От MacBook Pro OLED до iPad mini 8: какие гаджеты Apple готовит в октябре (фото)

Октябрь 2026 года станет одним из самых насыщенных месяцев для компании Apple. Производитель готовит к выходу около дюжины продуктов — от складного iPhone Duo (старт продаж) до умного дисплея и компьютеров с чипами M6.

Полный перечень подтвержденных релизов и ожидаемых новинок собрало профильное издание MacRumors.

Подтвержденные релизы Apple в октябре 2026 года

Главным событием станет начало продаж первого складного смартфона iPhone Duo. Предварительные заказы откроются 16 октября, а в магазины аппарат поступит 23 октября вместе с iOS 27.1. Параллельно Apple готовит релиз обновления iOS 27.2, добавляющего пять новых языков для ассистента Siri AI.

Для профессионалов в конце месяца выйдет топовая конфигурация рабочей станции Mac Studio на базе процессора M5 Ultra с 512 ГБ объединенной оперативной памяти.

iPhone Duo скоро поступит в продажу Фото: Youtube

Новинки умного дома на 13 октября

По данным инсайдера Марка Гурмана, в середине месяца Apple покажет три домашних устройства:

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Смарт-дисплей Home Hub: Первый домашний центр управления с квадратным экраном диагональю 6-7 дюймов, чипом A18 для функций Apple Intelligence и камерой FaceTime. Аппарат получит новую операционную систему homeOS и выйдет в настольном варианте с динамиком и в настенной версии.

Первый домашний центр управления с квадратным экраном диагональю 6-7 дюймов, чипом A18 для функций Apple Intelligence и камерой FaceTime. Аппарат получит новую операционную систему и выйдет в настольном варианте с динамиком и в настенной версии. Apple TV 4K (4-го поколения): Приставка получит чипсет A19 или A19 Pro, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти для работы с Siri AI, сетевой чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и обновленный пульт Siri Remote.

Приставка получит чипсет A19 или A19 Pro, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти для работы с Siri AI, сетевой чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и обновленный пульт Siri Remote. Колонка HomePod mini 2: Модель сохранит прежний дизайн, но получит поддержку Siri AI, модуль связи N1 с Wi-Fi 7, второе поколение чипа UWB и розовую и зеленую расцветки.

MacBook OLED, iMac и iPad mini 8

В последнюю неделю октября инсайдеры прогнозируют обновление линейки компьютеров и планшетов:

MacBook Pro 14" и 16" с OLED: Модели получат сенсорные экраны, более тонкий корпус, интерактивный вырез Dynamic Island, процессоры M5 Pro и M5 Max, а также встроенный сотовый модем Apple C1X или C2.

Модели получат сенсорные экраны, более тонкий корпус, интерактивный вырез Dynamic Island, процессоры M5 Pro и M5 Max, а также встроенный сотовый модем Apple C1X или C2. Базовый MacBook Pro 14" и моноблок iMac 24": Оба устройства перейдут на чип нового поколения Apple M6.

Оба устройства перейдут на чип нового поколения Apple M6. iPad mini 8: Компактный планшет обзаведется OLED-экраном, 2-нм чипом A20 Pro, горизонтальной фронтальной камерой и защитой корпуса от воды.

MacBook Pro 14 на чипе M4 (иллюстративное фото) Фото: engadget.com

Анонсы могут пройти как в рамках отдельной презентации, так и серией пресс-релизов на сайте Apple Newsroom.

Ранее сообщалось, что первый MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном уже близко. Рассказываем детальнее о слухах про новый ноутбук.