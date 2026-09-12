Штучний інтелект Google міг створити розумнішу версію самого себе: що відомо

Компанія Google могла досягти рекурсивного самовдосконалення штучного інтелекту (RSI), яке наразі вважається теоретичною концепцією та предметом досліджень з безпеки ШІ.

Чутки про можливе досягнення RSI штучним інтелектом Google активно поширюються у спільноті розробників. Зокрема на це натякнув авторитетний інсайдер lyra (@lyraxana) у соціальній мережі X.

Інформатор зашифрував абревіатуру RSI у фразі "Величезні вітання! Справді!" (huge congRatulationS Indeed) та тегнув сторінку Google DeepMind. Багато користувачів звернули увагу на виділені великі літери R, S та I, припустивши, що йдеться про прорив в автопокращенні ШІ-моделей.

Однак варто враховувати, що Google офіційно не заявляла про досягнення RSI. Окрім того, незабаром після цього поста користувач lyra заявив, що Google нібито відкликала його API-ключі до внутрішніх тестових моделей через ці витоки.

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"Не потрібно так боятися мене, скасувавши всі ключі GDM API. Просто зверніться до мене, оскільки у вашій інфраструктурі є глибші проблеми", — йдеться у публікації.

У коментарях під цим постом керівник продуктового напряму в Google DeepMind Логан Кілпатрік написав, що не має уявлення, про які API-ключі йдеться.

Нагадаємо, Google тестує оновлений дизайн пошукової сторінки без кнопки Google Search, але з трьома ярликами для швидкого доступу до можливостей ШІ.

Фокус також повідомляв, що Google презентувала модель штучного інтелекту Gemini 3.7 Flash, яка показала суттєве зростання в ключових бенчмарках.