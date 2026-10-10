Смартфони Xiaomi отримають аж 32 нові версії HyperOS: яких моделей це стосується
Xiaomi відновила роботу над HyperOS, і тепер у мережі почали з’являтися десятки нових збірок системи.
Минулого тижня активність, пов’язана з HyperOS, була мінімальною, оскільки основна команда розробників у Китаї перебувала у відпустці з нагоди щорічного національного свята — "Золотого тижня". Це уповільнило процес глобального поширення оновлень. Але компанія вже відновила роботу над HyperOS, пише gizmochina.com.
Команда Ximitime виявила 32 нові збірки HyperOS, призначені для пристроїв Xiaomi: 26 із них містять патч безпеки за вересень 2026 року, а решта шість — більш ранній серпневий патч.
Ці нові збірки базуються на HyperOS 3 і поширюються на цілу низку пристроїв, зокрема Xiaomi 14 Ultra, POCO F6 Pro, Xiaomi 12T Pro, Redmi K60 Ultra та інші. Нові збірки HyperOS із патчем безпеки за вересень 2026 року:
- Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro (EEA) — OS3.0.6.0.VLFEUXM
- Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro (Global) — OS3.0.7.0.VLFMIXM
- Redmi Note 14 Pro 4G (Global) — OS3.0.305.0.WOFMIXM
- POCO M7 4G / REDMI 15 4G — OS3.0.303.0.WBORUXM
- REDMI Note 15 Pro 4G — OS3.0.304.0.WPFMIXM
- POCO C65 / REDMI 13C — OS2.0.212.0.VGPEUXM
- Redmi Pad Pro 5G — OS3.0.303.0.WFSEUXM
- POCO C81 / REDMI A7 Pro — OS3.0.13.0.WBVMIXM
- POCO Pad / Redmi Pad Pro — OS3.0.304.0.WNSTRXM
- POCO F7 Ultra / REDMI K80 Pro — OS3.0.305.0.WOMCNXM
- Redmi Note 12 NFC 4G — OS2.0.215.0.VMGEUXM
- POCO F6 Pro / Redmi K70 — OS3.0.303.0.WNKEUXM
- POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKIDXM
- POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKRUXM
- POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKTWXM
- POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKEUXM
- POCO C85 4G / REDMI 15C 4G — OS3.0.302.0.WBNIDXM
- Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T Pro — OS3.0.302.0.WMLMIXM
- Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi — OS3.0.303.0.WHXEUXM
- POCO X7 / Redmi Note 14 Pro — OS3.0.303.0.WOOEUXM
- POCO M8 5G — OS3.0.304.0.WPQMIXM
- Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi — OS3.0.303.0.WHXMIXM
- Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T Pro — OS3.0.305.0.WMLCNXM
- Redmi Note 14 4G — OS3.0.305.0.WOGMIXM
Деякі пристрої отримують оновлення безпеки раніше (за серпень 2026 року), зокрема POCO X7, Redmi 14R 5G, Xiaomi 13 Ultra та інші. Нижче наведено перелік цих пристроїв та номери нових збірок:
- POCO X7 / Redmi Note 14 Pro — OS3.0.308.0.WOOCNXM
- POCO M7 5G / Redmi 14R 5G — OS3.0.303.0.WGUCNXM
- POCO C95 Pro / REDMI 17 4G — OS3.0.303.0.WDTTWXM
- POCO C95 Pro / REDMI 17 4G — OS3.0.305.0.WDTRUXM
- Xiaomi 14 Ultra — OS3.0.308.0.WNACNXM
- Xiaomi 13 Ultra — OS3.0.308.0.WMACNXM
На жаль, у нас немає переліку змін для цих пристроїв, однак користувачам не варто очікувати нічого, крім стандартних оновлень безпеки, виправлення дрібних помилок та загального підвищення стабільності роботи системи.
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