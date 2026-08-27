Человеческие отношения в цене: к чему приводит повсеместное распространение ИИ

Технологии меняют наши ценности, причем зачастую таким образом, которого мы даже не ожидаем.

Возможно, это одно из важнейших экономических последствий революции в области искусственного интеллекта.

Интернет обеспечил изобилие информации. Социальные сети позволили общаться практически с кем угодно. А искусственный интеллект сейчас делает создание цифровых впечатлений более дешевым, быстрым и простым. Последствия этого могут оказаться неожиданными: по мере роста цифрового изобилия физические впечатления, которые технологии не могут легко воспроизвести, будут становиться все более ценными.

Эта закономерность отнюдь не нова. Каждый прорыв открывает новые возможности — и порождает новые проблемы, — которые вдохновляют следующее поколение предпринимателей на создание того, что будет дальше. Железные дороги конца XIX века объединили страну способами, которые раньше казались невообразимыми, но при этом изолировали тех, кто жил вдали от путей. Автомобильная промышленность возникла, чтобы обслуживать тех, кого железные дороги оставили позади.

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Сегодня наблюдается аналогичный цикл, но на этот раз дефицитным ресурсом являются человеческие связи.

Моя карьера определялась стремлением налаживать связи. Именно в этом заключалась цель нашего существования в AOL: соединять людей с информацией и друг с другом способами, которые раньше были невозможны. Это удалось. Но по мере развития интернета характер этих связей изменился. Социальные сети начали курировать пользовательский опыт, используя алгоритмы, предназначенные для прогнозирования вовлеченности. Идея заключалась в том, что, отфильтровывая "шум", можно было установить связь с бесчисленным множеством людей, разделяющих ваши интересы и взгляды. Но это привело к непредвиденным последствиям. Мы утратили возможность устанавливать глубокие связи с теми, кто нам дорог, и лишились радости случайных встреч с людьми за пределами наших "фильтрующих пузырей".

Такой же компромисс существует и в "экономике удобства". Когда мне было за двадцать, было сложно заказать доставку позднего ужина, если только это не была пицца. Сегодня с помощью приложения можно заказать доставку практически любого блюда прямо к вашему порогу за считанные минуты. Это замечательно — но это также означает, что у вас меньше шансов стать постоянным посетителем закусочной на соседней улице и познакомиться с соседями. Удобство и общение — это не одно и то же.

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В начале 1980-х годов футурист Джон Нейсбитт дал этой динамике название: high tech/high touch. Он утверждал, что чем больше технологий мы вводим в нашу жизнь, тем сильнее мы стремимся к уравновешивающему человеческому взаимодействию. Эта идея приобретает новую актуальность в эпоху искусственного интеллекта.

ИИ способен подготовить краткое изложение практически по любой теме, генерировать изображения за считанные секунды и все чаще выполнять задачи, которые раньше требовали участия человека. Цифровой мир движется к невероятному изобилию. Но изобилие меняет ценности. Когда информация в дефиците, мы платим за мнение и доверие. Когда развлечения доступны по простому запросу, мы ищем события, которые дают нам повод выйти из дома. Когда любое место в мире можно исследовать виртуально, личное присутствие там становится более значимым.

Эта тенденция уже заметна. Одним из самых быстрорастущих направлений деятельности National Geographic являются экспедиционные туры. Тематические парки компании Walt Disney Co. продолжают привлекать рекордные потоки посетителей, несмотря на то что их стриминговый сервис мог бы заполнить каждое мгновение, пока вы бодрствуете. Поклонники заполняют арены и стадионы, чтобы услышать песни, которые каждый из них прослушал сотни раз на Spotify — не ради самой музыки, а ради возможности пережить это вместе. Чемпионат мира по футболу этого лета прекрасно проиллюстрировал тенденцию. Для миллионов людей он стал коллективным опытом: люди смотрели матчи вместе в парках и на общественных площадях. Мы искали ту связь, которая возникает, когда мы переживаем что-то значимое в режиме реального времени.

Трэвис Каланик, соучредитель Uber, недавно привлек 1,7 миллиарда долларов для Atoms — компании, занимающейся промышленным искусственным интеллектом. Его девиз лаконичен: "Земля — это все, черт возьми". ИИ может повысить производительность физических активов, но он не способен увеличить количество земли, заводов или реальной инфраструктуры. Та же логика применима к местам и впечатлениям, которые технологии могут улучшить, но не заменить. Бернар Арно из LVMH также признает, что акцент сместился с владения продуктами на ценность впечатлений, и активно инвестирует в гостиничную недвижимость. Аналогичным образом Барри Диллер стремится приобрести MGM Resorts, отчасти потому, что эта компания предлагает реальные активы и физические впечатления, которые ИИ не сможет легко вытеснить.

Поскольку потребители высоко ценят впечатления, требующие от них времени и личного присутствия, у предпринимателей появляется возможность создавать места, бизнесы и впечатления, которые технологии не могут легко воспроизвести. Возможно, следующая большая волна инноваций будет связана не с тем, чтобы сделать физический мир более похожим на цифровой, а с тем, чтобы заставить нас захотеть вернуться в него.

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