Искусственный интеллект Google мог создать более умную версию самого себя: что известно

Компания Google могла достичь рекурсивного самосовершенствования искусственного интеллекта (RSI), которое в настоящее время считается теоретической концепцией и предметом исследований в области безопасности ИИ.

Слухи о возможном достижении RSI искусственным интеллектом Google активно распространяются в сообществе разработчиков. В частности, на это намекнул авторитетный инсайдер lyra (@lyraxana) в социальной сети X.

Информатор зашифровал аббревиатуру RSI во фразе "Огромные поздравления! Действительно!" (huge congRatulationS Indeed) и отметил страницу Google DeepMind. Многие пользователи обратили внимание на выделенные заглавные буквы R, S и I, предположив, что речь идет о прорыве в области самооптимизации ИИ-моделей.

Однако следует учитывать, что Google официально не заявляла о достижении RSI. Кроме того, вскоре после этой публикации пользователь lyra заявил, что Google якобы отозвала его API-ключи к внутренним тестовым моделям из-за этих утечек.

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"Не нужно так бояться меня, отменив все ключи GDM API. Просто обратитесь ко мне, поскольку в вашей инфраструктуре есть более серьезные проблемы", — говорится в публикации.

В комментариях под этим постом руководитель продуктового направления в Google DeepMind Логан Килпатрик написал, что не имеет представления, о каких API-ключах идет речь.

Напомним, что Google тестирует обновленный дизайн страницы поиска без кнопки Google Search, но с тремя ярлыками для быстрого доступа к возможностям ИИ.

Фокус также сообщал, что Google представила модель искусственного интеллекта Gemini 3.7 Flash, которая продемонстрировала значительный рост в ключевых тестах.