Найкраща бюджетна зарядна станція EcoFlow: яка модель із зовнішнім акумулятором стала хітом осені
EcoFlow RIVER 3 Max потужністю 600 Вт має ємність 572 Вт·год і три розетки на 220 В при масі 7,2 кг. Завдяки модульній конструкції станція забезпечує збільшену ємність акумулятора.
Фокус пише можливості моделі, заявлені виробником, а також про відгуки власників.
Параметри та роз’єми EcoFlow RIVER 3 Max
Станція побудована на базі довговічного акумулятора LiFePO4 ємністю 572 Вт·год, розрахованого на 3000 циклів без істотних втрат ємності. Інвертор видає 600 Вт постійної потужності з чистою синусоїдою, а технологія X-Boost забезпечує короткочасний ліміт у 1200 Вт для роботи з нагрівальними приладами. Від розетки пристрій заряджається до 100 % всього за 1 годину. Вага корпусу становить 7,2 кг при габаритах 23,4 × 23 × 25 см.
Для підключення приладів на панелі є такі роз’єми:
- 3 розетки 230 В (сумарне навантаження до 600 Вт, пікові навантаження до 1200 Вт);
- 1 порт USB-C з підтримкою Power Delivery до 100 Вт;
- 2 порти USB-A потужністю по 12 Вт;
- 1 автомобільний роз'єм 12,6 В/10 А;
- порти постійного струму DC5521.
Що кажуть про станцію покупці в Україні
Ось результати тестування згідно з відгуками:
- Опалювальні котли: Двоконтурний газовий котел стабільно працює від станції близько 4–5 годин. Прилад без збоїв отримує живлення від мережі навіть при зниженій напрузі близько 180 В.
- Робоче місце та дистанційна робота: Ноутбук у поєднанні з 27-дюймовим монітором витрачає близько 70 % ємності за робочий день. На одному ноутбуці можна пропрацювати до 10 годин безперервного набору тексту. При підключенні стаціонарного ПК, двох моніторів і двох ноутбуків станція витримує навантаження 3–3,5 години.
- Станція працює тихо, а режим ДБЖ функціонує штатно.
- Нюанси: Покупці хвалять наявність одразу трьох розеток на корпусі, але відзначають тьмяне підсвічування та неможливість підключати зовнішні батареї послідовно — додаткові модулі доводиться переставляти по черзі.
Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб?
Ціна в Україні:
- EcoFlow RIVER 3 Max (600 Вт / 572 Вт·год) — від 18 990 грн.
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