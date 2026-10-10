Смартфони Samsung стануть дефіцитом: що сталося з популярними телефонами (фото)

Компанія Samsung не отримує прибутку від виробництва смартфонів, незважаючи на високі обсяги продажів. Вона може скоротити випуск пристроїв на 30%.

Згідно з даними аналітичної компанії Counterpoint Research, протягом останніх кількох кварталів Samsung демонструвала високі показники продажів смартфонів, навіть випередивши Apple у другому кварталі 2026 року та повернувши собі лідерство на ринку. Здавалося б, це має означати високий прибуток, однак насправді південнокорейський гігант, як повідомляється, не отримує доходу від свого смартфонного бізнесу, пише gizmochina.com.

Ситуація ускладнюється тим, що Samsung змушена скоротити виробництво смартфонів на 30 % через різке зростання цін на оперативну пам’ять (RAM) та накопичувачі. Уся галузь смартфонів страждає від зростання вартості компонентів, і компаніям стає дедалі важче зберігати прибутковість.

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Як повідомляє видання Money Today з посиланням на джерела в галузі, південнокорейський гігант попросив постачальників скоротити обсяги виробництва смартфонів на 20–30 % у четвертому кварталі поточного року. За останніми оцінками, цього року Samsung доводилося платити близько 145 доларів за один чіп оперативної пам’яті LPDDR5X об’ємом 12 ГБ, що майже на 175% перевищує вартість цього компонента роком раніше.

Смартфони Samsung Фото: Andrew Lanxon/CNET

Спочатку Samsung планувала випустити близько 270 мільйонів смартфонів цього року, але тепер цей показник може знизитися приблизно до 200 мільйонів.

Компанія випустила серію Galaxy S26 та складні пристрої Galaxy Z8 із вищими цінами. Крім того, вартість новітніх флагманів було збільшено на суму до 100 доларів. Зростання цін торкнулося й старіших флагманів, а також смартфонів середнього сегмента. Незважаючи на таке підвищення цін, мобільному підрозділу Samsung, як і раніше, складно досягти прибутковості.

На жаль, ці труднощі збережуться в найближчому майбутньому, оскільки в третьому кварталі очікується подальше зростання цін на пам’ять DRAM на 20% — до 180 доларів. Таке різке подорожчання компонентів може зробити виробництво нових пристроїв збитковим для бренду.

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Підрозділ Samsung з виробництва чипів пам'яті отримує рекордний прибуток

У другому кварталі 2026 року мобільний підрозділ Samsung вперше в своїй історії повідомив про збитки. Підрозділ Device eXperience (DX) зафіксував збиток у розмірі близько 544 млн доларів, причому на частку безпосередньо мобільного підрозділу припало приблизно 476 млн доларів. Поточна ринкова ситуація вказує на те, що в третьому та четвертому кварталах збитки мобільного підрозділу можуть ще більше зрости.

З іншого боку, Samsung отримує рекордний прибуток від бізнесу з виробництва чипів пам’яті. Підрозділ DS, що відповідає за чіпи пам'яті та напівпровідники, у першому кварталі 2026 року продемонстрував найвищий квартальний операційний прибуток у розмірі 53,7 трлн вон.

У другому кварталі 2026 року операційний прибуток підрозділу DS різко зріс до значних 89,2 трлн вон, завдяки чому компанія випередила NVIDIA і стала найприбутковішою технологічною компанією кварталу. За оцінками, у третьому кварталі операційний прибуток підрозділу DS перевищив 100 трлн вон.

Раніше повідомлялося, що смартфони Xiaomi отримають аж 32 нові збірки HyperOS. Xiaomi відновила роботу над HyperOS, і тепер у мережі почали з’являтися десятки нових збірок системи.