Від MacBook Pro OLED до iPad mini 8: які гаджети Apple готує у жовтні (фото)

Жовтень 2026 року стане одним із найнасиченіших місяців для компанії Apple. Виробник готує до випуску близько дюжини продуктів — від складаного iPhone Duo (початок продажів) до розумного дисплея та комп’ютерів із чіпами M6.

Повний перелік підтверджених релізів та очікуваних новинок зібрало профільне видання MacRumors.

Підтверджені релізи Apple у жовтні 2026 року

Головною подією стане початок продажів першого складаного смартфона iPhone Duo. Попередні замовлення розпочнуться 16 жовтня, а в магазини пристрій надійде 23 жовтня разом з iOS 27.1. Паралельно Apple готує випуск оновлення iOS 27.2, яке додає п’ять нових мов для асистента Siri AI.

Для професіоналів наприкінці місяця з’явиться топова конфігурація робочої станції Mac Studio на базі процесора M5 Ultra з 512 ГБ об’єднаної оперативної пам’яті.

iPhone Duo незабаром з'явиться у продажу Фото: Youtube

Новинки розумного дому на 13 жовтня

За даними інсайдера Марка Гурмана, у середині місяця Apple презентує три домашні пристрої:

Видео дня

Смарт-дисплей Home Hub: перший домашній центр управління з квадратним екраном діагоналлю 6–7 дюймів, чіпом A18 для функцій Apple Intelligence та камерою FaceTime. Пристрій отримає нову операційну систему homeOS і вийде у настільному варіанті з динаміком та у настінній версії.

перший домашній центр управління з квадратним екраном діагоналлю 6–7 дюймів, чіпом A18 для функцій Apple Intelligence та камерою FaceTime. Пристрій отримає нову операційну систему і вийде у настільному варіанті з динаміком та у настінній версії. Apple TV 4K (4-го покоління): Приставка отримає чіпсет A19 або A19 Pro, від 8 до 12 ГБ оперативної пам'яті для роботи з Siri AI, мережевий чіп Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7 та оновлений пульт Siri Remote.

Приставка отримає чіпсет A19 або A19 Pro, від 8 до 12 ГБ оперативної пам'яті для роботи з Siri AI, мережевий чіп Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7 та оновлений пульт Siri Remote. Колонка HomePod mini 2: Модель збереже колишній дизайн, але отримає підтримку Siri AI, модуль зв’язку N1 з Wi-Fi 7, чіп UWB другого покоління, а також рожевий і зелений кольори.

MacBook OLED, iMac та iPad mini 8

В останній тиждень жовтня інсайдери прогнозують оновлення лінійки комп’ютерів та планшетів:

MacBook Pro 14" та 16" з OLED: Моделі отримають сенсорні екрани, тонший корпус, інтерактивний виріз Dynamic Island, процесори M5 Pro та M5 Max, а також вбудований стільниковий модем Apple C1X або C2.

Моделі отримають сенсорні екрани, тонший корпус, інтерактивний виріз Dynamic Island, процесори M5 Pro та M5 Max, а також вбудований стільниковий модем Apple C1X або C2. Базовий MacBook Pro 14" і моноблок iMac 24": Обидва пристрої перейдуть на чіп нового покоління Apple M6.

Обидва пристрої перейдуть на чіп нового покоління Apple M6. iPad mini 8: Компактний планшет отримає OLED-екран, 2-нм чіп A20 Pro, горизонтальну фронтальну камеру та захист корпусу від води.

MacBook Pro 14 на базі чіпа M4 (ілюстративне фото) Фото: engadget.com

Анонси можуть відбуватися як у рамках окремої презентації, так і у вигляді серії прес-релізів на сайті Apple Newsroom.

Раніше повідомлялося, що перший MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном вже незабаром з’явиться на ринку. Розповідаємо детальніше про чутки щодо нового ноутбука.