Google — 28 років: чого ви не знали про головного пошукового IT-гіганта світу (фото, відео)

27 вересня 2026 року компанія Google відзначає 28-ту річницю з дня заснування. Хоча юридично фірму зареєстрували 4 вересня 1998 року, корпорація традиційно святкує річницю наприкінці місяця на честь оголошення рекорду кількості проіндексованих веб-сторінок.

Проєкт зародився ще в 1996 році в Стенфорді, а доменне ім’я з’явилося у вересні 1997 року. На честь річниці "Фокус" зібрав три цікаві факти з історії пошукової системи.

Перший сервер Google зібрали з Lego

У 1996 році засновники проєкту Ларрі Пейдж і Сергій Брін навчалися в аспірантурі Стенфордського університету. Пошуковий алгоритм швидко індексував сторінки, і студентам знадобилося сховище для десяти жорстких дисків загальним об’ємом 40 ГБ — колосальним як на ті часи.

Той самий сервер Google у музеї, зібраний із Lego Фото: Google

Заводські серверні стійки коштували дорого, тому автори зібрали корпус із деталей дитячого конструктора Lego. Пластикові блоки давали змогу швидко замінювати накопичувачі, переробляти систему охолодження та економити кошти. Цей саморобний корпус став символом ранньої культури компанії, а оригінальний сервер тепер виставлений у Музеї історії комп’ютерів у Каліфорнії.

Видео дня

"Google Зображення" з’явилися завдяки Дженніфер Лопес

У лютому 2000 року співачка Дженніфер Лопес з’явилася на церемонії вручення премії "Греммі" у відкритій зеленій сукні з тропічним принтом від бренду Versace. Наступного дня цей запит побив усі рекорди відвідуваності за всю історію сервісу.

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес позує фотографам на церемонії вручення премії "Греммі" у "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, 23 лютого 2000 року Фото: Jennifer Lopez/Facebook

У той час пошукова система видавала виключно текстові посилання на сайти, проте користувачі хотіли одразу побачити вбрання артистки. Усвідомивши обмеженість текстових результатів, інженери компанії почали розробку окремого розділу для пошуку зображень. У результаті у 2001 році з’явився сервіс Google Images.

Приховані пасхалки в пошуку Google: спробуйте зараз

Розробники регулярно вбудовують у код головної сторінки Google інтерактивні жарти, які працюють безпосередньо в браузері:

Котячі лапки: якщо ввести у пошуковий рядок слово Cats (або "Кішки") і натиснути на лапку, що з’явилася у блоці праворуч, на екрані відбувається щось цікаве. При кожному клацанні миші або дотику до екрана з’являється відбиток котячої лапки зі звуком нявкання

якщо ввести у пошуковий рядок слово (або "Кішки") і натиснути на лапку, що з’явилася у блоці праворуч, на екрані відбувається щось цікаве. При кожному клацанні миші або дотику до екрана з’являється відбиток котячої лапки зі звуком нявкання Обертання сторінки: якщо ввести в пошук фразу Do a barrel roll (зроби бочку), вся сторінка з результатами пошуку зробить повний оберт на 360 градусів.

Google: пасхалка при запиті "Cats" Фото: скриншот/Google

Раніше повідомлялося, що доменному імені Google вже 29 років; у цій статті ми розповідаємо про маловідомі факти з історії сайту.

Також писали про порівняння камери Pixel 11 Pro XL з фотоапаратом.