От MacBook Pro OLED до iPad mini 8: какие гаджеты Apple готовит в октябре (фото)
Октябрь 2026 года станет одним из самых насыщенных месяцев для компании Apple. Производитель готовит к выходу около дюжины продуктов — от складного iPhone Duo (старт продаж) до умного дисплея и компьютеров с чипами M6.
Полный перечень подтвержденных релизов и ожидаемых новинок собрало профильное издание MacRumors.
Подтвержденные релизы Apple в октябре 2026 года
Главным событием станет начало продаж первого складного смартфона iPhone Duo. Предварительные заказы откроются 16 октября, а в магазины аппарат поступит 23 октября вместе с iOS 27.1. Параллельно Apple готовит релиз обновления iOS 27.2, добавляющего пять новых языков для ассистента Siri AI.
Для профессионалов в конце месяца выйдет топовая конфигурация рабочей станции Mac Studio на базе процессора M5 Ultra с 512 ГБ объединенной оперативной памяти.
Новинки умного дома на 13 октября
По данным инсайдера Марка Гурмана, в середине месяца Apple покажет три домашних устройства:
- Смарт-дисплей Home Hub: Первый домашний центр управления с квадратным экраном диагональю 6-7 дюймов, чипом A18 для функций Apple Intelligence и камерой FaceTime. Аппарат получит новую операционную систему homeOS и выйдет в настольном варианте с динамиком и в настенной версии.
- Apple TV 4K (4-го поколения): Приставка получит чипсет A19 или A19 Pro, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти для работы с Siri AI, сетевой чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и обновленный пульт Siri Remote.
- Колонка HomePod mini 2: Модель сохранит прежний дизайн, но получит поддержку Siri AI, модуль связи N1 с Wi-Fi 7, второе поколение чипа UWB и розовую и зеленую расцветки.
MacBook OLED, iMac и iPad mini 8
В последнюю неделю октября инсайдеры прогнозируют обновление линейки компьютеров и планшетов:
- MacBook Pro 14" и 16" с OLED: Модели получат сенсорные экраны, более тонкий корпус, интерактивный вырез Dynamic Island, процессоры M5 Pro и M5 Max, а также встроенный сотовый модем Apple C1X или C2.
- Базовый MacBook Pro 14" и моноблок iMac 24": Оба устройства перейдут на чип нового поколения Apple M6.
- iPad mini 8: Компактный планшет обзаведется OLED-экраном, 2-нм чипом A20 Pro, горизонтальной фронтальной камерой и защитой корпуса от воды.
Анонсы могут пройти как в рамках отдельной презентации, так и серией пресс-релизов на сайте Apple Newsroom.
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