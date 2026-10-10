Смартфоны Samsung станут дефицитом: что случилось с популярными телефонами (фото)

Компания Samsung не получает прибыли от бизнеса по производству смартфонов, несмотря на высокие продажи. Она может сократить выпуск устройств на 30%.

Согласно данным аналитической компании Counterpoint Research, в последние несколько кварталов Samsung демонстрировала высокие показатели продаж смартфонов, даже опередив Apple во втором квартале 2026 года и вернув себе лидерство на рынке. Казалось бы, это должно означать высокую прибыль, однако на деле южнокорейский гигант, как сообщается, не получает дохода от своего смартфонного бизнеса, пишет gizmochina.com.

Ситуация усугубляется тем, что Samsung вынуждена сократить производство смартфонов на 30% из-за резкого роста цен на оперативную память (RAM) и накопители. Вся индустрия смартфонов страдает от растущей стоимости компонентов, и компаниям становится все труднее сохранять прибыльность.

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Как сообщает издание Money Today со ссылкой на источники в отрасли, южнокорейский гигант попросил поставщиков сократить объемы производства смартфонов на 20–30% в четвертом квартале текущего года. По последним оценкам, в этом году Samsung приходилось платить около 145 долларов за один чип оперативной памяти LPDDR5X объемом 12 ГБ, что почти на 175% превышает стоимость этого компонента годом ранее.

Смартфоны Samsung Фото: Andrew Lanxon/CNET

Изначально Samsung планировала выпустить около 270 миллионов смартфонов в этом году, но теперь этот показатель может снизиться примерно до 200 миллионов.

Компания выпустила серию Galaxy S26 и складные устройства Galaxy Z8 с более высокими ценниками. Кроме того, стоимость новейших флагманов была увеличена на сумму до 100 долларов. Рост цен затронул и более старые флагманы, а также смартфоны среднего сегмента. Несмотря на такое повышение цен, мобильному подразделению Samsung по-прежнему сложно выйти на прибыльность.

К сожалению, эти трудности сохранятся в ближайшем будущем, поскольку в третьем квартале ожидается дальнейший рост цен на память DRAM на 20% — до 180 долларов. Столь резкое удорожание компонентов может сделать производство новых устройств убыточным для бренда.

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Подразделение Samsung по производству чипов памяти получает рекордную прибыль

Во втором квартале 2026 года мобильное подразделение Samsung впервые в своей истории отчиталось об убытках. Подразделение Device eXperience (DX) зафиксировало убыток в размере около 544 млн долларов, причем на долю непосредственно мобильного подразделения пришлось примерно 476 млн долларов. Текущая рыночная ситуация указывает на то, что в третьем и четвертом кварталах убытки мобильного подразделения могут еще больше возрасти.

С другой стороны, Samsung получает рекордную прибыль от бизнеса по производству чипов памяти. Подразделение DS, отвечающее за чипы памяти и полупроводники, в первом квартале 2026 года продемонстрировало самую высокую квартальную операционную прибыль в размере 53,7 трлн вон.

Во втором квартале 2026 года операционная прибыль подразделения DS резко выросла до внушительных 89,2 трлн вон, благодаря чему компания обошла NVIDIA и стала самой прибыльной технологической компанией квартала. По оценкам, в третьем квартале операционная прибыль подразделения DS превысила 100 трлн вон.

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