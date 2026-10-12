Смартфоны Tecno 2026 года: 5 лучших моделей для Украины за небольшую цену (фото)

В рейтинг вошли: Tecno Camon 50 Ultra, Tecno Spark 50 5G, Pop X 5G, Spark Go 3 и Spark Go 3 Pro.

В этот список вошли модели, покупка которых выглядит наиболее оправданной на данный момент. Эксперты отобрали устройства из разных ценовых категорий — от доступных бюджетных вариантов до более мощного Camon 50 Ultra, — основываясь на их реальной доступности и соотношении цены и возможностей, пишет gizmochina.com.

Tecno Camon 50 Ultra

Смартфон Tecno Camon 50 Ultra Фото: gsmarena.com

Tecno Camon 50 Ultra выделяется как смартфон с упором на фото- и видеосъемку. Он оснащен изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем формата 1.5K с частотой обновления 144 Гц. Устройство работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 7400 Ultimate и предлагает конфигурации с объемом оперативной памяти до 12 ГБ и накопителем до 512 ГБ. Смартфон уверенно справляется с повседневной многозадачностью и нетребовательными играми, работая под управлением оболочки HiOS 16 (на базе Android 16) с поддержкой обновлений в течение нескольких лет.

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Система камер включает основной сенсор Sony LYTIA 700C (1/1,56 дюйма) на 50 МП с оптической стабилизацией (OIS), обеспечивающий качественную съемку при слабом освещении; телеобъектив на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом для естественных портретов и съемки удаленных объектов (с поддержкой функции SuperZoom на базе ИИ); сверхширокоугольный модуль на 8 МП и фронтальную камеру на 50 МП с возможностью записи видео в формате 4K. Среди других преимуществ — емкий аккумулятор на 6500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт и стереодинамики с технологией Dolby Atmos.

Tecno Spark 50 5G

Смартфон Tecno Spark 50 5G Фото: gadgetmatch.com

Модель Spark 50 5G ориентирована на пользователей, которым нужен доступный смартфон с поддержкой 5G и отличной автономностью. Устройство оснащено 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Чипсет MediaTek Dimensity 6400 (6 нм) в сочетании с оперативной памятью объемом до 8 ГБ и возможностью расширения хранилища картой microSD обеспечивает надежную работу в социальных сетях, при потоковом воспроизведении контента, выполнении простых рабочих задач и в казуальных играх; смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой HiOS 16.

Важным преимуществом является время автономной работы: благодаря аккумулятору емкостью 6500 мА·ч и быстрой зарядке мощностью 45 Вт устройство зачастую способно проработать значительно дольше полного дня при смешанном режиме использования. Основная камера (50 Мп) и фронтальная камера (8 Мп) позволяют делать качественные снимки при дневном освещении, а к числу полезных особенностей относятся защита от пыли и брызг по стандарту IP64, разъем для наушников 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, поддержка двух SIM-карт и функция FreeLink для связи с совместимыми устройствами без подключения к сети.

Tecno Spark Go 3

Смартфон Tecno Spark Go 3 Фото: Gadgets360

Spark Go 3 — это модель начального уровня, ориентированная на выполнение повседневных задач и предлагаемая по доступной цене. Смартфон оснащен 6,74-дюймовым IPS-дисплеем (разрешение HD+) с частотой обновления 120 Гц и достойным для этого сегмента уровнем яркости. Устройство работает на базе чипсета Unisoc T7250 с 4 ГБ оперативной памяти (с возможностью виртуального расширения) и встроенным накопителем объемом до 128 ГБ (с поддержкой карт памяти); аппарат уверенно справляется со звонками, мессенджерами, социальными сетями и веб-серфингом под управлением Android 15 с оболочкой HiOS 15.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт обеспечивает надежную работу в течение всего дня при умеренном использовании, а камеры (основная на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп) позволяют решать базовые задачи фото- и видеосъемки (включая запись видео в формате до 2K на основную камеру). Среди полезных особенностей модели — защита от пыли и брызг по стандарту IP64, разъем 3,5 мм, FM-радио, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и ИК-порт для управления бытовой техникой. Это отличный выбор для тех, кто покупает свой первый смартфон, или в качестве надежного дополнительного устройства.

Tecno Spark Go 3 Pro

Смартфон Tecno Spark Go 3 Pro Фото: Tecno

Смартфон оснащен чуть увеличенным 6,78-дюймовым IPS-дисплеем (разрешение HD+, частота обновления 120 Гц). За производительность отвечает чипсет MediaTek Helio G81 4G в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом до 128 ГБ (с возможностью расширения). Устройство работает под управлением свежей версии оболочки HiOS 16, созданной на базе Android 16.

Ключевой особенностью модели является повышенная надежность: корпус защищен по стандартам IP68 и IP69, что гарантирует устойчивость к пыли и воде (включая воздействие струй под высоким давлением и кратковременное погружение). Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт обеспечивает стабильную работу в течение дня, а камеры — основная на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп — хорошо справляются с повседневными задачами.

Среди других примечательных характеристик — разъем 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, ИК-порт и функции на базе ИИ для улучшения качества звонков и повышения продуктивности. Все это делает смартфон надежным спутником для тех, кому требуется повышенная защита от внешних воздействий без существенного увеличения стоимости устройства.

Pop X 5G

Смартфон Tecno Pop X 5G Фото: Tecno

Pop X 5G — это доступный смартфон с поддержкой 5G, в котором особое внимание уделено емкости аккумулятора и практичности. Устройство оснащено 6,78-дюймовым IPS-дисплеем (разрешение HD+) с частотой обновления 120 Гц и хорошим запасом яркости, что обеспечивает плавную прокрутку и комфортный просмотр контента. Чипсет MediaTek Dimensity 6400 в сочетании с оперативной памятью до 6 ГБ и встроенным накопителем на 128 ГБ (с возможностью расширения) гарантирует стабильную работу при выполнении повседневных задач, стриминге и нетребовательных играх на базе ОС Android 16 с оболочкой HiOS 16.

Одной из ключевых особенностей модели стал аккумулятор емкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, обеспечивающий длительное время автономной работы и возможность быстрого восполнения заряда. Смартфон получил основную камеру на 50 Мп и фронтальную на 8 Мп, подходящие для повседневной съемки, а также отличается оригинальным дизайном с горизонтальным алюминиевым модулем камеры. Среди дополнительных преимуществ — защита от пыли и брызг по стандарту IP64, разъем 3,5 мм, функция офлайн-связи FreeLink, поддержка двух SIM-карт и возможность расширения памяти, что делает этот аппарат практичным и доступным решением с поддержкой 5G.

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