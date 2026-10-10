Смартфоны Xiaomi получат аж 32 новые сборки HyperOS: каких моделей это коснется
Xiaomi возобновила работу над HyperOS, и теперь в сети стали появляться десятки новых сборок системы.
На прошлой неделе активность, связанная с HyperOS, была минимальной, так как основная команда разработчиков в Китае находилась в отпуске по случаю ежегодного национального праздника — "Золотой недели". Это замедлило процесс глобального распространения обновлений. Но компания уже возобновила работу над HyperOS, пишет gizmochina.com.
Команда Ximitime обнаружила 32 новые сборки HyperOS, предназначенные для устройств Xiaomi: 26 из них включают патч безопасности за сентябрь 2026 года, а остальные шесть содержат более ранний августовский патч.
Эти новые сборки базируются на HyperOS 3 и распространяются на целый ряд устройств, включая Xiaomi 14 Ultra, POCO F6 Pro, Xiaomi 12T Pro, Redmi K60 Ultra и другие. Новые сборки HyperOS с патчем безопасности за сентябрь 2026 года:
- Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro (EEA) — OS3.0.6.0.VLFEUXM
- Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro (Global) — OS3.0.7.0.VLFMIXM
- Redmi Note 14 Pro 4G (Global) — OS3.0.305.0.WOFMIXM
- POCO M7 4G / REDMI 15 4G — OS3.0.303.0.WBORUXM
- REDMI Note 15 Pro 4G — OS3.0.304.0.WPFMIXM
- POCO C65 / REDMI 13C — OS2.0.212.0.VGPEUXM
- Redmi Pad Pro 5G — OS3.0.303.0.WFSEUXM
- POCO C81 / REDMI A7 Pro — OS3.0.13.0.WBVMIXM
- POCO Pad / Redmi Pad Pro — OS3.0.304.0.WNSTRXM
- POCO F7 Ultra / REDMI K80 Pro — OS3.0.305.0.WOMCNXM
- Redmi Note 12 NFC 4G — OS2.0.215.0.VMGEUXM
- POCO F6 Pro / Redmi K70 — OS3.0.303.0.WNKEUXM
- POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKIDXM
- POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKRUXM
- POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKTWXM
- POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKEUXM
- POCO C85 4G / REDMI 15C 4G — OS3.0.302.0.WBNIDXM
- Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T Pro — OS3.0.302.0.WMLMIXM
- Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi — OS3.0.303.0.WHXEUXM
- POCO X7 / Redmi Note 14 Pro — OS3.0.303.0.WOOEUXM
- POCO M8 5G — OS3.0.304.0.WPQMIXM
- Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi — OS3.0.303.0.WHXMIXM
- Redmi К60 Ultra / Xiaomi 13T Pro — OS3.0.305.0.WMLCNXM
- Redmi Note 14 4G — OS3.0.305.0.WOGMIXM
Ряд устройств получает более раннее обновление безопасности (за август 2026 года), включая POCO X7, Redmi 14R 5G, Xiaomi 13 Ultra и другие. Ниже приведен список этих устройств и номера новых сборок:
- POCO X7 / Redmi Note 14 Pro — OS3.0.308.0.WOOCNXM
- POCO M7 5G / Redmi 14R 5G — OS3.0.303.0.WGUCNXM
- POCO C95 Pro / REDMI 17 4G — OS3.0.303.0.WDTTWXM
- POCO C95 Pro / REDMI 17 4G — OS3.0.305.0.WDTRUXM
- Xiaomi 14 Ultra — OS3.0.308.0.WNACNXM
- Xiaomi 13 Ultra — OS3.0.308.0.WMACNXM
К сожалению, у нас нет списка изменений для этих устройств, однако пользователям не стоит ожидать ничего, кроме стандартных обновлений безопасности, исправления мелких ошибок и общего повышения стабильности работы системы.
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