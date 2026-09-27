Google — 28 лет: чего вы не знали о главном поисковом IT-гиганте мира (фото, видео)

27 сентября 2026 года компания Google отмечает 28 лет со дня основания. Хотя юридически фирму зарегистрировали 4 сентября 1998 года, корпорация традиционно празднует годовщину в конце месяца в честь анонса рекорда проиндексированных веб-страниц.

Проект зародился еще в 1996 году в Стэнфорде, а доменное имя появилось в сентябре 1997 года. В честь годовщины Фокус собрал три любопытных факта из истории поисковика.

Первый сервер Google собрали из Lego

В 1996 году создатели проекта Ларри Пейдж и Сергей Брин учились в аспирантуре Стэнфордского университета. Поисковый алгоритм быстро индексировал страницы, и студентам потребовалось хранилище для десяти жестких дисков общим объемом 40 ГБ — колоссальным по тем временам.

Тот самый сервер Google в музее, собранный из Lego Фото: Google

Заводские серверные стойки стоили дорого, поэтому авторы собрали корпус из деталей детского конструктора Lego. Пластиковые блоки позволяли быстро менять накопители, перестраивать охлаждение и экономить бюджет. Этот самодельный корпус стал символом ранней культуры компании, а оригинальный сервер теперь выставлен в Музее компьютерной истории в Калифорнии.

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"Google Картинки" появились благодаря Дженнифер Лопес

В феврале 2000 года певица Дженнифер Лопес пришла на церемонию вручения премии "Грэмми" в открытом зеленом платье с тропическим принтом от бренда Versace. На следующий день этот запрос побил все рекорды посещаемости за историю сервиса.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес позирует фотографам на церемонии вручения премии "Грэмми" в "Стэйплс-центре" в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 23 февраля 2000 года Фото: Jennifer Lopez/Facebook

В то время поисковая система выдавала исключительно текстовые ссылки на сайты, однако пользователи хотели сразу увидеть наряд артистки. Осознав ограниченность текстовой выдачи, инженеры компании начали разработку отдельного раздела для поиска графики. В результате в 2001 году появился сервис Google Images.

Забавные пасхалки в поиске Google: попробуйте сейчас

Разработчики регулярно встраивают в код домашней страницы Google интерактивные шутки, которые работают прямо в браузере:

Кошачьи лапки: если ввести в поисковую строку слово Cats (или Кошки) и нажать на появившуюся в блоке справа лапку, на экране происходит нечто интересное. При каждом клике мыши или касании экрана появляется отпечаток кошачьей лапы со звуком мяуканья

если ввести в поисковую строку слово (или Кошки) и нажать на появившуюся в блоке справа лапку, на экране происходит нечто интересное. При каждом клике мыши или касании экрана появляется отпечаток кошачьей лапы со звуком мяуканья Вращение страницы: если вбить в поиск фразу Do a barrel roll (сделай бочку), вся страница с результатами выдачи совершит полный оборот на 360 градусов.

Google: пасхалка при запросе Cats Фото: скриншот/Google

Ранее сообщалось, что доменному имени Google уже 29 лет, в статье рассказываем про малоизвестные факты из истории сайта.

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