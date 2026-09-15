Домену Google — 29 років: 7 несподіваних фактів про головну пошукову систему планети (фото, відео)

15 вересня 1997 року студенти Стенфордського університету Ларрі Пейдж і Сергій Брін зареєстрували доменне ім’я Google.com. Ця подія поклала початок створенню найвідвідуванішого веб-сайту в історії Інтернету.

За майже три десятиліття сервіс пройшов шлях від університетського проєкту до ІТ-гіганта. Фокус зібрав п’ять фактів з історії розвитку компанії.

Перша назва сайту була зовсім іншою

Спочатку пошукова система мала робочу назву Backrub. Ця назва прямо вказувала на технологічну основу алгоритму — аналіз зовнішніх зворотних посилань (backlinks) для визначення авторитетності та релевантності веб-сторінок. Однак розробники швидко зрозуміли, що цей технічний термін звучить двозначно і не підходить для масового продукту, тож почали пошук більш універсального бренду.

Слово "Google" — результат помилки

Остаточна назва з’явилася внаслідок помилки під час набору тексту. Засновники шукали слово, яке б відображало обробку гігантських масивів даних, і їхній колега Шон Андерсон запропонував математичний термін "гугол" (googol — число зі ста нулями). Сидячи за терміналом, Андерсон перевірив доступність імені в базі даних мережевих адрес, але випадково ввів "google.com". Нове написання сподобалося Ларрі Пейджу, і того ж дня адреса була зареєстрована.

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Як працює пошук Google (за 5 хвилин)

Усе почалося в гаражі

Офіційний запуск компанії як юридичної особи відбувся у вересні 1998 року. Першою штаб-квартирою бізнесу, що розвивався, став звичайний автомобільний гараж у каліфорнійському місті Менло-Парк. Приміщення засновникам здала Сьюзан Воджицкі, яка згодом увійшла до керівництва корпорації та протягом багатьох років обіймала посаду генерального директора відеохостингу YouTube.

Як Google перевершив конкурентів

Наприкінці 1990-х років старі пошукові системи (на кшталт AltaVista та Lycos) оцінювали сайти примітивно — вони просто підраховували, скільки разів потрібне слово повторюється в тексті. У результаті їхні результати пошуку часто заповнював спам. Google здійснив революцію, створивши алгоритм PageRank. Замість простого підрахунку ключових слів він почав оцінювати авторитетність сторінки за принципом наукових цитат — чим більше інших якісних сайтів посилаються на цю сторінку, тим вище вона у пошуку.

Другим ударом по конкуруючим системам став дизайн. Аналоги того часу намагалися перетворити свої сайти на громіздкі інтернет-портали, перевантажуючи їх гороскопами, новинами та миготливими рекламними банерами. В епоху повільного Dial Up-інтернету через телефонну лінію такі сторінки завантажувалися надзвичайно довго. На противагу їм Google залишив чистий білий екран із простим рядком пошуку. Цей мінімалізм не тільки економив інтернет-трафік, а й дозволяв плавно перейти до результатів без зайвих відволікаючих факторів.

Яким був перший пошуковий запит

Першим реальним пошуковим запитом у системі стало ім’я Герхарда Каспера (Gerhard Casper), який очолював Стенфордський університет. Це був порівняльний тест ефективності: головний конкурент того часу, пошукова система AltaVista, видавала за цим запитом посилання на мультфільм про привида Каспера. Алгоритм Google успішно пройшов перевірку, точно визначивши сторінку керівника університету.

Еволюція логотипів Google (1997–2026) Фото: Instagram

Домен Google непомітно викупили за 12 доларів

Восени 2015 року колишній співробітник корпорації Санмей Вед випадково виявив, що домен Google.com відображається як вільний для реєстрації в сервісі Google Domains. Користувач додав адресу до кошика та здійснив платіж на суму 12 доларів, отримавши підтвердження транзакції та доступ до панелі управління веб-ресурсом. Втім, вже за хвилину сервіс анулював реєстрацію та повернув гроші покупцеві.

Google у 2026 році

Наразі пошуковий ІТ-гігант просуває "Режим ШІ", у якому мовна модель Gemini збирає інформацію з кількох джерел у зручному форматі. Інструмент виявився корисним, але неідеальним: практика показує, що результати все одно варто перевіряти самостійно, і ШІ може помилятися.

Окремий чат-бот Gemini залишається одним із найпопулярніших сервісів цієї категорії. У Google впевнені, що інтелектуальні алгоритми здатні спростити пошук інформації та забезпечити більш персоналізований підхід. Цей напрямок продовжує розвиватися, але поки що лише доповнює традиційну видачу результатів, а не замінює її.

Раніше повідомлялося, що штучний інтелект Google міг створити більш розумну версію самого себе. Компанія Google могла досягти рекурсивного самовдосконалення штучного інтелекту (RSI), яке на даний час вважається теоретичною концепцією та предметом досліджень у галузі безпеки ШІ.

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