при скачках в сети. В мобильном приложении доступно прямое подключение по Bluetooth, что позволяет настраивать прибор без интернета и регистрации аккаунта.

Bluetti Elite 30 V2 Фото: comfy.ua

Комплект: Инструкция к Bluetti Elite 30 V2 не содержит украинского языка, но по крайней мере он есть в мобильном приложении.

Инструкция к Bluetti Elite 30 V2 не содержит украинского языка, но по крайней мере он есть в мобильном приложении. Нюансы с зарядкой: Частая претензия касается надежности в нестабильных условиях. В отзывах описаны случаи, когда станция выдавала ошибку зарядки через месяц эксплуатации. Но здесь необязательно имеет место внутренний дефект. Во всяком случае, это надо выяснять у продавца. При нестабильном напряжении в сети (скажем, сразу после включения электричества) многие станции отказываются заряжаться, пока электросеть не стабилизируется. Кроме того, в приложении можно активировать режим адаптации к сети.

Цена в Украине:

Bluetti Elite 30 V2 (600 Вт / 288 Вт·ч) — от 12 500 грн.

Также Фокус писал про зарядную станцию EcoFlow стоимостью до 10 000 грн. Названа модель, которая популярна в Украине в 2026 году.