Найдешевша зарядна станція на 600 Вт: яка модель Bluetti підійде для основних нужд (фото)

Bluetti Elite 30 V2 стала одним із найпопулярніших рішень бренду для забезпечення роботи домашнього інтернету, заряджання ноутбуків та живлення котлів під час відключення електроенергії. При вазі всього 4,3 кг пристрій видає 600 Вт потужності та заряджається від розетки за 75 хвилин.

У цьому огляді Фокус зібрав технічні характеристики станції та відгуки про експлуатацію моделі від її власників.

Основні характеристики Bluetti Elite 30 V2

Ємність акумулятора: 288 Вт·год (тип LiFePO4, від 3000 циклів до втрати 20 % ємності)

288 Вт·год (тип LiFePO4, від 3000 циклів до втрати 20 % ємності) Постійна потужність: 600 Вт (короткочасний пік — до 1500 Вт)

600 Вт (короткочасний пік — до 1500 Вт) Набір роз'ємів: 1 розетка 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порти USB-A (по 15 Вт), 2 виходи DC5521 (12 В/5 А), прикурювач 12 В/10 А

1 розетка 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порти USB-A (по 15 Вт), 2 виходи DC5521 (12 В/5 А), прикурювач 12 В/10 А Час заряджання: від електромережі за 1 годину 15 хвилин (вхід 380 Вт); від сонячної панелі 200 Вт за 1 годину 45 хвилин

від електромережі за 1 годину 15 хвилин (вхід 380 Вт); від сонячної панелі 200 Вт за 1 годину 45 хвилин Особливості: режим ДБЖ зі швидкістю спрацьовування 10 мс, наскрізна подача енергії до 980 Вт, чиста синусоїда, бездротове керування через Bluetooth і Wi-Fi

режим ДБЖ зі швидкістю спрацьовування 10 мс, наскрізна подача енергії до 980 Вт, чиста синусоїда, бездротове керування через Bluetooth і Wi-Fi Габарити та вага: 4,3 кг; 250 × 178 × 167,5 мм

4,3 кг; 250 × 178 × 167,5 мм Гарантія виробника: 5 років

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Різноманітність роз'ємів у цьому пристрої Bluetti радує — видно, що акумулятор насамперед призначений для мобільних гаджетів. А от розетка лише одна, тож підключити до цього джерела живлення багато приладів не вийде.

Передня панель приладів Bluetti Elite 30 V2 Фото: rozetka.ua

На що вистачить станції та чим вона цікава

Головна особливість Elite 30 V2 — порт Type-C стандарту Power Delivery 3.1 потужністю 140 Вт. Через нього можна заряджати навіть вимогливі ноутбуки, такі як MacBook Pro, на максимальній швидкості, не використовуючи блок живлення. Другий порт Type-C видає 100 Вт, тож можна навіть заряджати два ноутбуки або інший потужний гаджет. У режимі очікування станція споживає всього 4,5 Вт.

Інвертор видає чисту синусоїду. У режимі наскрізного живлення станція пропускає через себе до 980 Вт з розетки, не витрачаючи ресурс акумулятора. Функція ДБЖ присутня (10 мілісекунд) — комп'ютер не встигне вимкнутися.

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Як оцінюють цю модель покупці в Україні

Зарядна станція отримує переважно позитивні відгуки. Власники активно використовують Bluetti Elite 30 V2 у квартирах і діляться як успішними прикладами використання під час відключень електроенергії, так і зауваженнями:

Побутова техніка та час роботи: Станція легко справляється із зарядкою ноутбуків, смартфонів, портативних консолей Steam Deck та настільних ламп. Телевізор із діагоналлю 50 дюймів працює від акумулятора близько 2,5–3 годин. У режимі підвищеного навантаження Power Lifting станція забезпечує роботу крапельної кавоварки потужністю 1000 Вт (запасу вистачає на дві чашки кави), аерогриля або дорожнього фена. Невеликий холодильник із пусковим струмом до 210 Вт пропрацював 2,5–3 години, але потужні обігрівачі та чайники ця модель не витримає.

Станція легко справляється із зарядкою ноутбуків, смартфонів, портативних консолей Steam Deck та настільних ламп. Телевізор із діагоналлю 50 дюймів працює від акумулятора близько 2,5–3 годин. У режимі підвищеного навантаження Power Lifting станція забезпечує роботу крапельної кавоварки потужністю 1000 Вт (запасу вистачає на дві чашки кави), аерогриля або дорожнього фена. Невеликий холодильник із пусковим струмом до 210 Вт пропрацював 2,5–3 години, але потужні обігрівачі та чайники ця модель не витримає. Додаток і функція ДБЖ: Покупці хвалять режим безперебійника (ДБЖ): техніка не вимикається під час стрибків напруги в мережі. У мобільному додатку доступне пряме підключення через Bluetooth, що дозволяє налаштовувати прилад без інтернету та реєстрації облікового запису.

Bluetti Elite 30 V2 Фото: comfy.ua

Комплект: Інструкція до Bluetti Elite 30 V2 не містить української мови, але принаймні вона є в мобільному додатку.

Інструкція до Bluetti Elite 30 V2 не містить української мови, але принаймні вона є в мобільному додатку. Нюанси із зарядкою: Часта скарга стосується надійності в нестабільних умовах. У відгуках описано випадки, коли станція видавала помилку заряджання через місяць експлуатації. Але це не обов’язково свідчить про внутрішній дефект. У будь-якому разі, це слід з’ясувати у продавця. При нестабільному напрузі в мережі (скажімо, відразу після увімкнення електрики) багато станцій відмовляються заряджатися, поки електромережа не стабілізується. Крім того, у додатку можна активувати режим адаптації до мережі.

Ціна в Україні:

Bluetti Elite 30 V2 (600 Вт / 288 Вт·год) — від 12 500 грн.

Також Фокус писав про зарядну станцію EcoFlow вартістю до 10 000 грн. Названо модель, яка користується популярністю в Україні у 2026 році.