Домену Google — 29 лет: 7 неожиданных фактов о главном поисковике планеты (фото, видео)
15 сентября 1997 года студенты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали доменное имя Google.com. Это событие положило начало созданию самого посещаемого веб-сайта в истории интернета.
За почти три десятилетия сервис прошел путь от университетского проекта до IT-гиганта. Фокус собрал пять фактов из истории развития компании.
Первое название сайта было совсем другим
Первоначально поисковая система носила рабочее название Backrub. Это имя напрямую указывало на технологическую основу алгоритма — анализ внешних обратных ссылок (backlinks) для определения авторитетности и релевантности веб-страниц. Однако разработчики быстро поняли, что данный технический термин звучит двусмысленно и не подходит для массового продукта, начав поиск более универсального бренда.
Слово Google — результат опечатки
Итоговое название появилось в результате ошибки при наборе текста. Основатели искали слово, отражающее обработку гигантских массивов данных, и их коллега Шон Андерсон предложил математический термин "гугол" (googol — число со ста нулями). Находясь за терминалом, Андерсон проверил доступность имени в базе данных сетевых адресов, но случайно ввел "google.com". Новое написание понравилось Ларри Пейджу, и в тот же день адрес был зарегистрирован.
Все началось в гараже
Официальный запуск компании как юридического лица состоялся в сентябре 1998 года. Первой штаб-квартирой развивающегося бизнеса стал обычный автомобильный гараж в калифорнийском городе Менло-Парк. Помещение основателям сдала Сьюзан Воджицки, которая впоследствии вошла в руководство корпорации и на протяжении многих лет занимала пост генерального директора видеохостинга YouTube.
Как Google превзошел конкурентов
В конце 1990-х годов старые поисковики (вроде AltaVista и Lycos) оценивали сайты примитивно — они просто считали, сколько раз нужное слово повторяется в тексте. В результате их выдачу зачастую заполонял спам. Google совершил переворот, создав алгоритм PageRank. Вместо одного лишь подсчета ключевых слов он стал оценивать авторитет страницы по принципу научных цитат — чем больше других качественных сайтов ссылаются на эту страницу, тем выше она в поиске.
Вторым ударом по конкурирующим системам стал дизайн. Аналоги того времени пытались превратить свои сайты в громоздкие интернет-порталы, перегружая их гороскопами, новостями и мигающими рекламными баннерами. В эпоху медленного Dial Up интернета через телефонную линию такие страницы загружались мучительно долго. В противовес им Google оставил чистый белый экран с простой строкой поиска. Этот минимализм и экономил поминутный интернет-трафик, и позволял бесшовно перейти к результатам без лишних отвлекающих факторов.
Каким был первый поисковой запрос
Самым первым реальным поисковым запросом в системе стало имя Герхарда Каспера (Gerhard Casper), который возглавлял Стэнфордский университет. Это был сравнительный тест эффективности: главный конкурент того времени, поисковик AltaVista, выдавал по этому запросу ссылки на мультфильм о привидении Каспере. Алгоритм Google успешно прошел проверку, точно определив страницу руководителя вуза.
Домен Google незаметно выкупили за 12 долларов
Осенью 2015 года бывший сотрудник корпорации Санмей Вед случайно обнаружил, что домен Google.com отображается как свободный для регистрации в сервисе Google Domains. Пользователь добавил адрес в корзину и провел платеж на сумму $12, получив подтверждение транзакции и доступ к панели управления веб-ресурсом. Впрочем, уже через минуту сервис аннулировал регистрацию и вернул деньги покупателю.
Google в 2026 году
Сейчас поисковый IT-гигант продвигает "Режим ИИ", в котором языковая модель Gemini собирает информацию из нескольких источников в удобном виде. Инструмент оказался полезным, но неидеальным: практика показывает, что результаты все равно стоит проверять самостоятельно и ИИ может ошибаться.
Отдельный чат-бот Gemini остается одним из самых популярных сервисов этой категории. В Google уверены, что умные алгоритмы способны упростить поиск информации и обеспечить более персонализированный подход. Это направление продолжает развиваться, но пока лишь дополняет традиционную выдачу, а не заменяет ее.
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект Google мог создать более умную версию самого себя. Компания Google могла достичь рекурсивного самосовершенствования искусственного интеллекта (RSI), которое в настоящее время считается теоретической концепцией и предметом исследований в области безопасности ИИ.
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