Домену Google — 29 лет: 7 неожиданных фактов о главном поисковике планеты (фото, видео)

15 сентября 1997 года студенты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали доменное имя Google.com. Это событие положило начало созданию самого посещаемого веб-сайта в истории интернета.

За почти три десятилетия сервис прошел путь от университетского проекта до IT-гиганта. Фокус собрал пять фактов из истории развития компании.

Первое название сайта было совсем другим

Первоначально поисковая система носила рабочее название Backrub. Это имя напрямую указывало на технологическую основу алгоритма — анализ внешних обратных ссылок (backlinks) для определения авторитетности и релевантности веб-страниц. Однако разработчики быстро поняли, что данный технический термин звучит двусмысленно и не подходит для массового продукта, начав поиск более универсального бренда.

Слово Google — результат опечатки

Итоговое название появилось в результате ошибки при наборе текста. Основатели искали слово, отражающее обработку гигантских массивов данных, и их коллега Шон Андерсон предложил математический термин "гугол" (googol — число со ста нулями). Находясь за терминалом, Андерсон проверил доступность имени в базе данных сетевых адресов, но случайно ввел "google.com". Новое написание понравилось Ларри Пейджу, и в тот же день адрес был зарегистрирован.

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Все началось в гараже

Официальный запуск компании как юридического лица состоялся в сентябре 1998 года. Первой штаб-квартирой развивающегося бизнеса стал обычный автомобильный гараж в калифорнийском городе Менло-Парк. Помещение основателям сдала Сьюзан Воджицки, которая впоследствии вошла в руководство корпорации и на протяжении многих лет занимала пост генерального директора видеохостинга YouTube.

Как Google превзошел конкурентов

В конце 1990-х годов старые поисковики (вроде AltaVista и Lycos) оценивали сайты примитивно — они просто считали, сколько раз нужное слово повторяется в тексте. В результате их выдачу зачастую заполонял спам. Google совершил переворот, создав алгоритм PageRank. Вместо одного лишь подсчета ключевых слов он стал оценивать авторитет страницы по принципу научных цитат — чем больше других качественных сайтов ссылаются на эту страницу, тем выше она в поиске.

Вторым ударом по конкурирующим системам стал дизайн. Аналоги того времени пытались превратить свои сайты в громоздкие интернет-порталы, перегружая их гороскопами, новостями и мигающими рекламными баннерами. В эпоху медленного Dial Up интернета через телефонную линию такие страницы загружались мучительно долго. В противовес им Google оставил чистый белый экран с простой строкой поиска. Этот минимализм и экономил поминутный интернет-трафик, и позволял бесшовно перейти к результатам без лишних отвлекающих факторов.

Каким был первый поисковой запрос

Самым первым реальным поисковым запросом в системе стало имя Герхарда Каспера (Gerhard Casper), который возглавлял Стэнфордский университет. Это был сравнительный тест эффективности: главный конкурент того времени, поисковик AltaVista, выдавал по этому запросу ссылки на мультфильм о привидении Каспере. Алгоритм Google успешно прошел проверку, точно определив страницу руководителя вуза.

Эволюция логотипов Google (1997-2026) Фото: Instagram

Домен Google незаметно выкупили за 12 долларов

Осенью 2015 года бывший сотрудник корпорации Санмей Вед случайно обнаружил, что домен Google.com отображается как свободный для регистрации в сервисе Google Domains. Пользователь добавил адрес в корзину и провел платеж на сумму $12, получив подтверждение транзакции и доступ к панели управления веб-ресурсом. Впрочем, уже через минуту сервис аннулировал регистрацию и вернул деньги покупателю.

Google в 2026 году

Сейчас поисковый IT-гигант продвигает "Режим ИИ", в котором языковая модель Gemini собирает информацию из нескольких источников в удобном виде. Инструмент оказался полезным, но неидеальным: практика показывает, что результаты все равно стоит проверять самостоятельно и ИИ может ошибаться.

Отдельный чат-бот Gemini остается одним из самых популярных сервисов этой категории. В Google уверены, что умные алгоритмы способны упростить поиск информации и обеспечить более персонализированный подход. Это направление продолжает развиваться, но пока лишь дополняет традиционную выдачу, а не заменяет ее.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект Google мог создать более умную версию самого себя. Компания Google могла достичь рекурсивного самосовершенствования искусственного интеллекта (RSI), которое в настоящее время считается теоретической концепцией и предметом исследований в области безопасности ИИ.

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