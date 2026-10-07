Найкраща бюджетна зарядна станція EcoFlow: яка модель із зовнішнім акумулятором стала хітом осені

EcoFlow RIVER 3 Max потужністю 600 Вт має ємність 572 Вт·год і три розетки на 220 В при масі 7,2 кг. Завдяки модульній конструкції станція забезпечує збільшену ємність акумулятора.

Фокус пише можливості моделі, заявлені виробником, а також про відгуки власників.

Параметри та роз’єми EcoFlow RIVER 3 Max

Станція побудована на базі довговічного акумулятора LiFePO4 ємністю 572 Вт·год, розрахованого на 3000 циклів без істотних втрат ємності. Інвертор видає 600 Вт постійної потужності з чистою синусоїдою, а технологія X-Boost забезпечує короткочасний ліміт у 1200 Вт для роботи з нагрівальними приладами. Від розетки пристрій заряджається до 100 % всього за 1 годину. Вага корпусу становить 7,2 кг при габаритах 23,4 × 23 × 25 см.

Для підключення приладів на панелі є такі роз’єми:

3 розетки 230 В (сумарне навантаження до 600 Вт, пікові навантаження до 1200 Вт);

1 порт USB-C з підтримкою Power Delivery до 100 Вт;

2 порти USB-A потужністю по 12 Вт;

1 автомобільний роз'єм 12,6 В/10 А;

порти постійного струму DC5521.

Видео дня

Зарядна станція EcoFlow RIVER 3 Max: вигляд спереду та ззаду Фото: EcoFlow

Що кажуть про станцію покупці в Україні

Ось результати тестування згідно з відгуками:

Опалювальні котли: Двоконтурний газовий котел стабільно працює від станції близько 4–5 годин. Прилад без збоїв отримує живлення від мережі навіть при зниженій напрузі близько 180 В.

Двоконтурний газовий котел стабільно працює від станції близько 4–5 годин. Прилад без збоїв отримує живлення від мережі навіть при зниженій напрузі близько 180 В. Робоче місце та дистанційна робота: Ноутбук у поєднанні з 27-дюймовим монітором витрачає близько 70 % ємності за робочий день. На одному ноутбуці можна пропрацювати до 10 годин безперервного набору тексту. При підключенні стаціонарного ПК, двох моніторів і двох ноутбуків станція витримує навантаження 3–3,5 години.

Ноутбук у поєднанні з 27-дюймовим монітором витрачає близько 70 % ємності за робочий день. На одному ноутбуці можна пропрацювати до 10 годин безперервного набору тексту. При підключенні стаціонарного ПК, двох моніторів і двох ноутбуків станція витримує навантаження 3–3,5 години. Станція працює тихо, а режим ДБЖ функціонує штатно.

Нюанси: Покупці хвалять наявність одразу трьох розеток на корпусі, але відзначають тьмяне підсвічування та неможливість підключати зовнішні батареї послідовно — додаткові модулі доводиться переставляти по черзі.

Опитування Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб? Опитування відкрите до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Більше 3000 Вт Голосувати

Ціна в Україні:

EcoFlow RIVER 3 Max (600 Вт / 572 Вт·год) — від 18 990 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні продається недорога зарядна станція потужністю 600 Вт від Bluetti.