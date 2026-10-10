Смартфони Xiaomi отримають аж 32 нові версії HyperOS: яких моделей це стосується

Xiaomi відновила роботу над HyperOS, і тепер у мережі почали з’являтися десятки нових збірок системи.

Минулого тижня активність, пов’язана з HyperOS, була мінімальною, оскільки основна команда розробників у Китаї перебувала у відпустці з нагоди щорічного національного свята — "Золотого тижня". Це уповільнило процес глобального поширення оновлень. Але компанія вже відновила роботу над HyperOS, пише gizmochina.com.

Команда Ximitime виявила 32 нові збірки HyperOS, призначені для пристроїв Xiaomi: 26 із них містять патч безпеки за вересень 2026 року, а решта шість — більш ранній серпневий патч.

Смартфон Xiaomi 12T Pro Фото: PhoneArena

Ці нові збірки базуються на HyperOS 3 і поширюються на цілу низку пристроїв, зокрема Xiaomi 14 Ultra, POCO F6 Pro, Xiaomi 12T Pro, Redmi K60 Ultra та інші. Нові збірки HyperOS із патчем безпеки за вересень 2026 року:

Видео дня

Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro (EEA) — OS3.0.6.0.VLFEUXM

Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro (Global) — OS3.0.7.0.VLFMIXM

Redmi Note 14 Pro 4G (Global) — OS3.0.305.0.WOFMIXM

POCO M7 4G / REDMI 15 4G — OS3.0.303.0.WBORUXM

REDMI Note 15 Pro 4G — OS3.0.304.0.WPFMIXM

POCO C65 / REDMI 13C — OS2.0.212.0.VGPEUXM

Redmi Pad Pro 5G — OS3.0.303.0.WFSEUXM

POCO C81 / REDMI A7 Pro — OS3.0.13.0.WBVMIXM

POCO Pad / Redmi Pad Pro — OS3.0.304.0.WNSTRXM

POCO F7 Ultra / REDMI K80 Pro — OS3.0.305.0.WOMCNXM

Redmi Note 12 NFC 4G — OS2.0.215.0.VMGEUXM

POCO F6 Pro / Redmi K70 — OS3.0.303.0.WNKEUXM

POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKIDXM

POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKRUXM

Смартфон Xiaomi 13T Pro Фото: Скриншот

POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKTWXM

POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKEUXM

POCO C85 4G / REDMI 15C 4G — OS3.0.302.0.WBNIDXM

Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T Pro — OS3.0.302.0.WMLMIXM

Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi — OS3.0.303.0.WHXEUXM

POCO X7 / Redmi Note 14 Pro — OS3.0.303.0.WOOEUXM

POCO M8 5G — OS3.0.304.0.WPQMIXM

Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi — OS3.0.303.0.WHXMIXM

Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T Pro — OS3.0.305.0.WMLCNXM

Redmi Note 14 4G — OS3.0.305.0.WOGMIXM

Смартфон Xiaomi 14 Ultra Фото: gsmarena.com

Деякі пристрої отримують оновлення безпеки раніше (за серпень 2026 року), зокрема POCO X7, Redmi 14R 5G, Xiaomi 13 Ultra та інші. Нижче наведено перелік цих пристроїв та номери нових збірок:

POCO X7 / Redmi Note 14 Pro — OS3.0.308.0.WOOCNXM

POCO M7 5G / Redmi 14R 5G — OS3.0.303.0.WGUCNXM

POCO C95 Pro / REDMI 17 4G — OS3.0.303.0.WDTTWXM

POCO C95 Pro / REDMI 17 4G — OS3.0.305.0.WDTRUXM

Xiaomi 14 Ultra — OS3.0.308.0.WNACNXM

Xiaomi 13 Ultra — OS3.0.308.0.WMACNXM

На жаль, у нас немає переліку змін для цих пристроїв, однак користувачам не варто очікувати нічого, крім стандартних оновлень безпеки, виправлення дрібних помилок та загального підвищення стабільності роботи системи.

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