Откуда взялся знак "@" и как Gmail изменил мир: чего вы не знали об электронной почте (фото, видео)
9 октября мир отмечает Всемирный день почты — праздник в честь подписания Бернского договора 1874 года и основания Всемирного почтового союза.
Сейчас бумажные конверты уступили место цифровой переписке, а электронная почта остается важным инструментом делового и личного общения.
Фокус собрал три знаковых факта из истории e-mail — от отправки первого сообщения до ловких вирусов и прорывных функций, которыми мы пользуемся по сей день.
E-mail появился раньше самого интернета
В 1971 году американский программист Рэй Томлинсон работал в компании Bolt Beranek and Newman над проектом ARPANET — военной сетью и предшественником современного интернета. Тогда можно было оставлять заметки друг для друга только на одном компьютере через программу SNDMSG, используя общую память терминала.
Томлинсон же решил объединить систему локальных сообщений с протоколом передачи файлов CPYNET, чтобы текст можно было отправлять по сети. Сидя перед двумя стоящими рядом терминалами, инженер отправил самому себе первое в истории электронное письмо с бессмысленным набором букв вроде "QWERTYUIOP".
Для разделения имени пользователя и названия удаленного компьютера он выбрал символ "@", который с тех пор закрепился как международный стандарт. Этот символ прижился потому, что не мог использоваться в именах и фамилиях, и вполне интуитивно обозначает привязку к чему-либо. Сегодня он сопровождается доменом почтового сервиса или веб-портала.
Примечательно, что технология была готова задолго до появления массового веба с публичными сайтами, распространения домашних компьютеров и протокола TCP/IP. Томлинсон таким образом заложил основы коммуникационного потенциала компьютеров. Как ни странно, до этого они считались прежде всего вычислительными машинами, но адаптировать их для переписки на расстоянии начали лишь в 70-х.
Самый опасный вирус в истории рассылали по почте
В ночь на 5 мая 2000 года 24-летний филиппинский студент Онел де Гусман создал скрипт LoveLetter, надеясь украсть чужие пароли для бесплатного выхода в интернет в своем районе Манилы. У автора не было замысла заразить миллионы ПК по всему миру. Но для лучшего эффекта он добавил в код функцию автоматической отправки копии письма по всем адресам из списка контактов жертвы.
В результат пользователи почты Microsoft Outlook получали письмо с темой "ILoveYou" ("Я люблю тебя") и вложением "LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs" ("любовное письмо для тебя"). Выглядело это на первый взгляд безобидно, к тому же формат файла был скрыт, и подобные атаки с базовой социальной инженерией были еще в новинку. Люди не даже не догадывались, что скачивают файл, способный выполнять действия на компьютере с глубоким доступом к системе и реестру. При открытии вирус переписывал системные файлы, крал пароли и рассылал тысячи зараженных писем.
Лишь позже автор узнал, что он стал разыскиваемым хакером. Цепная реакция поразила свыше 55 миллионов компьютеров за считанные дни и нанесла мировой экономике предполагаемый ущерб около 15 миллиардов долларов. "ILOVEYOU" даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый опасный вирус в мире. При этом создатель не понес ответственности, поскольку в Филиппинах на тот момент не было законов, запрещающий выпуск вредоносного ПО — их внедрили лишь постфактум. Зато уязвимость заставила разработчиков улучшить защиту почтовых ящиков, запретив автоматический запуск исполняемых скриптов из вложений.
Gmail стал первым массовым облачным хранилищем
В 2000-х популярные почтовые сервисы Yahoo и Hotmail выделяли пользователям скромные ящики объемом от 2 мегабайт до 15-20 МБ. Владельцам аккаунтов приходилось постоянно чистить переписку, чтобы не превысить лимит. А внутри Google программист Пол Бакхейт разрабатывал альтернативу под кодовым именем Caribou.
1 апреля 2004 года Ларри Пейдж и Сергей Брин объявили о запуске Gmail, предложив беспрецедентный 1 гигабайт бесплатной памяти — в 50-250 раз больше, чем у конкурентов. Из-за даты релиза читатели газет приняли новость за первоапрельскую шутку. Правда, на старте у компании не хватало мощностей, и они могли обслуживать лишь 10 тысяч пользователей, так что поначалу доступ открыли только по приглашениям. Дошло до того, что инвайты для Gmail люди продавали на площадке eBay по $250 за штуку.
В итоге эту память (по тем временам довольный приличный объем для личных нужд) начали использовать не только для писем, но и для хранения различных файлов в целом. Можно сказать, что облачные хранилища стали популярной концепцией благодаря успешному запуску Gmail. Сейчас Google предоставляет бесплатным аккаунтам 15 ГБ хранилища и позволяет его расширить за подписку вплоть до 20-30 ТБ.
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