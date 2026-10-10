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Смартфоны Xiaomi получат аж 32 новые сборки HyperOS: каких моделей это коснется

Смартфон Xiaomi 18 Pro Max
Смартфон Xiaomi 18 Pro Max | Фото: gizmochina.com

Xiaomi возобновила работу над HyperOS, и теперь в сети стали появляться десятки новых сборок системы.

На прошлой неделе активность, связанная с HyperOS, была минимальной, так как основная команда разработчиков в Китае находилась в отпуске по случаю ежегодного национального праздника — "Золотой недели". Это замедлило процесс глобального распространения обновлений. Но компания уже возобновила работу над HyperOS, пишет gizmochina.com.

Команда Ximitime обнаружила 32 новые сборки HyperOS, предназначенные для устройств Xiaomi: 26 из них включают патч безопасности за сентябрь 2026 года, а остальные шесть содержат более ранний августовский патч.

Xiaomi 12T Pro
Смартфон Xiaomi 12T Pro
Фото: PhoneArena

Эти новые сборки базируются на HyperOS 3 и распространяются на целый ряд устройств, включая Xiaomi 14 Ultra, POCO F6 Pro, Xiaomi 12T Pro, Redmi K60 Ultra и другие. Новые сборки HyperOS с патчем безопасности за сентябрь 2026 года:

Видео дня
  • Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro (EEA) — OS3.0.6.0.VLFEUXM
  • Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro (Global) — OS3.0.7.0.VLFMIXM
  • Redmi Note 14 Pro 4G (Global) — OS3.0.305.0.WOFMIXM
  • POCO M7 4G / REDMI 15 4G — OS3.0.303.0.WBORUXM
  • REDMI Note 15 Pro 4G — OS3.0.304.0.WPFMIXM
  • POCO C65 / REDMI 13C — OS2.0.212.0.VGPEUXM
  • Redmi Pad Pro 5G — OS3.0.303.0.WFSEUXM
  • POCO C81 / REDMI A7 Pro — OS3.0.13.0.WBVMIXM
  • POCO Pad / Redmi Pad Pro — OS3.0.304.0.WNSTRXM
  • POCO F7 Ultra / REDMI K80 Pro — OS3.0.305.0.WOMCNXM
  • Redmi Note 12 NFC 4G  —  OS2.0.215.0.VMGEUXM
  • POCO F6 Pro / Redmi K70  —  OS3.0.303.0.WNKEUXM
  • POCO F7 Pro / REDMI K80  —  OS3.0.303.0.WOKIDXM
  • POCO F7 Pro / REDMI K80  —  OS3.0.303.0.WOKRUXM
Xiaomi 13T Pro
Смартфон Xiaomi 13T Pro
Фото: Скриншот
  • POCO F7 Pro / REDMI K80  —  OS3.0.303.0.WOKTWXM
  • POCO F7 Pro / REDMI K80  —  OS3.0.303.0.WOKEUXM
  • POCO C85 4G / REDMI 15C 4G  —  OS3.0.302.0.WBNIDXM
  • Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T Pro  —  OS3.0.302.0.WMLMIXM
  • Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi  —  OS3.0.303.0.WHXEUXM
  • POCO X7 / Redmi Note 14 Pro  —  OS3.0.303.0.WOOEUXM
  • POCO M8 5G  —  OS3.0.304.0.WPQMIXM
  • Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi  —  OS3.0.303.0.WHXMIXM
  • Redmi К60 Ultra / Xiaomi 13T Pro — OS3.0.305.0.WMLCNXM
  • Redmi Note 14 4G — OS3.0.305.0.WOGMIXM
Xiaomi 14 Ultra
Смартфон Xiaomi 14 Ultra
Фото: gsmarena.com

Ряд устройств получает более раннее обновление безопасности (за август 2026 года), включая POCO X7, Redmi 14R 5G, Xiaomi 13 Ultra и другие. Ниже приведен список этих устройств и номера новых сборок:

  • POCO X7 / Redmi Note 14 Pro — OS3.0.308.0.WOOCNXM
  • POCO M7 5G / Redmi 14R 5G — OS3.0.303.0.WGUCNXM
  • POCO C95 Pro / REDMI 17 4G — OS3.0.303.0.WDTTWXM
  • POCO C95 Pro / REDMI 17 4G — OS3.0.305.0.WDTRUXM
  • Xiaomi 14 Ultra — OS3.0.308.0.WNACNXM
  • Xiaomi 13 Ultra — OS3.0.308.0.WMACNXM

К сожалению, у нас нет списка изменений для этих устройств, однако пользователям не стоит ожидать ничего, кроме стандартных обновлений безопасности, исправления мелких ошибок и общего повышения стабильности работы системы.

Ранее сообщали про китайские зарядные станции под любые нужды. В обзоре Фокуса участвовали зарядки Flashfish A201, CTECHi GT200 Pro, Oukitel P1000E Plus, Fossibot F1200 и Ugreen PowerRoam GS600.